Mutare în războiul informațional: Volodimir Zelenski publică documente secrete de pe biroul lui Putin. Kremlinul, în alertă din cauza prăbușirii în sondaje

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declasificat o serie de rapoarte secrete interceptate de la vârful puterii de la Moscova, care indică o criză internă profundă pentru regimul lui Vladimir Putin. Documentele interne, destinate inițial exclusiv analizelor liderului de la Kremlin, arată că până la alegerile pentru Duma de Stat din 20 septembrie, rata de dezaprobare publică a lui Putin va crește constant până la cel puțin 33%. În paralel, sprijinul pentru partidul de guvernământ, Rusia Unită, se prăbușește, alimentând un val periculos de proteste în regiuni.

Serviciile de informații ucrainene au reușit o lovitură spectaculoasă, interceptând sondajele interne și prognozele confidențiale ale Rusiei, care trădează o anxietate crescândă la Kremlin cu privire la stabilitatea internă a țării. Zelenski a prezentat pe canalul său de Telegram aceste proiecții de stat, chiar în timp ce Rusia se îndreaptă spre o piatră de hotar politică extrem de critică.

Previziunile care dau fiori Moscovei: „Vremea iluziilor a apus”

Documentele interceptate oferă o evaluare clasificată și brutal de sinceră a sentimentului public din Rusia în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din toamna anului 2026.

„Așa-numiții indicatori prognozați ai nemulțumirii rușilor față de Putin vor continua să crească constant”, a declarat Zelenski. „El a început deja să se obișnuiască cu ideea că această creștere a nemulțumirii nu poate fi oprită și că indicatorul nu se va plafona înainte de septembrie, când sunt programate alegerile.”

Conform datelor obținute de Kiev, analiștii interni ai Kremlinului estimează că până la 20 septembrie 2026, doar 55% din populația rusă va mai aproba acțiunile lui Putin, în timp ce un procent istoric de 33% își va exprima explicit dezaprobarea, restul de 12% fiind indeciși.

Dincolo de imaginea președintelui, partidul de guvernământ, Rusia Unită, traversează o adevărată criză de legitimitate. Rapoartele secrete notează o „tendință descendentă constantă” a sprijinului popular. Drept consecință, strategii Kremlinului recunosc în documente că menținerea controlului asupra Dumei de Stat va necesita „semnificativ mai multe falsificări” și manipulări electorale decât în orice alt ciclu de vot anterior. Mai mult, rapoartele detaliază o creștere alarmantă a „spiritului de protest” în diverse regiuni cheie ale Federației Ruse.

Dronele, pierderile masive și realitatea verii din 2026

Volodimir Zelenski a ținut să sublinieze un aspect esențial: aceste proiecții alarmante pentru Moscova au fost calculate înainte ca realitatea militară și economică a acestei veri să lovească din plin.

„Considerăm că aceste rapoarte nici măcar nu iau în calcul potențialele evenimente din lunile iunie, iulie și august, care nu pot să nu afecteze suplimentar situația din Rusia”, a punctat liderul de la Kiev.

Prăbușirea moralului are la bază decizii disperate ale regimului. Pe 12 iunie, de Ziua Rusiei — un eveniment mutat simbolic în spații închise, departe de Piața Roșie din motive de securitate —, Putin a semnat un decret prezidențial pentru extinderea efectivelor Armatei Ruse, adăugând mii de oameni pe listele de serviciu activ. Este a doua extindere administrativă în doar patru luni, o măsură ce funcționează ca o „mobilizare târâtoare” pentru a acoperi pierderile uriașe de pe front.

Tot de Ziua Rusiei, Putin a fost pus într-o situație umilitoare, fiind nevoit să admită public că dronele ucrainene provoacă probleme grave și zilnice trupelor și logisticii rusești. Militarii ruși s-au plâns deschis dictatorului că nu pot contracara vehiculele aeriene fără pilot (UAV) ale Ucrainei, care utilizează tehnologia Starlink și frecvențe avansate. Cu atacuri cu drone care distrug rafinăriile de petrol autohtone și paralizează logistica militară, războiul nu mai este o problemă ascunsă de ochii publicului rus.

Punctul de ruptură: Cu cine va semna Ucraina pacea?

În timp ce Moscova continuă să afișeze o atitudine ostilă în exterior, respingând propunerile Kievului pentru o pace demnă cu o retorică agresivă de escaladare, Ucraina este convinsă că cifrele interne arată adevărata realitate din spatele zidurilor Kremlinului.

Zelenski a dat asigurări că presiunea militară și economică asupra Rusiei se va intensifica pe parcursul verii, ceea ce va prăbuși și mai mult cota de popularitate a lui Putin până în toamnă.

„Situația internă din Rusia ar trebui să îi convingă de contrariul: că este nevoie de pace”, a concluzionat Zelenski. „Evident, tendințele nu se vor schimba, iar în timp, acest lucru ar putea însemna că un acord de pace va trebui încheiat cu altcineva din Rusia — cu cineva care nu se va izola de realitate.”