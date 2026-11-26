Inteligența artificială ar putea îmbunătăți comunicarea între sistemele de armament ale statelor membre NATO și ar facilita schimbul de informații pe câmpul de luptă. Totuși, utilizarea serviciilor comerciale de stocare în cloud ridică probleme legate de protejarea datelor clasificate.

Amiralul francez Pierre Vandier, comandantul suprem aliat pentru transformare al Alianței Foto: Facebook

Inteligența artificială (AI) ar putea permite sistemelor de armament ale statelor membre NATO să comunice mai eficient între ele, a declarat miercuri, 25 noiembrie, amiralul francez Pierre Vandier, comandantul suprem aliat pentru transformare al Alianței.

Potrivit acestuia, AI a schimbat deja modul în care sunt purtate operațiunile militare și poate ajuta forțele armate să analizeze volume mari de informații, îmbunătățind totodată interoperabilitatea dintre echipamentele militare ale aliaților.

„Pentru NATO, este o veste extraordinară, deoarece acum putem asigura interoperabilitatea prin intermediul inteligenței artificiale”, a declarat Vandier jurnaliștilor, la sediul Alianței din Bruxelles.

O astfel de evoluție ar putea facilita compatibilitatea dintre diferitele sisteme de luptă ale statelor membre și ar permite schimbul de informații dincolo de standardele tehnice utilizate în prezent.

„Avem deja tehnologia. Ceea ce ne lipsește este capacitatea de a partaja date clasificate la scară largă”, a afirmat amiralul.

Lecțiile războiului din Ucraina

Vandier a spus că inteligența artificială este deja folosită de forțele ucrainene pentru identificarea țintelor și monitorizarea activităților de pe câmpul de luptă, inclusiv fără intervenția serviciilor tradiționale de informații umane.

„Poți observa dacă se mișcă o frunză și dacă este vorba despre un iepure sau despre un soldat”, a explicat el.

De asemenea, sistemele AI integrate în drone permit acestora să navigheze autonom, fără să fie pilotate de la distanță de un operator uman.

Amiralul a avertizat că statele care vor dezvolta cel mai rapid aceste tehnologii ar putea obține un avantaj decisiv pe câmpul de luptă.

Riscurile utilizării serviciilor comerciale de cloud

Unul dintre principalele obstacole în dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale în scopuri militare este dependența de infrastructura comercială de cloud computing.

Serviciile furnizate de companii precum Microsoft, Oracle și Google sunt esențiale pentru funcționarea multor sisteme AI, însă utilizarea lor ridică întrebări privind confidențialitatea și securitatea informațiilor militare.

„Faptul că păstrezi informații secrete într-un cloud comercial reprezintă o problemă majoră”, a declarat Vandier.

El a adăugat că inteligența artificială ar putea contribui la rezolvarea acestei dificultăți, permițând aliaților să transmită doar informațiile necesare pentru desfășurarea operațiunilor. Datele sensibile ar putea fi mascate, fără a afecta cooperarea militară.

Pierre Vandier coordonează eforturile NATO privind transformarea militară și interoperabilitatea din 2024.