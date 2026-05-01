search
Vineri, 1 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Adevărul despre 1 Mai muncitoresc. Cum s-a transformat o comemorare solemnă într-o sărbătoare câmpenească, cu mici și bere

0
0
Publicat:

Ziua de 1 Mai și-a pierdut, în mare măsură, sensul și simbolistica inițială. Dacă astăzi este asociată mai ales cu grătare, mici și ieșiri în aer liber, 1 Mai a fost, la origine, un simbol al luptei pentru drepturile muncitorilor, marcat prin marșuri, mitinguri și proteste.

1 mai muncitoresc în New York în 1912
1 mai muncitoresc în New York în 1912

Ziua Internațională a Muncii este sărbătorită anual, pe 1 Mai, în peste 90 de țări, inclusiv în România, unde este zi liberă legală. Pentru mulți români, această zi a devenit un prilej de ieșire în natură și de timp petrecut cu familia sau prietenii, de cele mai multe ori în jurul unui grătar. Din acest tablou nu lipsesc, de obicei, mititeii și berea rece. Cei care profită de zilele libere aleg adesea un scurt concediu la munte sau la mare.

Pentru o mare parte a publicului, sensul inițial al Zilei Internaționale a Muncii s-a estompat în timp. Dincolo de atmosfera de sărbătoare de astăzi, 1 Mai marchează un moment important din istoria mișcărilor muncitorești. Este legat de protestele și revendicările muncitorilor de la sfârșitul secolului al XIX-lea, care cereau condiții de muncă mai bune și reglementarea zilei de lucru la opt ore.

Timp de decenii, 1 Mai a fost marcat prin mitinguri, proteste și marșuri sindicale, organizate în memoria celor care au luptat pentru drepturile angajaților și pentru schimbări care aveau să influențeze legislația muncii la nivel internațional.

Infernul vieții de muncitor al Revoluției Industriale

Totul a început odată cu apariția și extinderea Revoluției Industriale, în secolul al XIX-lea. Revoluția Industrială a schimbat radical lumea, transformând economiile agrare în societăți dominate de fabrici, producție mecanizată și urbanizare accelerată. În același timp, a conturat o nouă categorie socială, muncitorul industrial, dar și o nouă realitate economică și urbană: fabrica și cartierul muncitoresc.

În spatele progresului tehnologic s-a aflat însă o realitate mult mai dură. Viața muncitorilor era marcată de epuizare, sărăcie și lipsa unor drepturi elementare. În fabricile secolului al XIX-lea, protecția legală era aproape inexistentă. Zilele de lucru ajungeau frecvent la 12–16 ore, pauzele erau minime, iar ritmul muncii era impus de mașini, nu de oameni.

Era un oraș al mașinilor și al fumului, unde oamenii trăiau aproape la fel de mecanic precum mașinile pe care le operau”, scria Charles Dickens despre marile centre industriale ale epocii.

Muncitorii erau slab plătiți și trăiau în condiții precare. Salariile abia acopereau nevoile de bază, locuințele erau aglomerate și insalubre, iar bolile se răspândeau rapid în cartierele muncitorești. Numeroase rapoarte sociale din epocă arătau că veniturile multor familii de muncitori erau insuficiente pentru un trai decent.

Clasele muncitoare trăiesc în condiții de locuire greu de imaginat pentru orice ființă umană”, nota Friedrich Engels în analiza sa asupra clasei muncitoare.

Un alt aspect greu de imaginat astăzi era folosirea pe scară largă a muncii copiilor. În multe fabrici, copiii lucrau alături de adulți, în aceleași condiții și cu programe la fel de lungi. În industria textilă, de exemplu, femeile și copiii reprezentau o mare parte din forța de muncă, muncind adesea 12–14 ore pe zi.

Copiii plâng în întuneric, obosiți de muncă înainte de a învăța să trăiască”, scria Elizabeth Barrett Browning în poemul The Cry of the Children.

În afara fabricilor, mulți muncitori ajungeau să trăiască în mahalale supraaglomerate, lipsite de infrastructură sanitară și de condiții minime de igienă, într-un mediu în care speranța de viață era adesea mult mai scăzută decât în restul societății.

Când proletariatul nu a mai putut să rabde

Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, odată cu apariția și consolidarea mișcărilor sindicale, muncitorii au început să se organizeze tot mai puternic pentru a cere drepturi și condiții de muncă mai bune. Programul de lucru depășea adesea 12 ore pe zi, salariile erau mici, iar protecția socială aproape inexistentă. În multe cazuri, muncitorii își pierdeau salariul dacă lipseau de la serviciu, indiferent dacă erau bolnavi sau epuizați.

