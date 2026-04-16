Declin sau evoluție în industria auto? Mari producători închid fabrici și fac concedieri

Industria auto trece printr-un amplu proces de transformări generate nu doar de nevoie de optimizare a costurilor și de modernizare automată, ci și de ajustare a spațiilor de producție și a scăderii cererii pe anumite segmente din cauza inflației și a dobânzilor ridicate.

Măsurile de concedieri și restructurare din industria auto nu au o singură cauză, ci rezultă dintr-o combinație de presiuni economice, tehnologice și geopolitice care se suprapun.

În primul rând, industria trece printr-o schimbare structurală majoră către vehicule electrice. Această tranziție nu înseamnă doar înlocuirea motoarelor clasice, ci o reorganizare completă a proceselor de producție. Mașinile electrice au mai puține componente, ceea ce reduce necesarul de forță de muncă în anumite zone tradiționale ale industriei, cum ar fi motoarele termice, transmisia sau anumite linii de asamblare. În același timp, companiile trebuie să investească masiv în software, baterii și tehnologii noi, ceea ce mută resursele dinspre producția tradițională spre domenii mai specializate.

Un al doilea factor important este presiunea costurilor din Europa, în special în Germania, Franța și alte centre industriale. Costurile cu energia au crescut semnificativ în ultimii ani, iar industria auto este una energo-intensivă. În paralel, costurile cu forța de muncă, reglementările stricte și taxele de mediu fac producția în Europa mai scumpă comparativ cu alte regiuni ale lumii.

În al treilea rând, industria este afectată de scăderea cererii pe anumite segmente. După vârfurile post-pandemie, vânzările de mașini în Europa nu au revenit uniform, iar consumatorii sunt mai precauți din cauza inflației și a dobânzilor ridicate. În același timp, piața chineză — una dintre cele mai importante la nivel global — a devenit mult mai competitivă, cu producători locali puternici, în special pe segmentul electric.

Un alt element esențial este concurența producătorilor chinezi de vehicule electrice, care au costuri mai mici și lanțuri de producție integrate. Aceștia au reușit să câștige cotă de piață rapid, inclusiv în Europa, punând presiune pe marjele producătorilor tradiționali.

În plus, există și o componentă de supracapacitate industrială. Multe fabrici din Europa au fost construite pentru un volum mai mare de producție decât cel actual, iar ajustarea capacității devine inevitabilă pentru a evita pierderile.

Nu în ultimul rând, trebuie menționat că industria auto se află într-un proces de digitalizare și automatizare accelerată. O parte din activitățile tradiționale sunt înlocuite de procese robotizate și sisteme software, ceea ce reduce necesarul de personal în anumite segmente, chiar dacă apar noi joburi în zone de tehnologie.

Pe scurt, aceste măsuri nu sunt rezultatul unei singure crize, ci al unei transformări simultane a modului în care sunt proiectate, fabricate și vândute automobilele. Industria se reconfigurează pentru un model complet diferit, iar ajustările de personal sunt una dintre consecințele directe ale acestei tranziții.

Ce mari producători auto au anunțat concedieri

Începând cu luna ianuarie și până în prezent, industria auto traversează unul dintre cele mai intense valuri de restructurare din ultimele decenii, marcat de anunțuri succesive de concedieri, reorganizări și chiar închideri de fabrici, atât în rândul producătorilor auto, cât și al marilor furnizori de componente. Fenomenul nu este unul punctual, ci reflectă o transformare structurală a întregului sector, determinată de tranziția accelerată către vehicule electrice, presiunea costurilor de producție în Europa, scăderea cererii pe anumite segmente și concurența tot mai puternică venită din partea producătorilor asiatici, în special din China.

Volkswagen va concedia 50.000 de angajaţi până în 2030

Unul dintre cele mai mari programe de restructurare vine din partea Volkswagen, care a anunțat un plan amplu ce vizează reducerea a aproximativ 50.000 de locuri de muncă în Germania până în anul 2030. Această măsură face parte dintr-un proces mai amplu de eficientizare a grupului, în contextul scăderii profiturilor și al nevoii de adaptare la tranziția către mobilitatea electrică. Reorganizarea include optimizarea capacităților de producție și reducerea costurilor operaționale, cu impact major asupra industriei auto germane.

