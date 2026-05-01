search
Vineri, 1 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ce puneau bucătarii în compoziția micilor acum 100 de ani. Povestea mațului lipsă și rețeta secretă a celui mai iubit preparat românesc

0
0
Publicat:

Mititeii la grătar sunt simbolul culinar absolut al sărbătorii de 1 Mai. Totodată este deja preparatul cel mai căutat al petrecerilor câmpenești, estivale, din România. Deși are origini orientale și este răspândit în tot arealul Balcanic, mititelul românesc rămâne unic prin secretele sale.

Mititei cu mustar FOTO Shutterstock
Mititei cu mustar FOTO Shutterstock

Mititeii la grătar sunt astăzi un simbol al gastronomiei românești, deși nu sunt un preparat tradițional în sensul strict. Țăranii din cătunele, satele și văile Munteniei, Olteniei, Moldovei sau ale Ardealului nu încingeau grătare pentru mici. Acest preparat, delicios fără îndoială, este mai degrabă un brand al bucătăriei românești urbane; un simbol al hanurilor și al ospătăriilor târgovețe, un „must-have” al mahalagiilor de pretutindeni, dar mai ales al celor din sudul țării.

În orice caz, micul s-a integrat perfect în cultura noastră: atunci când spui România, te gândești automat și la micii la grătar. Cu toate acestea, mulți contestă originea românească a acestora. Și au și de ce, căci nu noi am inventat acest preparat și nici nu este întâlnit exclusiv la români, fiind prezent pe grătarele de pe tot cuprinsul Balcanilor. Se spune însă că românii au desăvârșit acest amestec de carne tocată, botezându-l cu afecțiune „mititel”. Iată câteva variante privind istoria sa pe teritoriul României, dar și două rețete demne de pomenit.

Delicatese la grătar din Balcani, inspirate de mâncăruri otomane

Micii, așa cum îi știm în România, nu existau în Imperiul Otoman, însă sunt inspirați de câteva preparate turcești din Evul Mediu. Este vorba despre faimosul kebab, un preparat din carne tocată și condimentată, făcută la grătar, dar și despre kofte, un soi de chiftele preparate tot din carne tocată. Se folosea în special carnea de oaie sau amestecul de oaie și vită, neamurile turcice fiind renumite pentru păstorit. În plus, otomanii fiind musulmani, consumul cărnii de porc le era interzis. 

Odată cu secolul al XIV-lea și cucerirea Balcanilor, otomanii au adus cu ei și preparatele lor tradiționale. În zonele transformate în pașalâcuri și islamizate, tradițiile culinare otomane au fost și mai bine reprezentate și răspândite. Neamurile balcanice au preluat elemente din bucătăria otomană, precum kebabul sau kofte, dar le-au infuzat în propria gastronomie, rezultând preparate originale.

De exemplu, preparate asemănătoare mititeilor românești întâlnim în Serbia, Bulgaria, Macedonia, Bosnia și Albania. Tot felul de interpretări ale kebabului, dar cu alte cărnuri, alte condimente și alte tradiții. În Bosnia există o variantă de mititei la grătar numiți „ćevapčići”.

Practic, sunt o reinterpretare a kebabului turcesc, dar cu diferite variații regionale. La modul general, toate sunt preparate la grătar și sunt făcute din carne tocată, amestec de miel și vită, la care se adaugă și năut.

Cei mai faimoși sunt „Sarajevo ćevapi”, care sunt modelați sub formă cilindrică, cu o lungime de șapte centimetri. De obicei, se servesc cu ceapă albă proaspătă, tăiată cubulețe, și lipie. Mai sunt încă două variante, printre care și „Banja Luka ćevapi”, care conțin și carne de porc în amestec. Diferite preparate din carne tocată, asemănătoare mititeilor și ćevapčići, se găsesc și în Bulgaria, Serbia, Albania, Macedonia de Nord, Croația și Grecia.

De la cârnăciori la mititei, a fost doar un maț lipsă

Despre mititei nu s-a auzit în spațiul românesc până în secolul al XIX-lea. Unii sunt convinși că aceștia au fost aduși de otomani pe teritoriul nostru, alții că ne-am luat după acei ćevapi sârbești sau bosniaci. Sunt și destui echilibrați care spun că mititeii sunt un preparat culinar românesc, de inspirație orientală. Cine are dreptate? Este greu de spus. 

