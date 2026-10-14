Volkswagen și Stellantis schimbă strategia pentru mașinile electrice. Admit succesul Chinei și caută rețeta care a schimbat piața auto mondială

Giganții europeni Volkswagen și Stellantis transmit un mesaj de încredere în viitorul vehiculelor electrice, însă recunosc tot mai clar că succesul pe această piață depinde și de lecțiile învățate de la constructorii chinezi, care câștigă rapid teren în Europa.

Stellantis The Night Before - Salonul Auto de la Paris 2026 Foto: captură YouTube DPP Cars

La Salonul Auto de la Paris, cele două grupuri au prezentat noi modele electrice și au detaliat strategiile prin care încearcă să răspundă concurenței venite din China, potrivit Reuters.

În timp ce Volkswagen mizează pe experiența acumulată prin parteneriatele sale de pe piața chineză, Stellantis merge mai departe și dezvoltă colaborări directe cu producători chinezi pentru a accelera lansarea de noi modele.

Stellantis caută avantajul tehnologic al Chinei

Grupul care deține mărcile Peugeot, Citroën, Opel și Fiat folosește parteneriatele cu producătorii chinezi Leapmotor și Dongfeng pentru a înțelege mai bine punctele forte ale industriei auto din China.

Antonio Filosa, directorul general al Stellantis, a declarat că producătorul european nu consideră că este lipsit de competențe esențiale, însă există domenii în care colaborarea cu partenerii chinezi poate aduce beneficii importante.

Strategia face parte din procesul de transformare al companiei, care urmărește să reducă timpul necesar dezvoltării noilor modele electrice și să devină mai competitivă într-o piață aflată într-o schimbare rapidă.

Parteneriatul dintre Stellantis și Leapmotor include deja dezvoltarea unui SUV electric de dimensiuni medii pentru marca Opel. Reprezentanții companiei germane au evidențiat viteza cu care avansează proiectul, un exemplu rar de colaborare directă între un constructor occidental și unul chinez pentru lansarea unui automobil pe piața internațională.

Cererea pentru mașini electrice tot mai mare

Potrivit reprezentanților Leapmotor International, adopția vehiculelor electrice cu baterii crește mai rapid decât se anticipa în urmă cu un an, inclusiv în țări precum Italia și Spania, unde tranziția spre electromobilitate a fost până acum mai lentă.

Creșterea prețurilor carburanților și apariția unor modele electrice mai accesibile contribuie la accelerarea cererii în Europa. În același timp, constructorii chinezi își extind agresiv prezența pe piețele externe, în încercarea de a compensa încetinirea vânzărilor de pe piața internă.

Volkswagen: parteneriate în China, nu și în Europa

Și Volkswagen și-a construit o parte importantă a strategiei de electrificare pe experiența acumulată în China, unde colaborează cu producătorul Xpeng, potrivit Reuters. Totuși, grupul german nu intenționează, cel puțin deocamdată, să extindă acest model de colaborare și în Europa.

Directorul general Oliver Blume a declarat că Volkswagen se consideră suficient de bine pregătită prin investițiile și parteneriatele dezvoltate deja în China și nu vede necesitatea unei societăți mixte cu un constructor chinez pe piața europeană.

Analiștii atrag însă atenția însă că producătorii europeni trebuie să accepte noua realitate a industriei auto mondiale. Dacă în trecut companiile chineze învățau de la constructorii germani și francezi, situația începe să se inverseze.