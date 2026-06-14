Adrian Veștea vrea să domolească revolta din PNL: „Voi fi la fel de intransigent ca Bolojan. Programul de guvernare nu se schimbă”

Premierul desemnat Adrian Veștea a oferit duminică seară clarificări privind strategia sa pentru Palatul Victoria. Într-o tentativă de a domoli revolta din PNL, Veștea a dat asigurări că nu va abandona linia dură de reforme promovată de premierul interimar Ilie Bolojan.

„Voi avea acelaşi program de guvernare cu Ilie Bolojan. Voi rămâne intransigent”, a afirmat Veştea la Euronews.

În timp ce liderii PNL, USR, PSD și UDMR se reunesc în ședințe pentru a stabili dacă îl susțin, Veștea se declară extrem de optimist și susține că deține deja o majoritate confortabilă: ”Am asigurări că vom avea peste 240 de voturi în Parlament”, a subliniat Veştea.

Adrian Veştea a mai spus că ştia de patru zile că va fi desemnat, dar a precizat că nu a dorit să vorbească despre acest lucru întrucât „a fost o discuţie prealabilă, în care preşedintele a venit cu această propunere.

„Din momentul în care am avut discuții cu președintele României, am avut ca opțiune de a păstra în continuare același program de guvernare, program asumat de către Ilie Bolojan, de către PNL, de către celelalte partide din coaliție. Nu voi schimba nicio virgulă. Îmi doresc să rămână același program de guvernare, iar ținele să rămână același program de guvernare pe care l-a avut Ilie Bolojan”, a precizat Veștea.

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