În orice caz, mititeii au luat cu asalt crâșmele orășenești în secolul al XIX-lea și au devenit, în mai puțin de un secol, un adevărat brand culinar național. Fără mici la grătar, parcă petrecerile câmpenești ale românilor nu au sens. Este posibil să fi fost inventați pornind de la kebabul otoman, la fel cum este posibil să-i fi împrumutat și autohtonizat de la sârbi. Dar la fel de probabil este și faptul că i-am descoperit din întâmplare, împinși de nevoie. Sau, mai hazliu, toate variantele să fie adevărate.

Mai ales în contextul în care pe teritoriul României există o variație incredibilă de rețete. Unii sunt micii de Dedulești din Vâlcea, alții cei de Corabia, muntenești sau ardelenești. Se fac fie cu oaie și vită, fie cu porc sau diferite alte amestecuri. În ceea ce privește condimentele, există aceeași varietate: în unele locuri se pune mai mult usturoi, în altele ienibahar sau coriandru. Sunt și variante în care se mizează pe un gust minimalist, adică doar cu sare și piper. Unii îi preferă mai cărnoși și cu miros puternic de oaie, alții mai pufoși și mai grași. Așa că, cel mai probabil, în anumite zone ale țării, micii au apărut având ca sursă de inspirație kebabul, în altele au fost importați pe filieră balcanică și, în fine, există locuri în care au apărut întâmplător, ca o creație proprie.

Bunăoară, iată povestea lui Iordache Ionescu, de pe strada Covaci nr. 3, din Bucureștiul sfârșitului de secol XIX. Acel spectaculos Belle Époque românesc, când capitala țării noastre devenise un loc cosmopolit. Iordache a transformat o crâșmă de mahala într-o ospătărie la modă, cu etaj și terase. Inclusiv la primul cat avea terasă cu „bellevue”. Ei bine, succesul lui Iordache se datora mai ales „patricienilor” săi, adică niște mititei mai lungi, mai dolofani și frumos pregătiți la grătar. Unii spun că adevăratul mititel românesc aici a fost inventat, la Iordache. Și totul dintr-o întâmplare.

Crâșma lui Iordache, supranumită și „La o idee”, era la început căutată pentru cârnații săi deosebiți, făcuți dintr-un amestec perfect de carne de oaie cu carne de vită, bine condimentați. La un moment dat însă, Iordache pățește o mare rușine: numărul mușteriilor era atât de mare încât a rămas fără mațe pentru cârnați. Iordache nu era însă omul care să se piardă cu firea. A luat rapid carnea tocată, a modelat-o în formă de cârnat, dar mult mai scurt, și i-a prăjit pe grătar. Efectul a fost incredibil. Toți îi cereau „cârnatul fără maț”. Tot clienții i-ar fi numit „mititeii”. Iordache, orgolios, le-a spus „patricienii”. A găsit o variantă să-i facă mai pufoși, mai cărnoși, mai lungi. Și i s-a dus vestea peste tot. 

Cum își petreceau românii Ziua Națională acum 40 de ani. Motivul absurd pentru care nici în zi de sărbătoare nu aveau televiziune color

„Iordache din Covaci era stăpânul acelui Olimp cu ambrozie și nectar, în care stomacul filosof inspira minții și inimii atâtea idei de geniu și atâtea sentimente frumoase. După o masă, un dejun, sau după un dejun prelungit până după masă sau viceversa, cel ce mâncase la Iordache era mulțumit și de sine și de lume și de viață, dar mai ales de Iordache! (...) În Covaci se opreau trăsuri boierești, în dreptul unei cârciumioare sărăcăciose: La Rogojină. Era „restaurantul” celebrului Iordache. Fiu de țăran din comuna Ciochina, jud. Ialomița, Iordache era ciracul lui unchi-său, Constantin Ionescu, cu care se întovărășise. Mititeii – „la renumiții mititei” – și patricienii inventați de ei au produs cât nu produc multe invenții grandioase în ziua de azi. Invenția se adresa stomacului, care e mai accesibil ca mintea și... mistuie mai bine ideile noi, care-l privesc! Azi țara întreagă a adoptat invenția: tot la Iordache au rămas adevărații mititei, «renumiți»!”, scria ziarul „Adevărul”, la 8 februarie 1903.

Ulterior mititeii au devenit atât de celebrii încât au devenit un preparat nelipsit al gratargiilor bucureșteni prin orice mahala.

