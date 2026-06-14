Imagini şocante cu saltul mortal al unei tinere: a fost aruncată de la 40 de metri fără coarda de siguranță

O tânără de 21 de ani a murit în Brazilia după un salt de rope jump care s-a încheiat tragic. Imaginile surprinse în timpul evenimentelor confirmă că aceasta a fost aruncată de la aproximativ 40 de metri fără să fie legată de coarda de siguranță.

Sursă video: Facebook

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, o tânără în vârstă de 21 de ani, a murit sâmbătă, 13 iunie, în timpul unei activități de rope jump organizate pe Ponte do Esqueleto, un pod dezafectat aflat în apropierea orașului Limeira, din statul brazilian São Paulo.

Activitatea în care și-a pierdut viața tânăra era de tip „rope jump”, o disciplină apropiată de bungee jumping, dar care folosește de regulă o coardă statică sau cu elasticitate redusă. După căderea inițială, participantul este proiectat într-o mișcare de pendul.

Sâmbătă, însă, tânăra a fost lansată de la aproximativ 40 de metri înălțime fără ca frânghia de siguranță să fie conectată la hamul său. Imaginile filmate la fața locului și distribuite ulterior pe rețelele sociale surprind exact momentul în care aceasta este împinsă în gol fără a avea niciun sistem de siguranţă.

Conform presei locale, instructorii au observat abia după ce au aruncat-o în gol că nu au legat de hamul ei nicio coardă de siguranţă. Potrivit aceleiaşi surse, poliția militară a arestat șase persoane şi a deschis o anchetă pentru a stabili exact cum a fost posibilă producerea accidentului și cine se face responsabil.

Companiile „Entre Cordas” și „Ih Voei”, ale căror nume apar inscripţionate pe tricourile persoanelor care au provocat incidentul, au refuzat orice comentariu până la acest moment.

Pe rețelele sociale, instructorii publicau frecvent imagini de la astfel de activități, inclusiv cu participarea unor copii.

Un incident oarecum similar a avut loc în Columbia, unde o tânără avocată în vârstă de 25 de ani s-a aruncat în gol de la 48 m înălţime, în timpul unei sărituri de bungee jumping, fără să fie legată cu coarda de siguranţă, crezând că ei i s-a adresat instructorul cănd a strigat "sari".

Dispută între autorităţi privind supravegherea locului accidentului

Accidentul a declanșat și un conflict între autoritățile locale și cele federale, deoarece saltul mortal s-a făcut pe Ponte do Esqueleto, un pod abandonat și dezafectat de peste 30 de ani.

Primăria din Limeira susține că responsabilitatea pentru supravegherea, întreținerea și controlul accesului la pod aparține exclusiv Guvernului Federal și a anunțat că va acționa în instanță Uniunea Federală, căreia i-a transmis încă de la începutul anului 2025 mai multe adrese oficiale prin care solicita măsuri suplimentare de siguranță pentru zonă.

Primarul susține că pericolele asociate podului sunt cunoscute de ani de zile şi a amintit două cazuri din anii ărecedenţi: în aprilie 2024, o ciclistă și-a pierdut viața după ce a căzut de pe aceeași structură, iar în august 2025 două femei au fost grav rănite într-un alt accident produs în același loc.

Autoritățile federale au respins, însă, acuzațiile de „neglijență”, explicând faptul că podul face parte dintr-un tronson feroviar nefinalizat dintre Limeira și Cordeirópolis, amplasat pe proprietăți private, și că transferul oficial al patrimoniului către filiala SPU din statul São Paulo s-a încheiat abia în martie 2026.