Povestea Lorenei Cabulea este una despre integrare, pasiune pentru gastronomie și succes construit pas cu pas. Originară dintr-un sat din Transilvania, românca s-a stabilit în Zaragoza (Spania) în urmă cu 25 de ani și spune că a fost „dragoste la prima vedere”. Astăzi, restaurantul său, Plaxinta, a devenit viral pe rețelele sociale, atrăgând tot mai mulți clienți interesați de bucătăria tradițională românească.

Afacerea Lorenei e virală pe TikTok Foto: captura TikTok Plaxinta Breakfast & Brunch

„Eu mă simt deja de aici, aici s-a născut fiul meu și nu mă gândesc să mă întorc”, mărturisește Lorena, care, anterior, a lucrat ani la rând în domeniul ospitalității și ulterior într-o firmă de transport, potrivit El Espanol, care spune povestea româncei.

Un restaurant născut din pasiunea pentru gătit, moștenită din familie

În 2025, Lorena a deschis restaurantul Plaxinta, un local inspirat de rețetele moștenite din familie. Denumirea este o adaptare fonetică a cuvântului românesc „plăcintă”, idee venită chiar de la fiul său pentru a păstra pronunția originală în limba spaniolă.

Lorena spune că pasiunea pentru gătit a moștenit-o de la mama și bunicile sale, de la care a primit un caiet cu rețete și un mesaj pe care nu l-a uitat niciodată:

„Acest caiet este pentru tine. Vei vedea că într-o zi te va ajuta să mergi înainte”.

Românca visează încă să deschidă o cofetărie bazată pe rețetele originale ale familiei.

„Există rețete care astăzi nu se mai fac nicăieri”, afirmă Lorenei Cabulea

Plăcinte făcute după rețeta din satul natal

Meniul restaurantului este centrat pe plăcintele tradiționale pregătite după metoda specifică zonei sale de origine. Umpluturile includ brânză, varză călită, prune, mere sau cartofi, fiecare preparată separat.

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„Așa cum o fac eu, se face doar în satul meu”, spune aceasta, explicând că modul de preparare diferă de la o regiune la alta a României.

Pe lângă rețetele tradiționale, a introdus și unele proprii, dezvoltate împreună cu fiul său. Printre cele mai apreciate preparate se află un mic dejun balcanic inspirat de mesele consistente ale oamenilor care plecau la muncă încă de la răsărit.

De la zero la viral pe TikTok

Succesul online a venit aproape neașteptat. Lorena recunoaște că, la început, nu avea experiență în social media.

„Nici măcar nu aveam TikTok”, spune ea.

După ce a colaborat cu o echipă de promovare, „niște adevărați profesioniști”, videoclipurile despre restaurant au început să adune mii de vizualizări pe TikTok și Instagram.

Rezultatele au surprins-o inclusiv pe proprietară. „Suntem uimiți”, recunoaște Lorena despre valul de popularitate de care se bucură localul.

Zaragoza, orașul pe care îl numește acasă

Deși succesul afacerii sale este recent, legătura cu Zaragoza s-a consolidat de-a lungul celor 25 de ani petrecuți aici. Lorena vorbește cu afecțiune despre oraș și despre oamenii care au primit-o cu brațele deschise.

„Pentru mine a fost dragoste la prima vedere din primul moment”, spune ea.

Ceea ce apreciază cel mai mult la Zaragoza este comunitatea locală: „Îmi place totul, dar mai ales oamenii”.

Își amintește și acum surpriza pe care a avut-o când clienții îi lăsau cheile locuințelor pentru a intra să facă curățenie în lipsa lor. „Așa ceva în România nu vei vedea niciodată. Nu există atâta încredere”, povestește râzând.

După un sfert de secol în Spania, Lorena nu are dubii asupra locului pe care îl numește acasă:

„Nu mă gândesc să mă întorc”.