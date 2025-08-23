search
Sâmbătă, 23 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Cum își petreceau românii Ziua Națională acum 40 de ani. Motivul absurd pentru care nici în zi de sărbătoare nu aveau televiziune color

0
0
Publicat:

Defilări militare, mititei care sfârâiau pe grătare și imagini color pentru puținii români care aveau televizoare color. Așa arăta, în câteva cuvinte, ziua de 23 august, mulți ani Ziua Națională a României.

Ceaușescu era felicitat de 23 august. FOTO: Revista Flacăra
Ceaușescu era felicitat de 23 august. FOTO: Revista Flacăra

Republica Socialistă România a fost condusă ani buni cu mână de fier de cuplul Nicolae şi Elena Ceauşescu. Anii 80 au dus România pe marginea prăpastiei și au transformat-o într-o Coree de Nord a Europei. Frigul pătrunzător din apartamentele neîncălzite, mâncarea puțină și de proastă calitate, dar și atitudinea clasei conducătoare au fost tot atâtea motive pentru ca momentul Revoluției să devină inevitabil.

Până atunci, românii au fost nevoiți să se adapteze celor mai grele condiții de trai. Nu este de mirare că ziua de 23 august, proclamată de comuniști sărbătoare națională, era așteptată cu nerăbdare de români. Speranța că magazinele altfel goale vor fi în sfârșit aprovizionate și tradiționala paradă militară din dimineața zilei de 23 august erau ingredientele unei zile pline.

Cum arăta ziua de 23 august

Prilejuită de evenimentul din 23 august 1944, când România a întors armele împotriva Germaniei naziste, sărbătoarea aducea o pată de culoare în viața grea a Românilor. Era de multe ori singura ocazie în care unicul post de televiziune, TVR, transmitea color parada Armatei Române, dar nu în totalitate.

Puținii români posesori de televizioare color le puteau folosi cu această ocazie și altfel decât aparatele alb-negru. Coloanele Armatei Române, tancurile, blindatele umpleau străzile Capitalei și ale marilor orașe. În același timp, pe cer zburau elicopterele armatei și avioanele de luptă, celebrele MIG. Printre cei care defilau erau și Gărzile Patriotice, alături de pompieri și milițeni. Deasupra tuturor veghea cuplul de dictatori - Nicolae și Elena Ceaușescu. Cei doi salutau unitățile militare într-un gest de binecuvântare similar cu cel al unui suveran pontif.

Totuși, televiziunea națională emitea doar 2-3 ore pe zi și exclusiv alb-negru, fiind singura televiziune din Europa care, pentru că așa a decis Elena Ceaușescu, a rămas la această tehnologie. 

Citește și: De la mine la miliarde: cum poate aduce Marea Neagră prosperitate României. Expert: „Asta e comoara lăsată de izbeliște atâta timp”

De ce nu exista televiziune color în România

Fost şef adjunct al Departamentului de Informaţii Externe a României comuniste şi consilier personal al preşedintelui Nicolae Ceauşescu, Ioan Mihai Pacepa a povestit în cartea sa „Orizonturi roşii” cum erau priviţi românii de rând de către cei doi dictatori. Printre altele, Pacepa a relatat modul în care ar fi reacţionat Elena Ceauşescu atunci când i s-a propus să permită Televiziunii Române să emită color. Asta în condiţiile în care alături de Albania, România era singura ţară europeană care nu dăduse undă verde televiziunii color. În acelaşi timp, România era singura ţară în care televiziunea publică emitea doar două ore pe zi, iar despre televiziuni private nici nu putea fi vorba.

O discuţie între Nicolae Ceauşescu şi Ion Avram, fost ministru al Industriei Grele în perioada comunistă, a ajuns la urechile Elenei Ceauşescu. Soţia dictatorului a reacţionat vehement atunci când a aflat că televiziunea are planuri pentru a trece la emisia programelor color. 

„Dar la ce să ne mai gândim acum, Avrame, la televiziune color? a întrebat Elena. „Nu le e de ajuns că le-am dat câte un televizor în fiecare casă? Oricum, tâmpiţii ar trebui să se mulţumească cu ceea ce au. De ce să le băgăm în cap ideea cu televiziunea color, Avrame? Ce, ai înnebunit?”, s-ar fi exprimat Elena Ceauşescu, în momentul în care soţul ei şi Avram discutau despre viitorul sistem de televiziune care trebuia implementat. 

Finalmentele, România a fost ultima țară care a beneficiat de televiziune color, dar s-a întâmplat abia din 1989, începând cu 21 decembrie, ziua în care coloanele de manifestanți au ajuns la sediul televiziunii naționale, iar Nicolae și Elena Ceaușescu au încercat să fugă din țară.

23 august cu dublă însemnătate

Și profesorul de Relații Internaționale Valentin Naumescu, de la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj s-a referit la momentul 23 august, dar dintr-o altă perspectivă. 23 august a fost și ziua în care, în urmă cu 86 de ani, Germania nazistă și fosta Uniune Sovietică semnau un tratat care a privit și România.

