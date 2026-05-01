Vacanța de 1 Mai, mai ieftină decât anul trecut la munte și în Deltă, tarife în creștere la mare. Cât costă două nopți de cazare în 2026

Cu două zile înainte de debutul oficial al sezonului estival, turiștii încă mai caută locuri libere în stațiuni, pentru vacanța de 1 Mai. Prețurile sunt ceva mai mari în 2026 pe litoral, în schimb la munte și în stațiunile balneoclimaterice se înregistrează chiar scăderi. La fel și în Delta Dunării.

Prețurile pentru vacanța de 1 Mai în țară au crescut, în medie, cu 5-10% în 2026, comparativ cu tarifele de anul trecut, însă evoluția nu este uniformă. Potrivit unei analize a tour-operatorului Bibi Touroperator, românii decid pe ultima sută de metri către ce destinație să se îndrepte, crescând foarte mult achizițiile last-minute.

În foarte multe destinații tarifele au rămas la fel ca anul trecut sau chiar au scăzut ușor, în schimb sunt și destinații unde creșterea este mai mare de 5-10%.

„Costul mediu per persoană pentru un sejur de 1 Mai pe litoral a crescut de la 575 lei cât a fost în 2025, la 687 lei, pentru două nopți de cazare cu mic dejun inclus, de persoană, în timp ce în stațiunile montane și balneare tariful mediu a scăzut de la 571 lei la 550 lei, respectiv 791 lei la 690 lei, pentru un sejur de 2 nopți, de persoană, cu mic dejun inclus, în condițiile în care durata medie a vacanțelor la nivel național s-a menținut constantă, la 2,4 nopți”, se arată în analiza citată.

În scădere sunt și prețurile pentru vacanța în Delta Dunării, unde în 2025 media era de aproape 600 lei (597 lei), în 2026 ajungându-se la 573 lei.

Pentru două zile în marile orașe ale țării costurile sunt însă substanțial mai mari decât în stațiuni și în creștere ușoară comparativ cu 2025. Pentru două nopți de cazare, în 2026 turiști plătesc, în medie, 1.424 lei, comparativ cu 1.413 lei anul trecut.

Rezervările last-minute, creștere de 30%

Rezervările realizate în apropierea datei de plecare sunt noua normalitate, spun reprezentanții tour-operatorului, tendința fiind alimentată de dorința de flexibilitate, dar și de așteptarea unor oferte promoționale de ultim moment. Cifrele analizate arată o creștere cu 30% a rezervărilor de acest tip.

„Obiceiul de consum s-a schimbat în contextul internațional actual. Cu vouchere de vacanță la jumătate de valoare față de 2024 stimulentul pentru cumpărarea vacanțelor în România din timp s-a diminuat. Turiștii cumpără majoritar oferte last minute sau ultra last - minute, acolo unde apar și reduceri importante de preț. Rezervările pentru 1 mai au fost astfel scăzute în primele 3 luni ale anului, chiar și cu -30% pentru unele locații, dar în ultima săptămână s-au apropiat de valorile anului trecut “, a precizat Adrian Voican, vicepreședinte ANAT.

Peste 70% din rezervări, la 4 stele

Principala alegere a turiștilor pentru vacanța de 1 Mai, care marchează începutul sezonului estival, este litoralul. Cele mai căutate destinații sunt: Eforie Nord, Vama Veche, Mamaia, Costinești.

Și turismul balneo se menține în preferințele turiștilor, pentru că acolo atmosfera relaxantă nu depinde de vremea de afară, cele mai multe rezervări fiind în unitățile de cazare din Călimănești-Căciulata, Băile Felix și Băile Govora.

Pentru iubitorii vacanțelor la munte zonele favorite au fost: Valea Prahovei, Sovata, Poiana Brașov și Vatra Dornei.

Turismul în Delta Dunării, de 1 Mai, se concentrează în Crișan, Sulina, Sfântu Gheorghe și Mahmudia, deși în continuare rămân de explorat multe alte destinații, iar când vine vorba de marile orașe, Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu și Iași atrag cei mai mulți turiști.

Peste 70% dintre turiștii români au optat pentru vacanțe cu un anumit confort, la hoteluri de patru stele, chiar dacă și prețurile sunt mai ridicate.

Debut de sezon pe litoral cu festivaluri pentru toate vârstele

Distracția pe litoral începe încă din ultima zi a lunii aprilie. Deschiderea sezonului estival este marcată de Festival du Bonheur, care se va desfășura între 30 aprilie - 3 mai, în Mamaia.

Alte puncte marcate pe harta distracției pe litoralul românesc sunt: Festivalul Elrow Delusionville (muuzică electronică) în Mamaia Nord, pe 1și 2 mai; Unity by Argo, în perioada 30 aprilie – 3 mai 2026, pe plaja unui club din Mamaia, plus concerte de deschidere a sezonului în Piațeta CAZINO din Mamaia, printre protagoniști fiind Diana Matei & Taraful Cleante, Denis Ștefănescu & Vocal Impact Band, AMNA, Trupa Discoteka, Matteo și Trupa NADA.

Pentru iubitorii show-urilor susținute de DJ, nume precum Satori, Sorä, AFGO & KOV și Johny Romano probabil trezesc interesul.

Sunt evenimente și pentru pasionații de auto, în Eforie Nord, în perioada 1-3 mai, fiind programată expoziția HUSTLE BY THE SEA, dedicată mașinilor tunate.

La vama Veche, unde este aproape imposibil de găsit, pe ultima sută de metri, un loc de cazare, pe 1 mai 2026, de la ora 20:00, concertează trupa Specii, la Bibi Bistro, iar de la ora 21:00, Kempes va concerta la Hambar Vama Veche. Petrecerea „Ani de Liceu”, pentru nostalgici, este organizată la „La Caleta” Vama. Pe 2 mai, trupa Romanița concertează pe terasa „Hambar” din Vama Veche.

În total, de 1 Mai se deschid pe litoral peste 100 de unități de cazare, la care se adaugă restaurante, terase, unități cu autoservire și baruri.