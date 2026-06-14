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PNL Neamț, prima filială care se poziționează, oficial, de partea lui Ilie Bolojan

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PNL Neamț este prima organizație județeană a partidului care anunţă, oficial, că îl susține pe Ilie Bolojan şi că decizia desemnării unui alt membru PNL ca premier trebuia discutată în partid înainte de a fi anunțată.

Laurenţiu Dan Leoreanu anunţă că PNL Neamţ rămâne alături de Ilie Bolojan. FOTO: Facebook
Laurenţiu Dan Leoreanu anunţă că PNL Neamţ rămâne alături de Ilie Bolojan. FOTO: Facebook

După ore întregi de speculații și reacții individuale ale oamenilor politici sau analiştilor, organizația PNL Neamț este prima filială care adoptă o poziție oficială după ce Nicuşor Dan l-a desemnat pe Adrian Veştea ca premier, adoptată în urma unei şedinţe.

Aşadar, nu este vorba despre opinia unui lider local, ci despre o decizie luată în urma consultării organizației județene.

Potrivit președintelui filialei, Laurențiu Dan Leoreanu, membrii PNL Neamț au decis în unanimitate să susțină atât hotărârile adoptate în ultima perioadă de Biroul Politic Național, cât și activitatea președintelui partidului, Ilie Bolojan.

„Nominalizarea colegului nostru Adrian Veştea pentru funcţia de premier este un pas major. Îl cunosc, îl respect şi apreciez activitatea sa politică şi administrativă, iar relaţiile de colegialitate şi amiciţie pe care le-am avut de-a lungul timpului sunt foarte bune. Cu toate acestea, dincolo de persoana sa, modul în care s-a procedat ridică probleme serioase. Faptul că această decizie a fost anunţată fără o consultare reală, extinsă şi prealabilă a structurilor de conducere ne-a luat prin surprindere. Am consultat astăzi organizaţia PNL Neamţ, iar colegii mei s-au pronunţat în unanimitate pentru susţinerea deciziilor luate in ultima perioadă de către Biroul Politic Naţional, dar şi pentru susţinerea preşedintelui PNL, Ilie Bolojan în activitatea sa”, se precizează în comunicatul semnat de preşedintele PNL Neamţ, Laurenţiu Dan Leoreanu, citat de Agerpres.

„Deciziile majore nu se iau individual şi nu se impun de sus în jos fără dialog intern. O astfel de abordare unilaterală nu face altceva decât să ne fragilizeze şi să arunce PNL într-o zonă de vulnerabilitate majoră, un lucru cu care nu pot fi de acord. Puterea noastră stă în echipă şi în respectul faţă de propriile reguli. Doar uniţi şi corecţi unii cu ceilalţi putem oferi stabilitate României. Respectul pentru colegi, pentru deciziile statutare şi pentru vocea organizaţiilor din teritoriu trebuie să rămână fundamentul pe care construim viitorul Partidului Naţional Liberal şi al României”, potrivit aceleiaşi surse.

Mesajul transmis de la Neamț vine într-un moment delicat pentru Ilie Bolojan, după ce mai mulţi lideri PNL şi-au făcut publică susţinerea pentru Adrian Veştea, considerând că acesta repezintă „cea mai bună soluţie” pentru România în contextul politic actual.

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