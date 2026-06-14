„Cușca” anti-drone ridicată de Rusia peste o uzină strategică nu a făcut faţă atacurilor ucrainene: ce arme au folosit

Rusia şi-a „îmbrăcat” una dintre uzinele de armament într-o adevărată „cușca” anti-drone, dar noile rachete cu rază lungă de acţiune dezvoltate de Ucraina au reuşit să provoace pagube.

Rusia a folosit inițial structurile tip „cușcă” anti-drone aproape exclusiv pentru protecția tancurilor și a vehiculelor blindate de pe front. În ultimii ani însă, acest tip de protecție a fost extins treptat și asupra infrastructurii fixe, inclusiv asupra unor obiective industriale considerate sensibile.

Imagini din satelit realizate la sfârșitul lunii mai de compania americană de informații spațiale Vantor şi preluate de businessinsider confirmă aceast lucru, dezvăluind o astfel de structură montată peste o parte a uzinei VNIIR Progress din Ceboksari, în vestul Rusiei, la peste 900 de kilometri de linia frontului.

În pofida măsurilor suplimentare de protecție, inclusiv această „cușcă” metalică amplasată peste hală, instalația a fost lovită în cursul săptămânii trecute, mai exact miercuri, de forțele ucrainene, care au folosit rachete de croazieră FP-5 „Flamingo”, de producţie proprie şi care fac parte din seria de arme cu rază lungă pe care Kievul le-a introdus treptat în operațiunile din adâncimea teritoriului rus..

Loviturile au provocat avarii vizibile la nivelul clădirii protejate, potrivit imaginilor video filmate la sol și distribuite ulterior pe rețelele sociale.

Uzina VNIIR Progress nu este o țintă întâmplătoare, pentru că, potrivit Ucrainei, acolo se produc componente de navigație folosite în mai multe tipuri de armament rusesc, inclusiv dronele Shahed, rachetele Kalibr, sistemele Iskander și bombele ghidate utilizate frecvent pe front.

Analiștii de la think-tank american Institute for the Study of War consideră că atacul de miercuri asupra uzinei VNIIR Progress, care urmează unuia similar din începutul lunii mai, „demonstrează capacitatea în creștere a Ucrainei de a susține și intensifica lovituri la distanță lungă împotriva unor obiective militare cheie rusești”.

Pe de altă parte, mai spun specialiştii, extinderea „cuștilor” și plaselor anti-drone în interiorul Rusiei evidențiază o îngrijorare tot mai mare privind eficiența loviturilor ucrainene în adâncime asupra acestor obiective, lovituri care ar putea deveni și mai frecvente odată cu introducerea unor noi rachete cu rază lungă de acţiune.