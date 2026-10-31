Penicilina italiană. Rețeta de supă cu pui și legume, ideală pentru sezonul rece

Penicilina italiană - supa cu pui, legume și paste mici - este un preparat reconfortant, potrivit pentru sezonul rece. Bogată în ingrediente hrănitoare și ușor de adaptat, aceasta poate contribui la hidratare și oferă proteine, vitamine și minerale, fiind o alegere potrivită în zilele în care organismul are nevoie de odihnă și confort.

Rețeta este ideală pentru sezonul rece Foto: Shutterstock

Uneori, cel mai bun remediu pentru o răceală sau pur și simplu pentru o zi obositoare este un bol cu supă fierbinte. Penicilina italiană, cunoscută și sub denumirile de supă pentru zilele de boală sau supă cu pui și pastina, este un preparat reconfortant, care îmbină tradiția culinară cu simplitatea, scrie Allrecipes.com

Deși nu are o confirmare medicală drept remediu, această supă bogată și aromată este alegerea ideală într-o zi friguroasă. Legumele fierte sunt pasate și amestecate din nou în supă, un truc care îi oferă mai multă consistență și un gust complex. Pastele mici, fierte direct în supa de pui, îngroașă ușor zeama, iar ierburile proaspete și coaja de parmezan îi dau o aromă aparte.

„Sincer, de acum înainte, acesta va fi singurul mod în care voi prepara supa cu pui și tăiței”, spune Amanda Holstein, una dintre persoanele care au testat rețeta.

Fie că este consumată în timpul unei răceli, fie că este pur și simplu poftită o masă caldă și reconfortantă, această supă consistentă poate deveni unul dintre preparatele preferate în sezonul rece.

Ingrediente pentru penicilina italiană

1,9 litri de supă de pui cu conținut redus de sare;

2 căni de ceapă dulce, tocată;

1 cană și jumătate de morcovi curățați și tăiați grosier;

2 tije de țelină, tăiate grosier;

6 căței de usturoi, curățați și zdrobiți;

¾ de linguriță de sare kosher;

4 fire de cimbru;

2 foi de dafin proaspete;

aproximativ 57 g de coajă de brânză Parmigiano-Reggiano, plus parmezan ras pentru decor;

115 g de paste pastina, nefierte;

aproximativ 450 g de carne de pui rotisat, desfăcută în fâșii;

frunze proaspete de pătrunjel cu frunze plate, pentru decor.

Mod de preparare

1. Pregătirea ingredientelor

Toate ingredientele se pregătesc înainte de începerea gătirii.

2. Fierberea legumelor

Într-o cratiță mare sau într-o oală de fontă emailată se pun supa de pui, ceapa, morcovii, țelina, usturoiul și sarea. Amestecul se aduce la punctul de fierbere la foc mare, apoi focul se reduce la mediu-mic.

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Legumele se lasă la fiert aproximativ 10 minute, până când se înmoaie. Cu ajutorul unei spumiere, legumele și 240 ml din lichidul în care au fiert se transferă într-un blender.

3. Pasarea legumelor

Capacul blenderului se fixează, iar piesa centrală se îndepărtează pentru a permite evacuarea aburului. Deschiderea se acoperă cu un prosop curat, pentru a preveni împrăștierea lichidului fierbinte.

Legumele se mixează aproximativ 30 de secunde, până când se obține un piure fin. Acesta se amestecă apoi înapoi în supă.

4. Adăugarea ierburilor, a parmezanului și a pastelor

Se adaugă firele de cimbru, foile de dafin și coaja de Parmigiano-Reggiano. Supa se aduce din nou la fierbere, la foc mediu-mare.

Se adaugă pastele pastina, apoi focul se reduce la mediu-mic. Supa se lasă să fiarbă 18–20 de minute, amestecând din când în când, până când pastele devin fragede. Carnea de pui desfăcută în fâșii se adaugă în ultimele 3 minute de gătire.

5. Îndepărtarea ingredientelor aromatice

Oala se ia de pe foc. Firele de cimbru, foile de dafin și coaja de Parmigiano-Reggiano se îndepărtează și se aruncă.

6. Servirea

Supa se servește imediat, decorată cu frunze proaspete de pătrunjel și parmezan ras.

Cu ce pot fi înlocuite pastele pastina

Pastele pastina pot fi înlocuite cu acini di pepe, stelline sau orzo. Timpul de fierbere trebuie adaptat conform instrucțiunilor de pe ambalajul pastelor folosite.

Cum se păstrează supa

Resturile pot fi păstrate la frigider, într-un recipient închis ermetic, timp de până la patru zile.

Pastele continuă să absoarbă lichidul pe măsură ce supa stă, astfel că, la reîncălzire, poate fi necesară adăugarea unei cantități suplimentare de supă de pui.

Pentru cele mai bune rezultate, supa poate fi congelată înainte de adăugarea pastelor. După decongelarea peste noapte în frigider, supa se reîncălzește, iar pastele se fierb separat, proaspăt, înainte de servire.