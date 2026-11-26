Sursa: Poliția Capitalei

Un bărbat de 40 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi jefuit un magazin din Sectorul 1 al Capitalei, amenințând un angajat cu un obiect tăietor-înțepător. Suspectul purta o cască de motociclist pentru a-și ascunde identitatea.

Polițiștii Capitalei au făcut două percheziții domiciliare într-un dosar de tâlhărie calificată, în urma căruia un bărbat de 40 de ani a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile.

Ancheta a început după ce, la data de 22 noiembrie 2026, Secția 2 Poliție a fost sesizată, printr-un apel la 112, că angajatul unui magazin din Sectorul 1 ar fi fost victima unei tâlhării.

În urma cercetărilor, polițiștii au identificat un bărbat de 40 de ani, bănuit de comiterea faptei.

A intrat în magazin cu o cască de motociclist și a amenințat angajatul

Potrivit anchetatorilor, incidentul ar fi avut loc la 22 octombrie 2026, în jurul orei 15.00. Bărbatul ar fi intrat în magazin cu capul acoperit de o cască de motociclist, pentru a nu putea fi identificat.

Acesta ar fi amenințat lucrătorul comercial cu un obiect ascuțit, determinându-l să nu opună rezistență. Ulterior, ar fi deschis casa de marcat și ar fi sustras aproximativ 600 de lei.

Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

La 25 noiembrie, polițiștii Secției 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară în București. Bărbatul a fost depistat și dus la audieri.

În baza probelor administrate, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă pentru tâlhărie calificată.