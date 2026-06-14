Interviu Povești din culisele TIFF: de la „vinzi și tu un tablou să-i plătim biletul lui Bradon” la întâlnirea cu Alain Delon sau Sophia Loren

La 25 de ani de la prima ediție, TIFF nu înseamnă doar filme și premii, ci și întâlniri memorabile cu legende ale cinematografiei mondiale. Într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“, Tudor Giurgiu rememorează momentele în care Clujul a devenit, pentru câteva zile, gazda unor staruri care par să aparțină unei lumi dispărute.

De la aducerea lui Jason Priestley, care a jucat rolul Brandon din Beverly Hills 90210, la prima ediție, cu bani obținuți în ultimul moment, până la vizitele unor nume precum Catherine Deneuve, Sophia Loren, Alain Delon sau Nicolas Cage, istoria TIFF este presărată cu povești spectaculoase din culisele festivalului. Președintele festivalului Tudor Giurgiu vorbește despre emoția întâlnirii cu marile staruri ale cinematografiei și despre diferența dintre actorii formați în epoca de aur a filmului și celebritățile de astăzi. Printre amintirile sale se numără conferințe de presă cu țigări aprinse, plimbări prin Cluj, probleme de securitate provocate de popularitatea lui Alain Delon și escapade transilvănene la un pahar de pălincă alături de Nicolas Cage. Președintele TIFF explică și cum festivalul a devenit, în timp, unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice din Europa de Est și un ambasador cultural al României. La aniversarea a 25 de ani, TIFF rămâne dovada că pasiunea, independența și perseverența pot transforma un proiect local într-un reper internațional.

„Vinzi și tu acolo un tablou și facem rost de bani pentru Brandon“

„Weekend Adevărul“: La prima ediție l-ați avut ca invitat special pe Jason Priestley, cunoscutul Brandon din serialul „Beverly Hills, 90210“. Cum ați reușit să-l convingeți?

Tudor Giurgiu: Eu urmam așa, foarte cuminte, sfaturile directorului de film al Festivalului din Varșovia, care ne-a zis ca la prima ediție să nu ne concentrăm pe invitați, pentru că ei vin la pachet cu probleme – te costă și n-ai timp să te ocupi. E important să duci la sfârșit o primă ediție, nu te stresa cu altele. Dar unul dintre invitații din juriu, un american, mi-a zis „Uite, prietenul meu e Jason Priestley, n-ai vrea să îl chem la festival?“. Nu puteam să refuz, deși n-aveam bani, chef sau că nu era necesar. Și am zis „Da, sigur“. Nu numai că l-a invitat, dar Jason a și acceptat. Mai erau trei săptămâni și noi n-aveam bani pentru a-l aduce la Cluj. Colegii râdeau – eu aveam două mătuși care moșteniseră o colecție de tablouri – și ziceau: „Vinzi și tu acolo un tablou și facem rost de bani pentru Brandon“. M-am tot dus la mai multe întâlniri la Ministerul Culturii și la alți sponsori. N-am făcut nimic până când m-am dus la Vasile Dâncu care era ministrul Informațiilor în Guvernul Năstase. El m-a ascultat, dar la un moment dat, m-a oprit și a zis „Gata, nu mai e nevoie! Am înțeles cât de cât, de câți bani e nevoie?“. Cred că puteam să zic orice sumă, dar am zis exact cât ne trebuia. Cred că erau vreo 8.000 de dolari biletul la business Los Angeles-Cluj-Napoca. Datorită acelui contract semnat rapid, pe ultima sută de metri, am reușit să îl aducem pe Brandon. Bine, oricum îl aduceam, dar probabil prin tablouri, datorii, împrumuturi...

Cum a fost experiența cu Jason Priestley?

A fost favorabilă pentru că el era foarte popular, a contribuit la succesul primei ediții. Într-un oraș unde nu erau evenimente, nici teatrele nu mai făceau turnee, nu erau concerte, să vină un star de amploarea asta era de neimaginat. Oamenii au înțeles atunci, de fapt, ce ar fi putut fi sau ce ar putea deveni festivalul. El a fost super relaxat. Țin minte că mergea cu colegii mei prin centru să-și cumpere pantofi Puma, și-a luat o geacă de piele; numai prin Oser (n.r. – piața de vechituri a Clujului) n-a fost, în rest cred că a umblat peste tot. El a fost foarte prietenos, foarte deschis față de oameni, cred că a fost un oaspete foarte bun pentru prima ediție.