În acest context, în 1886, George Edmonston, unul dintre liderii sindicali ai vremii, a contribuit la mobilizarea organizațiilor muncitorești reunite în Federația Sindicatelor din Statele Unite și Canada. Principala revendicare era introducerea programului de lucru de opt ore pe zi, precum și obținerea unor condiții de muncă mai echitabile.

Refuzul inițial al patronatelor a dus la proteste de amploare. La 1 mai 1886, zeci de mii de muncitori au ieșit în stradă în mai multe orașe americane. Numai în Chicago, peste 80.000 de oameni au participat la marșuri și demonstrații, cerând reducerea programului de lucru la opt ore. În paralel, alte zeci de mii de muncitori au intrat în grevă.

Mișcarea a avut un impact imediat. Numeroși industriași s-au confruntat cu riscul opririi producției și, în unele cazuri, au acceptat revendicarea privind programul de opt ore. Protestele nu s-au oprit însă aici. Mulți muncitori au continuat să ceară salarii mai bune și condiții de muncă mai sigure.

Pe 4 mai 1886, în Piața Haymarket din Chicago, un protest al muncitorilor s-a transformat într-un episod violent. În timpul intervenției poliției, o bombă a explodat în mulțime. Nici astăzi nu se cunoaște cu certitudine cine a aruncat dispozitivul. În haosul care a urmat, poliția a deschis focul, iar protestatarii au ripostat.

În urma confruntărilor, și-au pierdut viața mai mulți polițiști și muncitori. Autoritățile americane au răspuns dur. Mai mulți lideri sindicali și participanți la proteste au fost arestați, judecați și condamnați, unii dintre ei fiind executați. Evenimentele de la Haymarket aveau să devină unul dintre simbolurile internaționale ale luptei pentru drepturile muncitorilor și unul dintre momentele care au stat la baza Zilei Internaționale a Muncii.

De la luptă sindicală la festivism și ideologie

Evenimentele de la Chicago au avut un ecou puternic în întreaga lume. În anii care au urmat, muncitori din numeroase țări, mai ales din Europa, au organizat greve și manifestații, cerând condiții de muncă mai bune, salarii decente și, în primul rând, introducerea programului de lucru de opt ore.

Ideea transformării zilei de 1 Mai într-o zi internațională dedicată muncitorilor a fost susținută de mișcările socialiste și muncitorești ale vremii. În 1889, în cadrul celui de-al doilea Congres al Internaționalei Comuniste de la Paris, s-a decis ca 1 Mai să devină zi de mobilizare internațională în memoria protestelor muncitorești din Chicago și a luptei pentru drepturile angajaților. Începând cu 1890, această zi a fost marcată anual în tot mai multe state.

În timp, ceea ce fusese inițial o zi de revendicare sindicală și comemorare a început să capete și alte semnificații, iar în unele regimuri politice a fost transformată într-un instrument de propagandă și în festivități oficiale puternic ideologizate.

În România, prima celebrare a zilei de 1 Mai cu caracter muncitoresc a avut loc în 1890, la București, fiind organizată de Clubul Muncitorilor. La manifestații au participat mii de oameni, care au cerut reducerea programului de lucru, vot universal și drepturi sociale.

Presa vremii relata în detaliu desfășurarea marșurilor. Adevărul scria în 1891: „În prima zi, cortegiul va pleca de la Cişmigiu, în cap cu steagul roșu...”

În perioada interbelică, dar mai ales în timpul regimului comunist, 1 Mai a fost preluat și integrat în ritualul oficial al statului. Sub conducerea unor lideri precum Carol II, Gheorghe Gheorghiu-Dej sau Nicolae Ceaușescu, ziua a fost marcată prin parade, defilări și spectacole de masă, menite să proiecteze imaginea unității dintre partid și clasa muncitoare.

După paradele oficiale, pentru mulți oameni, 1 Mai continua într-un registru mai relaxat, prin ieșiri la iarbă verde, mese în aer liber și întâlniri cu familia sau prietenii, obicei care, în timp, a rămas una dintre cele mai vizibile tradiții asociate acestei zile.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Secretele alimentației Reginei Elisabeta. Ce mânca la micul dejun pentru a se menține în formă
image
Horoscop vineri, 1 mai. Capricornii încep proiecte noi, iar Gemenii oferă sfaturi bune celor dragi

OK! Magazine

image
Prințesa Martha Bibescu, superba româncă care i-a tulburat pe cei mai puternici bărbați din Europa. Amanți de soi și-o singură mare iubire

Click! Pentru femei

image
Tragedie la Hollywood. Fiica adoptivă a actorului din serialul „Columbo” s-a sinucis!

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață