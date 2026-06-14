search
Duminică, 14 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Universitatea Cluj l-a transferat pe Friday Adams, care a evoluat la Botoșani

0
Campionatul Mondial 2026
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

De origine nigeriană, Friday Adams (23 de ani) a ajuns la un acord cu clubul clujean încă din luna ianuarie. Acesta poate evolua atât în defensivă, cât şi în linia mediană.

Friday Adams a avut evoluții bune la FC Botoșani (Foto: EPAImages)
Friday Adams a avut evoluții bune la FC Botoșani (Foto: EPAImages)

Adams vine liber de contract de la FC Botoşani, unde a jucat în ultimele trei campionate. Născut în 23 noiembrie 2002, la Kaduna (Nigeria), fundașul s-a format ca fotbalist în ţara natală, la academia Ikon Allah Kaduna, iar evoluţiile sale au fost remarcate de echipa de tineret a ruşilor de la FDC Vista, pentru care a jucat până în 2022

image

În luna iulie a aceluiaș an, fundașul a semnat primul său contract cu o formaţie de seniori, FC Noah. Pentru multipla campioană a Armeniei, acesta a strâns 33 de prezenţe în ediția 2022/2023 şi a contribuit cu două goluri şi o pasă decisivă.

Adams, în duel cu Tănase, FCSB a avut de furcă cu Botoșani (Foto: EPAImages)
Adams, în duel cu Tănase, FCSB a avut de furcă cu Botoșani (Foto: EPAImages)

După doar un an la Noah, fotbalistul care poate juca în ambele benzi, atât în defensivă, cât şi în linia mediană, a ajuns la FC Botoşani, pentru care a evoluat în 23 meciuri în primul său an competiţional. În următoarea stagiune, Friday a devenit una dintre piesele de bază ale echipei din nordul Moldovei, bifând 31 de meciuri, cărora li se adaugă alte 27 de partide, în toate competiţiile, jucate în ediția recent încheiată.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu vârsta lui Trump îi îngrijorează pe experții medicali
digi24.ro
image
Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni
stirileprotv.ro
image
Pe câți parlamentari PNL se bazează premierul desemnat. Adrian Veștea susține că are voturile pentru ca guvernul să treacă
gandul.ro
image
Pe ce voturi mizează Adrian Veștea să își treacă Guvernul: care tabără câștigă
mediafax.ro
image
Prezentatoarea de care Pep Guardiola este tot mai apropiat. Au fost surprinși în timp ce se îmbrățișează
fanatik.ro
image
Cum poți învăța limba semnelor române pentru a ajuta comunitatea surzilor. Primul curs din România. Florica Iuhaș: „Mi s-a părut normal ca făcând parte din comunitate să încerc să îi ajut cumva”
libertatea.ro
image
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi foști judecători CCR
digi24.ro
image
Biserica de 10 de milioane de euro a lui Gigi Becali a fost sfințită! Cum și-a făcut apariția soția lui + cele mai tari imagini
gsp.ro
image
Scandal la CM 2026! Și-ar fi înșelat iubita cu una dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood
digisport.ro
image
Adrian Veștea, primele declarații după ce a fost desemnat noul premier. Va merge pe programul de guvernare al lui Bolojan. „Nu voi schimba nicio virgulă”
click.ro
image
Ce rol au lamelele verzi de pe marginea autostrăzii? Mulți șoferi le văd zilnic fără să știe la ce folosesc
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Obiceiul zilnic care ne afectează memoria și poate duce la anxietate și depresie
observatornews.ro
image
Orașul din România în care o cabană la munte se vinde cu doar 5.750€ acum, în iunie 2026
cancan.ro
image
Pensie scăzută cu 900 lei la recalculare și indexarea anulată. De ce sute de mii de pensionari pot păți la fel
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
prosport.ro
image
Falimentul firmei poate obliga salariatul să dea banii înapoi? Situația zilelor libere plătite în avans
playtech.ro
image
Salariu de râsul curcilor la U Cluj! Toate detaliile ultimului transfer făcut de vicecampioana României. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un primar PNL reacționează la nominalizarea lui Adrian Veștea. Mario de Mezzo cere „anticipate”
ziare.com
image
Cea mai mare "bătaie" de la CM 2026: Romario a auzit ce i-a spus o reporteră și nu s-a putut abține!
digisport.ro
image
Tudor Chirilă îl critică dur pe Nicușor Dan după numirea lui Adrian Veștea. „Să vă ierte Dumnezeu. Cu noi va fi mult mai greu”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anda Adam, de nerecunoscut. A fost surprinsă la piscină, dar nu arată deloc cu diva perfectă de pe internet, unde își editează masiv pozele / FOTO
romaniatv.net
image
Datoriile la ANAF s-ar putea șterge. Fiscul va fi obligat să elimine obligațiile fiscale ale românilor
mediaflux.ro
image
Poftiți în viitor! SUA - Paraguay s-a jucat pe cel mai scump stadion din lume, care ne-a arătat cum va arăta fotbalul de mâine
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Horoscop luni, 15 iunie. Berbecii sunt în formă la început de săptămână, iar Peștii fac alegeri complicate
click.ro
image
Superstiție sau blestem? 7 ani de la decesul lui Cornel Galeș, soțul Ilenei Ciuculete: „L-a chemat la ea!” Cum arată mormântul artistei?
click.ro
image
Cum arată o garsonieră din București de 23 metri pătrați și cu ce sumă se vinde
click.ro
Regina Letizia a Spaniei, GettyImages (4) jpg
"Iubirea interzisă" a Reginei Letizia o bântuie la Cupa Mondială. Fostul ei amant a reapărut și face valuri în Mexic
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Bucovăț (© Camelia Săvescu / Muzeul Olteniei)
Tezaurul de la Bucovăț, o mărturie a rafinamentului artei orfevrăriei medievale românești
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Ibacka, imagini de la noua ei casă de pe litoral. Fosta soție a lui Cabral vorbește despre greutățile prin care trece. „Marea are efect terapeutic”
image
Horoscop luni, 15 iunie. Berbecii sunt în formă la început de săptămână, iar Peștii fac alegeri complicate

OK! Magazine

image
"Iubirea interzisă" a Reginei Letizia o bântuie la Cupa Mondială. Fostul ei amant a reapărut și face valuri în Mexic

Click! Pentru femei

image
Luna nouă în Gemeni din 15 iunie 2026 ne „vorbește‟ despre experiențe noi. Care sunt nativii favorizați de tranzitul Lunii?

Click! Sănătate

image
Vorbirea oferă indicii timpurii despre demență