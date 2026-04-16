Cum a ajuns un turist britanic să plătească aproape 1.700 de euro pe un kebab, în Brazilia

Un escroc a fost arestat la Rio de Janeiro după ce a vândut un kebab unui turist britanic pentru aproape 1.700 de euro. Incidentul a avut loc marți, 14 aprilie, pe plaja Copacabana.

Escrocul și un complice ar fi manipulat un terminal de plată pentru a umfla nota turistului. Victima ar fi plătit 10.000 de reali (aproximativ 1700 de euro) pentru masă, în loc de 10 reali (1.7 euro), scrie The Guardian.

Cazul nu este izolat. În ultimele luni, infractori au încercat să le ceară unor turiști argentinieni 7.000 de reali (aproximativ 1.200 de euro) pentru două pahare de açaí, iar un vizitator columbian a fost păcălit să plătească 2.500 de reali (circa 420 de euro) pentru un cocktail caipirinha.

Într-un caz și mai șocant, o femeie din Argentina a ajuns să plătească 20.000 de reali (aproape 3.400 de euro) pentru un știulete de porumb uns cu margarină, care ar fi trebuit să coste 20 de reali (circa 3.4 euro).

„Nu înțeleg cifrele în portugheză. Nu vorbesc portugheză”, ar fi spus turista vorbitoare de spaniolă după ce a căzut în capcană.

Patricia Alemany, șefa poliției turistice din Rio, spune că autoritățile încearcă să combată valul de escrocherii de pe plajele Copacabana și Ipanema.

Cu toate acestea, Rio de Janeiro rămâne o destinație populară, atrasă de evenimente majore, precum concertele susținute de Lady Gaga și viitorul show al Shakira.

Într-un interviu recent, Marcelo Freixo, șeful în funcție al agenției de turism Embratur, a spus că Brazilia a avut anul trecut un număr record de 9 milioane de vizitatori, față de 6,7 milioane în 2024.

Freixo consideră că explicația ține, în parte, de dorința globală de bucurie după pandemia de Covid și într-o perioadă în care mare parte din „lume este în război”.

Mulți dintre acești turiști provin din Argentina, unde reformele economice ale lui Javier Milei au întărit artificial peso-ul, făcând destinații precum Brazilia mult mai accesibile pentru clasa mijlocie și superioară.