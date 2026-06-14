Universitatea Cluj l-a transferat pe Friday Adams, care a evoluat la Botoșani

De origine nigeriană, Friday Adams (23 de ani) a ajuns la un acord cu clubul clujean încă din luna ianuarie. Acesta poate evolua atât în defensivă, cât şi în linia mediană.

Adams vine liber de contract de la FC Botoşani, unde a jucat în ultimele trei campionate. Născut în 23 noiembrie 2002, la Kaduna (Nigeria), fundașul s-a format ca fotbalist în ţara natală, la academia Ikon Allah Kaduna, iar evoluţiile sale au fost remarcate de echipa de tineret a ruşilor de la FDC Vista, pentru care a jucat până în 2022

În luna iulie a aceluiaș an, fundașul a semnat primul său contract cu o formaţie de seniori, FC Noah. Pentru multipla campioană a Armeniei, acesta a strâns 33 de prezenţe în ediția 2022/2023 şi a contribuit cu două goluri şi o pasă decisivă.

După doar un an la Noah, fotbalistul care poate juca în ambele benzi, atât în defensivă, cât şi în linia mediană, a ajuns la FC Botoşani, pentru care a evoluat în 23 meciuri în primul său an competiţional. În următoarea stagiune, Friday a devenit una dintre piesele de bază ale echipei din nordul Moldovei, bifând 31 de meciuri, cărora li se adaugă alte 27 de partide, în toate competiţiile, jucate în ediția recent încheiată.