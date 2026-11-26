Biciclist lovit mortal de tramvai în centrul Timișoarei. Martorii spun că ar fi traversat pe roșu
Un biciclist a murit după ce a fost lovit de un tramvai în centrul Timișoarei. Echipajele de intervenție nu i-au mai putut salva viața. Potrivit martorilor, bărbatul ar fi încercat să traverseze pe culoarea roșie a semaforului.
Un bărbat care se deplasa cu bicicleta a fost lovit mortal de un tramvai în centrul Timișoarei. În urma impactului, victima a rămas prinsă sub mijlocul de transport.
Martorii evenimentului susțin că biciclistul ar fi încercat să traverseze pe culoarea roșie a semaforului, înaintea tramvaiului.
La locul accidentului au intervenit echipaje de descarcerare și SMURD. Medicii nu au mai putut salva viața bărbatului, care nu fusese încă identificat de polițiști.
Vatmanul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ, Traficul din zonă a fost îngreunat pe durata intervenției.
Biciclist mort și la Vaslui
Un alt accident mortal în care a fost implicat un biciclist a avut loc miercuri seară în comuna Vulturești, județul Vaslui.
Bărbatul de 65 de ani se ducea spre casă, după o zi de muncă, purta vestă reflectorizantă și circula regulamentar, pe marginea drumului, spun martorii. Nu a fost observat însă de șoferul mașinii cu număr de Iași, care l-a lovit din spate.
Echipajul medical chemat de urgență nu a mai putut face nimic pentru el.