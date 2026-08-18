Record pentru o mașină vândută la licitație. Un Ferarri Luce electric, cumpărat cu 40 de milioane de dolari

Un exemplar personalizat al Luce, primul automobil complet electric produs de Ferrari, a fost vândut cu 40 de milioane de dolari în cadrul unei licitaţii caritabile, stabilind un record pentru o maşină nouă vândută la licitaţie.

Automobilul, realizat prin programul exclusiv ”Tailor Made” al Ferrari, a fost scos la licitaţie de Sotheby’s în cadrul Monterey Car Week, în California. Exemplarul are primul şasiu de serie al programului Luce şi beneficiază de un finisaj semilucios unic şi de alte elemente realizate special.

Casa de licitaţii nu a dezvăluit identitatea cumpărătorului. Cele 40 de milioane de dolari obţinute vor fi donate fundaţiei Ferrari, care finanţează programe educaţionale, scrie News.

Vânzarea spectaculoasă are loc la aproape trei luni după prezentarea Luce, primul model integral electric al constructorului italian. Maşina are un preţ de aproximativ 550.000 de euro, echivalentul a circa 640.000 de dolari.

Lansarea modelului a provocat iniţial o reacţie negativă pe bursă, în condiţiile în care designul a împărţit opiniile, iar investitorii au manifestat scepticism faţă de strategia electrică a Ferrari. În acelaşi timp, alţi producători de automobile sport de lux, printre care Porsche şi Lamborghini, şi-au redus planurile privind lansarea unor modele electrice, pe fondul cererii mai slabe.

Directorul general al Ferrari, Benedetto Vigna, a apărat strategia companiei, afirmând că producătorul doreşte să răspundă preferinţelor diferite ale clienţilor săi. Ferrari estimează că Luce va atrage atât cumpărători existenţi ai mărcii, cât şi o nouă categorie de clienţi.

Compania şi-a îmbunătăţit luna trecută estimările financiare pentru întregul an, după rezultate trimestriale peste aşteptările Wall Street şi o cerere pentru personalizarea automobilelor mai ridicată decât anticipase. Acţiunile Ferrari listate la Milano au avansat cu aproape 12% de la începutul anului.