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Donald Trump, „curtat” la aniversarea a 80 de ani şi de Zelenski, şi de Putin. Ce i-au transmis la telefon cei doi lideri

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În ziua în care a împlinit 80 de ani, Donald Trump a fost sunat atât Vladimir Putin, cât şi de Volodimir Zelenski, care au profitat de prilej pentru a aduce în discuţie situaţia de pe front.

Zelenski şi Putin l-au sunat pe Donald Trump la aniversarea a 80 de ani. FOTO: AFP
Zelenski şi Putin l-au sunat pe Donald Trump la aniversarea a 80 de ani. FOTO: AFP

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost primul care a făcut publică discuția cu liderul american. Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, el a spus că l-a felicitat pe Donald Trump cu ocazia împlinirii a 80 de ani și că au vorbit despre mai multe subiecte importante, în special despre războiul din Ucraina. Preşedintele ucrainean menţionează că i-a mulțumit lui Trump pentru sprijinul oferit de Statele Unite în ultimii ani și a amintit de ajutorul militar primit de Ucraina, de la sistemele antitanc Javelin până la bateriile Patriot.

Potrivit lui Zelenski, conversația va continua în perioada următoare, cei doi urmând să se întâlnească și în cadrul summitului G7.

„L-am felicitat pe președintele Trump cu ocazia zilei sale de naștere și am purtat o discuție destul de detaliată despre multe subiecte importante – iar pacea s-a numărat, desigur, printre ele.

I-am urat președintelui Trump mult succes, în special în eforturile sale de a pune capăt războiului declanșat de Rusia, și i-am mulțumit pentru tot sprijinul pe care Statele Unite l-au oferit Ucrainei. Este important să ne amintim cu recunoștință de fiecare pas al acestui sprijin – de la sistemele Javelin până la bateriile Patriot.

Am discutat despre măsuri care ar putea contribui la obținerea păcii în acest moment și l-am informat pe președinte cu privire la cele mai recente evoluții de pe câmpul de luptă și la modul în care poziția noastră s-a consolidat.

Am convenit să continuăm discuțiile în cadrul întâlnirii noastre de la summitul G7. Avem câteva idei bune care ar putea ajuta la avansarea procesului de pace și la protejarea vieților oamenilor.

Mulțumesc!”, a scris Volodimir Zelenski pe platforma X.

La câteva ore după mesajul transmis de președintele ucrainean, Kremlinul a anunțat că și Vladimir Putin a vorbit la telefon cu Donald Trump pentru a-l felicita de ziua sa.

Potrivit consilierului prezidențial rus Iuri Ușakov, discuția a vizat atât războiul din Ucraina, cât și situația din Orientul Mijlociu, în special negocierile legate de programul nuclear iranian.

De asemenea, Iuri Ușakov susţine că Donald Trump l-ar fi asigurat pe Vladimir Putin că oprirea războiului din Ucraina rămâne o prioritate și că este dispus să contribuie la găsirea unei soluții. Potrivit oficialului rus, liderul american a afirmat că este pregătit să discute acest subiect atât cu partenerii europeni, cât și cu autoritățile de la Kiev în cadrul întâlnirilor pe care le va avea la summitul G7.

În timpul convorbirii, cei doi au mai discutat și despre o posibilă vizită la Moscova a reprezentanților speciali ai președintelui american, Steve Witkoff și Jared Kushner, care ar urma să ajungă în Rusia în perioada următoare.

Potrivit aceleiaşi surse, Vladimir Putin i-ar fi urat preşedintelui american succes în găzduirea Campionatului Mondial de Fotbal, menţionând performanţa Rudiei din 2018, când aceasta a ajuns în sferturile de finală.

Faptul că atât Zelenski, cât și Putin au ales să vorbească cu Donald Trump în aceeași zi arată că, înaintea summitului G7, atât Kievul, cât și Moscova încearcă să își prezinte argumentele direct la Washington, sperând să atragă simpatia şi sprijinul liderului american.

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