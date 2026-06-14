Rezultate la tragerile loto de duminică, 14 iunie. Reporturi tentante la 6/49 şi Noroc

Loteria Română organizează duminică, 14 iunie, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi 11 iunie, s-au acordat peste 17.000 de câștiguri în valoare totală de peste 1,69 milioane de lei.

Rezultatele vor fi afişate după ora 18:30.

Numerele câștigătoare de duminică, 14 iunie

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Reporturi tentante la 6/49 şi Noroc

Cele mai mari reporturi la tragerile de duminică se înregistrează la 6/49 şi Noroc

* La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report de peste 31,7 milioane de lei (peste 6 milioane de euro).

* La Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 7 milioane de lei (peste 1,34 milioane de euro).

* La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 3,30 milioane de lei (peste 630.700 de euro).

* La Noroc Plus, reportul categoriei I depășește 258.300 de lei (peste 49.300 de euro).

* La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report de peste 1,12 milioane de lei (peste 214.400 de euro).

* La Super Noroc reportul categoriei I se ridică la peste 250.500 de lei (peste 47.800 de euro).