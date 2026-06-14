Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat de președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL și președinte al Consiliului Județean Brașov, după ce Eugen Tomac a renunțat la mandat.

Născut la Râșnov, județul Brașov, Adrian Veștea (52 ani) este economist de profesie, licențiat la Universitatea „George Barițiu" din Brașov, cu specializare în contabilitate și informatică de gestiune. Are un master în managementul administrației publice la Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu și calificarea de expert contabil obținută la CECCAR.

Înainte de intrarea în politică, a lucrat ca economist și contabil-șef la firme private din Codlea între 2001 și 2004. Din 2004 până în 2016 a fost primar al Râșnovului, din 2016 până în 2023 a condus Consiliul Județean Brașov, iar din iunie 2023 până în noiembrie 2024 a ocupat funcția de ministru al Dezvoltării în Guvernul Ciolacu. La alegerile locale din 2024 a câștigat din nou președinția CJ Brașov, funcție pe care o ocupă în continuare la momentul desemnării sale ca premier.

→ Imaginea 1/7: Ilie Bolojan și Adrian Veștea FOTO Mediafax

Veștea este membru al PNL din anul 1994. La alegerile pentru funcția de președinte al PNL din septembrie 2021, actualul președinte al CJ Brașov a fost unul dintre principalii susținători ai lui Ludovic Orban, învins atunci de Florin Cîțu. Cu toate acestea, Veștea nu l-a urmat pe Orban atunci când fostul premier al României a fondat partidul Forța Dreptei.

De asemenea, el s-a numărat printre liberalii care au militat pentru rămânerea la guvernare a partidului după demiterea guvernului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură.

Ce avere are Adrian Veștea

Potrivit declarației de avere depusă în decembrie 2024, familia Veștea deține șase parcele de teren în zona Râșnov, cu o suprafață totală de peste 67.000 metri pătrați. Cele mai mari sunt un teren agricol de 24.513 metri pătrați, obținut prin moștenire în 2012, și unul de 17.881 de metri pătrați, tot prin moștenire, în 2023. Restul parcelelor, inclusiv două terenuri intravilane și unul forestier, au fost achiziționate prin contracte de vânzare-cumpărare între 2003 și 2012.

La capitolul clădiri, Adrian Veștea declară o vilă de 570 de metri pătrați și un apartament de 51 metri pătrați în Brașov, ambele în coproprietate cu soția, Anca Daniela. Al treilea imobil este o casă de vacanță de 278 de metri pătrați în Râșnov, obținută prin construcție în 2024.

Conturi în patru valute și titluri de stat

Activele financiare includ opt conturi la BCR, Revolut și Trezorerie, deschise în lei, euro, dolari și franci elvețieni. Cel mai mare depozit înregistrat este de 174.216 lei la BCR, deschis în 2023. Familia Veștea mai deține titluri de stat la Trezoreria Râșnov în valoare de 200.000 de lei.

Potrivit ultimei declarații de avere, Veștea a încasat 106.886 de lei salariu de la Consiliul Județean Brașov și 83.683 de lei de la Ministerul Dezvoltării. Un al treilea venit, de 128.958 de lei, provine din calitatea de membru al Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări al EximBank România, suma depășind oricare dintre salariile sale din funcții publice. Soția, consilier superior la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, a încasat 82.168 de lei. Ambii soți declară venituri din chirii de câte 11.121 de lei și dobânzi bancare.

La capitolul bunuri mobile, familia declară un autoturism Volkswagen Tiguan fabricat în 2017, achiziționat prin contract de vânzare-cumpărare.