„Exact acum 86 de ani, pe 23 august 1939, Germania nazistă și URSS-ul lui Stalin semnau Pactul de neagresiune (Pactul Hitler-Stalin sau Ribbentrop-Molotov), care a deschis calea spre începutul celui de-al Doilea Război Mondial.Anexa secretă agreată de cei doi dictatori prevedea planul de împărțire teritorială a Europei de Est. Pentru Regatul României, asta însemna raptul teritorial al Basarabiei și Bucovinei de Nord de către Uniunea Sovietică, materializat prin ultimatumul lui Stalin din iunie 1940.Ca urmare a Pactului Ribbentrop-Molotov, în septembrie 1939, Germania și Uniunea Sovietică invadau Polonia, de la vest și de la est”, a scris profesorul Naumescu, pe Facebook.

Concluzia sa este că „Două lucruri ne arată acest pact infam: că ideologiile totalitare sunt convergente în a ataca centrul democratic liberal (dușmanul comun) și că radicalizarea (extremismul), indiferent că la început ni se par diferite (de stânga și de dreapta), ca unic trunchi al gândirii politice rudimentare, brutale și intolerante, garantează drumul spre război, distrugere și în final autodistrugere.”   

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
digi24.ro
image
Kim Jong Un a îngenuncheat în fața unui supus de-al său, apoi l-a îmbrățișat pe un altul. Omul a înlemnit | FOTO
stirileprotv.ro
image
A crezut că este o glumă! Cât a putut să plătească o turistă pentru o cursă de 1,5 km cu taxiul, în Zagreb
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
Dan Petrescu a plecat oficial de la CFR Cluj! Și-a dat demisia după umilința cu Hacken! Update exclusiv
fanatik.ro
image
Misterul crimelor în serie din satul Sălcuța: 5 oameni ucişi şi niciun vinovat. Principalul suspect, numit „urmaşul lui Rîmaru”, a fost condamnat pe viață şi apoi achitat definitiv
libertatea.ro
image
FOTO Imaginile care dezvăluie planul lui Putin. Rusia construiește o antenă uriașă, lângă Polonia, pentru a spiona NATO
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
A apărut într-o rochie complet transparentă la ziua de naștere a unui copil de doi ani și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate”
digisport.ro
image
UPDATE VIDEO Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
observatornews.ro
image
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine, imaginile momentului
playtech.ro
image
Pasagerii unui zbor au rămas blocați în cabină timp de 29 de ore și nu au avut voie să coboare. Cum a fost posibil așa ceva
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cu o ofertă de la Rapid pe masă, Ianis Hagi a ales și semnează: ”E pe drum”. A fost convins cu o clauză cum rar se vede
digisport.ro
image
Țările europene din care oamenii vor să plece: Milioane de europeni își părăsesc casa pentru a fi chiriași printre străini
stiripesurse.ro
image
Un băiat de 13 ani a murit după ce a mâncat tăiței cruzi. Adolescentul s-a prăbușit la pământ, iar medicii nu au mai put să-l salveze
kanald.ro
image
Prima țară care permite elevilor folosirea inteligenței artificiale la examenul de bacalaureat...
playtech.ro
image
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
wowbiz.ro
image
Anunţul care dă fiori funcţionarilor. Se aplică de săptămâna viitoare
romaniatv.net
image
Tensiuni majore în Coaliție! Pachetul 2 de măsuri fiscale, blocat! Pachetul 2 de măsuri fiscale, blocat
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
La ce orori era supusă Monica Gabor de proxenetul Dinu Damaschin. A vândut-o pe 1000 de dolari la 16 ani: „I-am spus lui Cristi Tănase ca sunt virgină, dar m-a violat”
actualitate.net
image
Anca Țurcașiu, apariție ravisantă pe scena Festivalului de Muzică de la Mamaia. A făcut furori cu ținuta ei VIDEO
actualitate.net
image
Zodia care astăzi, 23 august, își va îndeplini cea mai mare dorință. Viața acestui nativ va fi inundată de fericire
click.ro
image
Rețeta de vinete murate a Ancăi Pandrea: „Iura m-a învățat!” Ingredientul secret și trucuri ca murăturile să nu facă floare
click.ro
image
Patru zodii sunt privilegiate de astre. Urmează o perioadă de aur, se anunță 23 de zile pline de reușite, iar totul se schimbă de pe 27 august
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 1509096479 jpg
Cum să faci gem de smochine. 5 ingrediente care-l fac unic
clickpentrufemei.ro
Cercetare arheologică la fortificația Valul lui Traian de Jos (© Facebook / Agenția Națională Arheologică)
Vestigii din perioada apogeului Imperiului Roman, descoperite în Republica Moldova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mai mulți turiști au fost nemulțumiți după ce au descoperit o taxă în plus pe bonul de la un restaurant din Italia. Pentru ce au plătit în plus
image
Zodia care astăzi, 23 august, își va îndeplini cea mai mare dorință. Viața acestui nativ va fi inundată de fericire

OK! Magazine

image
Mame și fiice: aceste vedete au niște fete care le seamănă leit. Cine-i mai frumoasă?

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
O toamnă excelentă se anunţă pentru aceste trei zodii!