„Prin anii aceștia, grădina Bordeiului, care era lipită de Herăstrăul vechiu, pe aceiași șosea care duce astăzi la Grădina Fronescu, era în toiul ei. Obiceiul era ca la Paște, la Sf. Gheorghe și la 1 Mai poporul să petreacă în această vastă grădină.. (…) Aici se debita numai vinul, mititeii, cașcavalul, pâinea, ridichile, cât și oale nouă de capacitatea unui litru. Apoi erau mititeii. Câteva grătare în plin aer frigeau mititeii, pe care alături îi fabricau mereu bucătarii. Zeci de mii de mititei treceau astfel din mâinile bucătarilor în mâinile grataragiilor și de pe la grătare pe hârtiuțele pe care le întindeau clienții grăbiți și înfometați”, preciza istoricul Constantin Bacalbașa în „Bucureștii de altădată”.

Mititeii de poveste de la „Carul cu bere”, rețeta secretă!

Așa cum am precizat, există mai multe variante de rețete ale mititeilor românești. Una dintre cele mai faimoase, un clasic adevărat, cea mai apropiată de cei ai lui Iordache, este cea păstrată încă de la începutul secolului XX și pregătită la faimosul „Carul cu bere”, restaurantul lui Ion Căbășanu, deschis în 1879 pe Calea Victoriei nr. 2. Rețeta a fost dezvăluită, în mare secret, de bucătarul restaurantului către Măriuța, soția unui ofițer român, care își petrecuse tinerețea cu conu’ „Iancu Caragiale” prin faimoase berării.

„Se ia cărniță de vacă de la gât, fără a se îndepărta grăsimea, și se dă de două ori prin mașină, pentru a se mărunți cât mai bine și cât mai uniform. Dacă va fi carnea prea slabă, se va adăuga ceva seu de vacă sau, din lipsa acestuia, chiar de oaie, cam 100 până la 150 de grame la fiecare kilogram de carne. Nu se va lua în niciun caz slăninuță, costiță sau carne de porc, care nu fac decât să strice gustul și să ia din minunata savoare a mititeilor. Se fierbe o zeamă din oase de vacă cu măduvă, care se scade bine, din 500 g de oase la fiecare kilogram de carne. Se pregătesc pentru fiecare kilogram de carne mirodenii și condimente după cum urmează: 8 g de piper proaspăt pisat mărunt, 12 g de cimbru uscat cât mai proaspăt pisat mărunt, 4 g de ienibahar pisat mărunt, 2 g de coriandru pisat mărunt, 2 g de chimion turcesc pisat mărunt, 1 g de anason stelat pisat mărunt, 8 g de bicarbonat de sodiu, 1 linguriță de zeamă de lămâie, 1 lingură de untdelemn, 1 căpățână bună de usturoi aromat și nu din cel iute. La cantități mai mari de cinci kilograme, se va adăuga, pentru fiecare alte cinci kilograme de carne, câte o măsură în plus din mirodeniile pomenite.

Se frământă carnea într-un vas pe măsură, timp de un ceas, adăugând la început bicarbonatul de sodiu, care se stinge cu zeama de lămâie. Jumătate din zeama de oase și toate celelalte condimente, în afară de usturoi, se adaugă treptat, uniform și puțin câte puțin. Amestecul se acoperă și se dă la rece o zi și o noapte, după care se scoate, se lasă câteva ceasuri la dezmorțit și se mai frământă o dată, preț de o jumătate de ceas, cu restul de zeamă de oase. Se face un mujdei de usturoi cu apă călduță dintr-o căpățână pentru fiecare kilogram de carne, care se lasă la tras o jumătate de ceas. Se stoarce mujdeiul într-un tifon, se adaugă sucul și se mai frământă o dată amestecul, preț de un sfert de ceas. Se dă din nou la rece până a doua zi. Cu trei ceasuri înainte de a fi prăjiți și serviți, mititeii se scot de la rece pentru a se încălzi și a se înmuia; apoi se formează mititeii de mărimea unui deget mare în lungime și de două degete în grosime, se ung cu untdelemn pe toate părțile și se lasă să se zvânte un ceas. Se prăjesc pe jar iute de lemne sau cărbuni, ungându-se din când în când cu mujdei, astfel încât să prindă o crustă rumenă de jur împrejur. Grataragiii întorc fiecare mititel doar de trei ori până este prăjit. La prăjit, mititeii vor scădea puțin, de unde și denumirea lor. Nu se lasă să se pătrundă prea mult, ca să nu se usuce sucul care conține savoarea condimentelor. Dacă se prăjesc la foc prea mic, mititeii scad prea tare, se usucă, își pierd sucul aromat și devin seci”

