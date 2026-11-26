Scene hilare s-au petrecut la meciul dintre echipa Al-Jazira, din Emiratele Arabe Unite Al Jazira, echipă antrenată de Cosmin Olăroiu, şi formaţia iraniană Gol Gohar, din cadrul AFC Champions League 2. Arbitrul partidei a fost suspectat că a consumat băuturi alcoolice!

Hanna Hattab este arbitru internațional Foto: EPAImages

Potrivit RCM Sport citat de News.ro, în minutul 32, arbitrul sirian Hanna Hattab a întrerupt jocul în urma unui fault comis lângă linia de tuşă. Cu o expresie severă pe chip şi după ce a dispersat un grup de jucători adunaţi în jurul său, acesta s-a îndreptat spre locul în care s-a produs incidentul, însă, brusc, s-a întors spre portarul Ersin Destanoglu. Apoi a decis să-i arate cartonaşul galben portarului echipei Al Jazira, deşi acesta se afla în partea opusă locului în care s-a produs fault.

Această decizie a provocat consternare în rândul echipei din Emiratele Arabe Unite. Toţi jucătorii au fost uimiţi de situaţie. După câteva minute în care partida a fost întreruptă şi după intervenția celui de-al patrulea arbitru, „centralul” a decis să anuleze cartonaşul galben.

La pauză, antrenorul echipei Gol Gohar a declarat pentru un post media iranian că arbitrul „nu este în starea lui normală”. Considerând că oficialul consumase alcool în timpul meciului, fotbaliștii echipei iraniene ar fi ameninţat chiar că nu vor mai reveni pe teren şi i-ar fi anunțat pe oficialii Confederaţiei Asiatice de Fotbal (AFC).

În cele din urmă, arbitrul de centru a fost înlocuit de al patrulea arbitru în partea a doua a meciului, fără să se ofere vreo explicaţie. Până în prezent, acuzația că acesta ar fi consumat alcool nu a fost confirmată.

Al-Jazira a câștigat confruntarea cu 1-0, unicul gol fiind marcat de Talisca, în minutul 40.