A fost la petreceri? Atunci era în vogă clubul Diesel...

Atunci n-aveam noi bani de Diesel. O parte din echipa festivalului mergea, n-am să uit niciodată, la un club care era vizavi de Primărie, se chema Ernesto, și stăteam acolo nopțile până târziu. Țin minte că era un miros puternic de igrasie. Acum, când te uiți, zici „Doamne, cum am putut să stau acolo?“. Dar, din nou, așa era...

Actorii dintr-un alt timp

În 2008, invitată de onoare a fost Catherine Deneuve, probabil prima actriță internațională celebră invitată la TIFF. Cum ați reușit să o convingeți să vină?

În general, marii actori ajung la noi în baza unor relații personale, cunoștințe sau își doresc să vină să vadă România sau Transilvania. Cu alții, este strict o discuție tehnico-financiară, cum a fost cazul lui Catherine Deneuve. Cred că dacă o întrebăm acum, nici nu mai știe tonele de locuri din lume unde a fost invitată. Au fost două momente simpatice. Unu, faptul că eu nu știam că ea fuma. Deneuve fumează oriunde, țigară după țigară. Cred că anul acela era primul sau al doilea când începuse interzicerea fumatului în spații publice. La conferința de presă, Catherine Deneuve n-a avut nicio problemă să aprindă o țigară și apoi mai multe. Am zis „ok, asta e, mergem mai departe“. Îmi aduc aminte când a venit la Cinema „Florin Piersic“, ne-am gândit să nu o aducem prin față, tocmai ca să nu treacă prin mulțimea de oameni dornică s-o vadă. Am adus-o prin spate, doar că ce nu verificasem era cum arăta intrarea respectivă, un fel de zonă de evacuare a sălii care dădea în curtea interioară a unui bloc. Era dezastru, o zonă plină de gropi care arăta groaznic. Mă uit acum la filmare și îmi vine să zic: „Doamne, cum am putut să facem asta?“. Ea era elegantă, în rochie de seară, cu tocuri. Eu mă gândeam: „Doamne, femeia asta vine de la Paris, dintr-o cu totul altă lume, este o legendă și eu o aduc acum prin gropi, să se urce pe scenă la Cinema «Florin Piersic» din Cluj, care nu e nici renovat“. A fost ceva de neuitat.

În 2016, la TIFF a venit Sophia Loren. Ce amintiri ai legate de evenimentele la care legendara actriță a participat?

Îmi aduc aminte că a fost cazată într-o suită la fostul hotel Ramada, din centru. M-am dus la ea, m-am prezentat, am vorbit... Era efectiv ca o bunică foarte cochetă, avea niște papucei de casă simpatici. Aveam sentimentul pe care l-am avut și față de Deneuve și cu Alain Delon: sunt actori, persoane care vin de fapt dintr-un alt timp, din altă epocă, nu doar dintr-o altă epocă a filmului, dar și din altă lume. Or, asta e atât de greu de explicat, pentru că starurile de altădată au avut parte de cu totul altă viață, de cu totul altă formare, de cu totul alte întâlniri. N-aveau social media, puteai să trăiești liniștit, să te bucuri de viață, să faci și tâmpenii. Mai ales întâlnirile, respectul și un anume tip de slow life și good life care erau pe vremuri sunt foarte greu acum de replicat sau de înțeles. Cei care reușesc să facă asta acum cred că pot doar dacă nu au telefon mobil, dacă își păstrează mult timp pentru ei, pentru familie, pentru un alt stil de viață.

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Apropo de actori dintr-o altă lume, cum a fost experiența cu Alain Delon?