Vacanța de 1 Mai, mai ieftină decât anul trecut la munte și în Deltă, tarife în creștere la mare. Cât costă două nopți de cazare în 2026

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
digi24.ro
image
Mormântul unui bărbat din Slovacia a fost deschis pentru că rudele susțineau că aud zgomote. „Parcă bătea în sicriu”
stirileprotv.ro
image
Bolojan a fost luat la rost de localnici, la Suceava: „Vă interesează doar politica? Aţi venit doar să trageţi un semnal când partidul are probleme?”
gandul.ro
image
1 Mai. Care sunt cele mai căutate stațiuni de pe litoral și cum sunt tarifele față de anul trecut?
mediafax.ro
image
Radu Miruță, mesaj acid pentru Florin Talpan: „Ridică un semn de întrebare”. Adevărul despre investitorii interesați de Steaua. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum fac față vecinii bulgari la creșterile de prețuri după trecerea la euro: „Prețurile sunt ca în Germania, nu și salariile. Acum ai nevoie de două slujbe”
libertatea.ro
image
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
”Sunt în modul de supraviețuire”. După OPT operații în TREI luni, ar putea să lase toată planeta ”mască”, la 45 de ani
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
300 de femei au pus mână de la mână și au cumpărat un castel vechi de 1.000 de ani în Franța. Apoi au decis ce să facă cu el
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Doi giganţi auto anunţă concedieri în masă. Cele mai afectate departamente
observatornews.ro
image
Întoarsă acasă de la Survivor, războinica Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: 'Are cancer'
cancan.ro
image
Se mai pot plăti pensiile dacă marți cade guvernul? Experții dau vestea rea pensionarilor: Nu vor mai fi bani!
newsweek.ro
image
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
prosport.ro
image
Motivul pentru care din ce în ce mai mulţi oameni îşi împachetează paşaportul în folie de aluminiu când călătoresc
playtech.ro
image
Dezvăluiri din cazul tânărului care și-a dat foc în cabinetul stomatologic al tatălui său, din Capitală. Ce nu se știa despre intervenția de urgență: „Creează un moment de panică”
fanatik.ro
image
Trei scenarii economice pentru România după moțiunea de cenzură. Economist: „PSD a obținut aproape tot în această coaliție, dar face scandal în continuare”
ziare.com
image
Răsturnare spectaculoasă de situație! Donald Trump s-a răzgândit în privința Iranului: ”Știți ceva? Lăsați-i”
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
Lista sponsorilor USR. Unul dintre donatori a fost cercetat pentru deținere de droguri
cotidianul.ro
image
Şocul momentului, Ilie Bolojan a făcut anunţul la Suceava
romaniatv.net
image
Luna Plină în Scorpion pe 1 Mai 2026. Cele trei zodii direct afectate
mediaflux.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
EXCLUSIV Reacția Laurei Vicol după apariția numelui Nordis în cazul vilei lui Sorin Grindeanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă a fost trădată de Ciolacu și actualul lider PSD
actualitate.net
image
Cauza morții Valentinei, femeia din Vâlcea care a decedat după după un lifting facial. Cine este medicul care a operat-o
actualitate.net
image
Horoscop sâmbătă, 2 mai. Fecioarele au probleme de comunicare cu cei dragi, iar Peștii caută echilibrul în viața personală
click.ro
image
Reacția dură a Marinei Almășan, după prima victorie în procesul cu Georgică Cornu: „De ce să-mi fie milă? Pe cine nu lași să moară nu te lasă să trăiești”
click.ro
image
Mihaela Rădulescu, foc și pară pe părinții lui Felix Baumgartner. Refuză să-i dea ultimul cadou pe care vedeta l-a primit de la el
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
digital art style yoga illustration jpg
Luna Plină din 1 mai 2026 dă totul peste cap! Zodiile, în fața unor schimbări inevitabile
clickpentrufemei.ro
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania (© Facebook / Consiliul Județean Sibiu)
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania, restaurată cu studenți din șapte țări / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alertă în Europa: risc ridicat de atentate. MAE avertizează cetățenii români care merg în Marea Britanie
image
Horoscop sâmbătă, 2 mai. Fecioarele au probleme de comunicare cu cei dragi, iar Peștii caută echilibrul în viața personală

OK! Magazine

image
Frumusețe exotică made in Thailanda la aniversarea regelui suedez. Superba Suthida a atras toate privirile

Click! Pentru femei

image
Luna Plină din 1 mai 2026 dă totul peste cap! Zodiile, în fața unor schimbări inevitabile

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață