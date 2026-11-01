sursa video: Grădina Mureșan Ocoliș/FB

Puțin cunoscut în România, pepenele de iarnă este o legumă exotică ce surprinde printr-o proprietate rară: poate fi păstrată luni întregi fără frigider. Cultivat de secole în Asia, fructul dezvoltă la maturitate un strat ceros care îl protejează și îi prelungește considerabil durata de depozitare.

Un exemplar al acestei legume a fost recoltat recent de o familie de fermieri din satul Ocoliș, județul Maramureș, care a prezentat leguma pe rețelele sociale.

„Suntem în sfârșit în momentul în care tăiem una dintre cele mai deosebite și misterioase legume pe care le-am crescut anul acesta în grădină”, au transmis aceștia pe pagina de Facebook-Grădina Mureșan Ocoliș.

sursa video: Grădina Mureșan Ocoliș/FB

Pepenele de iarnă (Benincasa hispida) este originar din Asia și face parte din familia cucurbitaceelor, alături de castraveți, dovlecei și pepeni. Fructele pot avea formă rotundă sau alungită și pot ajunge la dimensiuni impresionante, unele exemplare cântărind chiar 20-40 de kilograme.

La început, coaja este verde și poate avea perișori fini. Pe măsură ce fructul se maturizează, aceasta dezvoltă un strat ceros, albicios, care îi conferă aspectul caracteristic și contribuie la conservarea îndelungată.

Leguma care se păstrează luni întregi fără frigider

Una dintre cele mai interesante particularități ale pepenelui de iarnă este rezistența la depozitare. Datorită învelișului ceros protector, fructele ajunse la maturitate și păstrate în condiții adecvate pot rezista până la șase luni sau chiar mai mult, fără să fie nevoie de refrigerare. În anumite condiții, perioada de conservare poate ajunge la un an.

Pulpa este albă, zemoasă și conține aproximativ 96% apă. Gustul este delicat, ușor dulceag, fiind asemănător cu cel al castravetelui și dovlecelului.

Pepene de iarnă Foto: Grădina Mureșan Ocoliș/FB

Cum se consumă pepenele de iarnă

Deși poartă numele de pepene, acesta este folosit mai degrabă ca o legumă în bucătărie. Înainte de preparare, fructul se curăță de coaja cerată și de semințe, iar pulpa poate fi fiartă, gătită la abur, coaptă sau prăjită.

În bucătăria asiatică, pepenele de iarnă este utilizat în special pentru supe și tocănițe, dar și pentru prepararea unor deserturi, băuturi dulci sau fructe confiate. Poate fi inclus și în diverse combinații de legume, deoarece are un gust discret și preia aromele ingredientelor alături de care este gătit.

Puține calorii și un conținut bogat de apă

Pepenele de iarnă este un aliment cu valoare calorică redusă, având aproximativ 13 kilocalorii la 100 de grame. Conține vitamina C, riboflavină și minerale precum zincul, fierul, calciul și magneziul.

Pepenele de iarnă, alimentul surprinzător care poate cântări 40 de kilograme Foto: Grădina Mureșan Ocoliș/FB

Datorită conținutului ridicat de apă și aportului caloric redus, poate fi inclus în alimentația echilibrată. În medicina tradițională asiatică este folosit de mult timp, inclusiv pentru susținerea digestiei.

Reprezentanții „Grădinii Mureșan Ocoliș” au anunțat că vor reveni cu informații despre posibilitatea achiziționării semințelor, astfel încât și alți pasionați de grădinărit să poată cultiva această plantă neobișnuită.