A fost greu să-l aducem. Țin minte că mai încercaserăm, dar n-am reușit. A fost de departe cel mai mare star din punct de vedere al atracției maselor de cinefili. Au veni oameni din toată țara. A fost o nebunie. Erau doamne de 50 de ani îmbrăcate cu tricouri cu Alain Delon. A fost ceva incredibil. El știa că este adulat în partea asta a Europei, dar nu își imagina amploarea. Ne-am confruntat cu serioase situații de securitate. Aveam protocoale să-l ducem în Piața Unirii, dar când era vorba de scos de acolo, deodată ne-am trezit că era înconjurat de lume. Sigur, toți oamenii voiau să facă poze. A fost destul de complicat să gestionăm situația, dar cred că el s-a simțit extraordinar și cred că e atât de reconfortant să vezi că oamenii te prețuiesc atât de tare într-un loc despre care știi foarte puține și unde probabil vii pentru prima dată. Altfel, când ajungi la 70 de ani, chiar dacă ești un mare actor, bucuriile sunt tot mai puține. Alain Delon a plecat super încântat. Alături de Geoffrey Rush, Delon a fost unul dintre invitații care ne-au ocazionat una dintre cele mai bune și plăcute întâlniri, și în public, și în privat. În toți anii aceștia, nu am avut niciun tip de reclamații din partea invitaților speciali, ba că ar fi camera nu știu cum, că nu le-a plăcut mâncarea. Oamenii s-au simțit bine și asta e incredibil. Mi-am adus aminte recent că la început cazam oamenii la hotelul Topaz, iar în spatele hotelului urlau câinii vagabonzi. Nu prea erau hoteluri în Cluj la primele ediții. Noi de aici am pornit, dar oamenii au înțeles.

Cu Nicolas Cage, la o pălincă

În 2019, Nicolas Cage ajunge la Cluj, primește Trofeul Transilvania pentru contribuția adusă cinematografiei mondiale și susține un masterclass la care a cerut ca accesul să fie permis oricărui spectator care dorește să participe. Cum a fost experiența cu el?

El se simțea și se simte foarte bine în România, mai ales în București, dar nu cred că văzuse prea mult din țară. S-ar putea, în afară de Brașov sau Timișoara, să nu știe prea mult din Ardeal. Nu cred că a fost la faimosul Castel Bran. Am reușit să-l aducem la TIFF pentru că l-am prins într-un moment în care nu lucra, cariera lui a avut câțiva ani de stagnare, cum se întâmplă multor actori de la Hollywood din varii motive. A fost pentru noi un moment excelent. Acum, lucrează întruna. După ce a făcut „Longlegs“ (2024), filmează nonstop, cred că face două-trei filme pe an, deci ne-ar fi imposibil să-l aducem. La fel, a fost foarte încântat. Țin minte că a plecat cu colegii într-o zi prin Someșul Rece, Mărișel. S-au oprit la o cabană și acolo a băut pălincă, a cântat cu niște meseni, adică s-a comportat absolut normal.

Există un anumit protocol în ceea ce privește invitații speciali?

Da, avem un protocol. Unii vor să meargă în anumite locuri, alții nu au timp. Țin minte când a venit Geraldine Chaplin, am fost cu ea și cu directorul festivalului din Berlin de la vremea aceea, Dieter Kosslick, la Vlaha, la casa artistului Erno Bartha. A fost așa un prânz privat, dar care a fost superb, pentru că eram pe un deal pitoresc, iar Erno era o gazdă perfectă. Veniseră cei de la Săvădisla, de la Tamaș Bistro, cu o mâncare absolut divină; a fost extrem de plăcută experiența. Kosslick era vegetarian, dar atât de bun era vânatul adus de Tamaș încât a zis: „Nu pot să nu mănânc, dar să nu cumva să spuneți la cineva“.

Ai păstrat legătura cu unii dintre acești mari actori care au venit la TIFF?

Greu. M-am lămurit că în meseria asta e greu de tot să păstrezi anumite legături. Sunt unele care durează și altele sunt cumva circumstanțiale, la un eveniment, la un film. Cu foarte puțini reușești să păstrezi legătura, mai ales dacă te vezi la un festival care ține câteva zile. Legăturile care durează sunt cele organice, în special datorate unor colaborări. Când petreci cu un om 20 de zile la o filmare, de omul acela ești legat pe viață.

