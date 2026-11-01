Desertul fin și aromat după rețeta unui călugăr bucătar de la o mănăstire din Dobrogea: secretul unei consistențe perfecte

Călugărul Efrem Băndărică, de la Mănăstirea Dervent din Dobrogea, dezvăluie cum poate fi pregătit unul dintre cele mai apreciate deserturi de toamnă. Rețeta de peltea de gutui are câteva secrete pentru a obține un jeleu fin, limpede și aromat.

Peltea de gutui Foto: FB

Ingredientele necesare pentru pelteaua de gutui

Pentru această rețetă sunt necesare 5 kilograme de gutui, între 2,5 și 3 kilograme de zahăr și suc de lămâie, în funcție de gust, pentru fiecare litru de zeamă obținută. De asemenea, este nevoie de apă suficientă pentru a acoperi fructele în timpul fierberii. Cantitatea de zahăr poate varia în funcție de volumul de zeamă rezultat și de proprietățile gutuilor.

Cum se pregătesc gutuile

Mai întâi, gutuile se spală bine, iar puful de pe coajă se îndepărtează. Fructele se taie în bucăți, fără a arunca cojile și căsuțele semințelor, deoarece acestea contribuie la formarea gelului datorită conținutului de pectină. Se îndepărtează doar părțile stricate.

Bucățile de gutui se pun într-o oală încăpătoare și se acoperă cu apă. Se fierb la foc potrivit până când fructele se înmoaie și își eliberează sucul.

După fierbere, amestecul se strecoară printr-o sită fină sau printr-un tifon curat. Pentru ca pelteaua să fie limpede, zeama trebuie lăsată să se scurgă singură, fără să fie presate fructele.

Desertul de toamnă, rețeta unui călugăr din Dobrogea Foto: FB

„Lăsați zeama să se scurgă singură, fără să presați fructele, dacă doriți o peltea limpede și frumoasă”, recomandă călugărul bucătar Efrem Băndărică.

Cât zahăr se pune și cât trebuie fiartă pelteaua

După strecurare, se măsoară cantitatea de zeamă obținută. Pentru fiecare litru de lichid se folosesc aproximativ 700-800 de grame de zahăr.

Dacă gutuile sunt bogate în pectină, pelteaua se poate lega bine și cu o cantitate ceva mai mică de zahăr. Rezultatul depinde însă și de aciditatea fructelor, precum și de concentrația sucului.

Zeama și zahărul se pun într-o oală largă și se fierb la foc potrivit. Pe parcurs, spuma formată la suprafață se îndepărtează, iar amestecul se supraveghează și se amestecă periodic. Sucul de lămâie se adaugă spre sfârșitul fierberii, în funcție de gust și de aciditatea gutuilor.

Cum verifici dacă pelteaua este gata

Unul dintre cele mai importante momente ale rețetei este verificarea consistenței. Pentru aceasta, se pune o picătură de peltea pe o farfurie rece. După răcire, aceasta trebuie să se îngroașe și să capete o consistență gelatinoasă.

Pelteaua nu trebuie fiartă mai mult decât este necesar, deoarece poate deveni prea tare sau își poate pierde din culoarea frumoasă.

„Pelteaua este gata când zeama se transformă într-un gel fin, strălucitor, care își păstrează forma după răcire”, explică bucătarul.

Culoarea preparatului se dezvoltă în timpul fierberii gutuilor și al concentrării sucului. Pentru a obține o peltea limpede, fructele nu trebuie presate în timpul strecurării, iar siropul trebuie fiert doar atât cât este necesar pentru a ajunge la consistența dorită.

Cum se păstrează pelteaua de gutui

După ce a ajuns la consistența potrivită, pelteaua se toarnă în borcane curate și încălzite, care se închid cu capace noi.

Pentru păstrarea în siguranță, este necesară aplicarea unei metode verificate de conservare în baie de apă, adecvate acestui preparat. Respectarea metodei de conservare este importantă pentru a reduce riscul alterării produsului.