Stellantis reduce drastic numărul de ingineri

Stellantis, un alt jucător major al industriei, a continuat în aceeași perioadă procesul de ajustare a structurii de personal și a operațiunilor sale din Europa. Compania a anunțat reduceri de personal în mai multe centre, inclusiv în zona de inginerie și dezvoltare, unde au fost afectați inclusiv angajați recent recrutați. Aceste decizii fac parte dintr-o strategie mai largă de redimensionare a activităților în funcție de cererea de piață și de accelerarea tranziției către vehicule electrice, dar și de optimizare a costurilor la nivel global.

Stellantis va elimina 650 de locuri de muncă în inginerie de la sediul central al Opel din Russelsheim, Germania - aproape 40% din forța de muncă de inginerie a fabricii - pe măsură ce producătorul auto își restructurează operațiunile de dezvoltare europene.

Reducerile de personal reduc numărul de angajați ai centrului de inginerie german de la aproximativ 1.650 la 1.000, transformând ceea ce a fost cândva unul dintre cele mai mari centre de dezvoltare auto din Germania într-o unitate tehnologică specializată, mai mică, axată pe sisteme avansate de asistență a șoferului, dezvoltarea de baterii și inteligență artificială.

Revizuirea reduce și mai mult rolul strategic al Germaniei în cadrul Stellantis, chiar dacă producătorul auto își extinde rețeaua globală de cercetare și dezvoltare.

Stellantis se află în discuții avansate cu partenerul său chinez, Leapmotor, pentru a dezvolta în comun un SUV electric marca Opel , care ar urma să utilizeze tehnologia Leapmotor și să fie produs la fabrica Stellantis din Zaragoza, Spania, a relatat Reuters.

Renault reduce 2.400 de posturi

În cazul Renault, deși nu a fost anunțat un plan unic de concedieri de amploarea celor de la Volkswagen sau Stellantis în această perioadă, compania a continuat ajustări punctuale în Europa, optimizând producția și lanțurile de aprovizionare. Aceste măsuri fac parte dintr-un proces mai amplu de adaptare la noile condiții de piață, caracterizate de volatilitate și de schimbări structurale în cererea de automobile.

Grupul francez intenționează să reducă până la 2.400 de posturi dintr-un total estimat la 11.000–12.000 de ingineri la nivel global, în încercarea de a răspunde mai eficient presiunii venite din partea constructorilor auto chinezi, care domină tot mai puternic segmentul vehiculelor electrice prin costuri reduse și timpi de dezvoltare semnificativ mai scurți.

Şi producătorii de componente auto au mari probleme

Impactul cel mai puternic al restructurărilor se resimte însă în rândul furnizorilor de componente auto, unde presiunea costurilor și transformarea tehnologică sunt chiar mai accentuate. Bosch, cel mai mare furnizor auto global, a anunțat un plan de reducere a aproximativ 13.000 de locuri de muncă până în 2030 în diviziile sale auto și software, în special în Germania și alte piețe europene. La rândul său, Schaeffler a comunicat reducerea a aproximativ 4.700 de posturi și posibile închideri de unități de producție, pe fondul reorganizării activităților din Europa.

Și alți furnizori importanți au anunțat măsuri similare. Valeo a decis reducerea a aproximativ 1.000 de locuri de muncă și închiderea a două fabrici, în timp ce Michelin a anunțat închiderea a două unități de producție din Europa, cu impact asupra a aproximativ 1.250 de angajați. Continental, prin divizia sa Aumovio și alte structuri operaționale, a inițiat de asemenea programe de restructurare și reducere a personalului, inclusiv în zona de cercetare-dezvoltare, cu efecte în mai multe țări europene.

Mai multe fabrici închise în Europa

Pe lângă concedieri, un element important al acestui val de restructurări îl reprezintă și închiderea sau relocarea unor fabrici, în special în Europa de Vest. Mai multe unități de producție din Germania, Franța și Marea Britanie au fost afectate de deciziile de optimizare a capacităților industriale, iar în unele cazuri au fost anunțate închideri complete. În Europa de Est, inclusiv în România, impactul se resimte mai ales în sectorul componentelor auto, unde anumite fabrici au fost restructurate sau închise, în funcție de evoluția comenzilor și de reconfigurarea lanțurilor de producție.

La nivel de industrie, datele agregate indică faptul că furnizorii auto europeni au anunțat în ultimii ani peste 100.000 de concedieri, iar tendința continuă și în 2026, pe măsură ce companiile își ajustează structurile pentru a face față noilor realități economice și tehnologice, potrivit informaţiilor publicate de presa internaţională.