Lecția unei superproducții construite fără efecte speciale

În 2011, TIFF a obținut acreditarea oficială a Federației Internaționale a Asociațiilor Producătorilor de Film, intrând în top 50 cele mai importante festivaluri din lume. Ce a însemnat acest lucru pentru festival?

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E un fel de ștampilă, așa cum se dau certificatele ISO; în felul acesta ești validat de către o entitate care e recunoscută peste tot în lume. Multe țări, prin organizațiile lor, prin institute de film, au recomandat cineaștilor să își înscrie filmele la noi în festival. Cumva, s-a oficializat de fapt intrarea în club; era evident că suntem deja acolo, dar cumva a devenit totul mai clar.

Ce înseamnă un festival precum TIFF-ul pentru România?

Cred că a fost și este o șansă de afirmare pentru mulți din industria cinematografică. Orașul, pe de altă parte, este ajutat să se poziționeze. Clujul s-a dezvoltat impecabil. După TIFF, au venit ulterior toate celelalte mari festivaluri de muzică care cumva întregesc imaginea asta de oraș unde totul funcționează din perspectiva festivalurilor. Pentru țară, cred că e un mare atu să ai cel puțin trei festivaluri de asemenea anvergură, noi la Cluj, Festivalul Internațional de Teatru la Sibiu și Festivalul „George Enescu“ la București – festivaluri care sunt recunoscute, au deja notorietate internațională, sunt admirate. Sunt țări cu situație financiară, managerială, poate mai bună, care nu au asemenea festivaluri. Ungaria nu are niciun festival de film, de exemplu.

Săraca cinematografie bogată

În estul Europei, ce festivaluri de film mai sunt?

Cel mai vechi, relevant și important e Karlovy Vary, care are istorie, dar în primul rând e un festival sprijinit puternic de stat. Să nu uităm faptul că Cehia are infrastructură cinematografică, foarte multe săli de cinema. Studiourile din Hollywood și mulți alții sunt interesați să participe la festival acolo, pentru că odată ce lansezi un film în Cehia, faci bani datorită unui număr enorm de mare de săli. Chiar dacă nu e mai mare decât România ca suprafață, densitatea de săli face din Cheia o țară foarte sexy pentru studiouri, producători etc. De Polonia, nu mai zic. Are festivalul de la Wroclaw care a început cred că după noi și e foarte similar cu TIFF-ul. Plus, Festivalul de la Varșovia.

Totuși, nici Polonia și nici Cehia nu au un val de cineaști cu așa de mare succes la marile festivaluri...

Așa este, dar ei au altceva: o producție națională foarte stabilă în zona unui cinema comercial de bun-simț, care face comedii romantice, filme istorice, unde se fac bani din film, sunt filme în care statul investește. Da, noi rămânem cu premiile, cu filmul de autor, pe asta s-a mizat. În Cehia și în Polonia, rar vezi tipul acesta de succes. În orice caz, cred că nimic nu poate concura performanța generației de cineaști din România care e ceva de neexplicat, în condițiile în care nu aveam tradiția asta.

Ceva greu de explicat este și că într-o țară ca România, care investește foarte puțin în cultură, un festival precum TIFF-ul rezistă de 25 de ani. Care este secretul?

Secretul e legat de independența echipei față de mediul politic, pentru că am văzut festivaluri care au colapsat în alte multe țări europene, în condițiile în care festivalurile de fapt nu erau un proiect pornit independent. Fie că erau festivaluri ale orașului sau ale unor instituții și atunci când depinzi de partide, depinzi de deciziile unor politicieni. La noi lucrurile au fost simple: am cerut tot timpul sprijinul, când l-am primit, a fost bine, când nu l-am primit, am căutat în altă parte. În plus, în spatele TIFF sunt mulți oameni super pasionați de ceea ce fac. Nu suntem doar noi, cei câțiva care l-am început, ci și toți colegii tineri care vin tot timpul în echipă și aduc un drive care ajută festivalul să își găsească locul.