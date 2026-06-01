Ferrari a lansat primul său model electric, „Luce", și acțiunile au scăzut imediat. De ce sunt investitorii îngrijorați

Acțiunile Ferrari au înregistrat o scădere imediat după prezentarea primului său model 100% electric, denumit „Luce”, într-un context în care investitorii au reacționat prudent la intrarea constructorului italian într-un segment complet nou pentru brand.

Deși lansarea marchează un pas strategic major în tranziția către electrificare, piața a interpretat momentul și prin prisma riscurilor: lipsa unui istoric în zona EV, incertitudinile privind cererea pentru mașini sport electrice de lux și posibilele presiuni asupra marjelor pe termen mediu.

Reacția pieței: între entuziasm tehnologic și prudență investițională

Scăderea acțiunilor Ferrari vine într-un moment în care compania se află într-o zonă de evaluare ridicată, susținută de performanțe financiare solide și de un brand considerat „premium absolut” în industria auto.

Totuși, lansarea modelului electric Luce a introdus un element de incertitudine: investitorii au început să re-evalueze modul în care tranziția către electrificare va influența modelul de business al companiei, construit în mod tradițional pe motoare termice de înaltă performanță și marje foarte ridicate.

Performanță financiară solidă, înainte de șocul electric

În primul trimestru din 2026, Ferrari a raportat venituri de 1,85 miliarde de euro și un EBITDA de 722 milioane de euro, în creștere cu 4% față de anul anterior. Marja EBITDA s-a menținut la un nivel ridicat, de 39,1%, peste estimările pieței.

Aceste rezultate confirmă că, înainte de lansarea modelului electric, compania se afla într-o poziție financiară stabilă, cu o capacitate ridicată de generare de profit și un model de business eficient, bazat pe producție limitată și prețuri premium.

Ferrari Luce: pariul electric de ultra-lux

Modelul Luce reprezintă prima incursiune complet electrică a Ferrari și este poziționat în segmentul ultra-lux, cu un preț de pornire estimat la aproximativ 550.000 de euro.

În acest segment, fiecare unitate vândută generează venituri semnificativ mai mari decât modelele tradiționale, de până la 3–5 ori mai mult, în funcție de configurare și personalizare. În plus, programul Ferrari Tailor Made poate amplifica veniturile prin opțiuni personalizate cu marje ridicate.

Chiar și în scenariul unei producții limitate la câteva sute de unități anual, impactul asupra veniturilor totale poate fi relevant, însă nu suficient pentru a schimba radical structura financiară a companiei pe termen scurt.

Tehnologie și proprietate intelectuală: peste 60 de brevete

Dincolo de componenta comercială, Ferrari a înregistrat peste 60 de brevete asociate arhitecturii și tehnologiei dezvoltate pentru modelul Luce.

Această acumulare de proprietate intelectuală poate avea două efecte majore. Pe de o parte, consolidează poziția companiei în segmentul electric ultra-premium, ridicând bariere de intrare pentru concurenți. Pe de altă parte, deschide potențiale surse de venit din licențiere tehnologică pe termen lung, un element nou în strategia Ferrari.

De ce au reacționat investitorii negativ

Reacția negativă a pieței nu este legată atât de modelul în sine, cât de incertitudinile pe care le introduce.

În primul rând, Ferrari nu are istoric în segmentul mașinilor electrice, ceea ce ridică întrebări privind cererea reală pentru un astfel de produs în zona ultra-lux. În al doilea rând, piața auto de performanță electrică rămâne neclar definită, iar unii competitori au adoptat poziții prudente sau chiar au amânat lansările în acest segment.

În plus, există riscuri externe relevante, inclusiv tarifele vamale de 25% impuse de SUA pentru autoturismele europene și volatilitatea cursului valutar, factori care au afectat deja rezultatele recente.

O piață dificilă pentru electrificarea supercarurilor

Segmentul mașinilor sport electrice de lux este încă în formare. Cererea este dificil de anticipat, iar preferințele clienților tradiționali Ferrari sunt puternic ancorate în experiența motoarelor termice.

În acest context, lansarea Luce reprezintă nu doar o extindere de produs, ci o schimbare de paradigmă, ceea ce explică sensibilitatea ridicată a investitorilor.

Excepția din sectorul auto

Ferrari rămâne un caz aparte în industria auto globală. Spre deosebire de producătorii de volum, compania a menținut în mod constant marje ridicate și o cerere superioară ofertei, ceea ce a susținut evaluări bursiere ridicate.

În ultimii cinci ani, multiplii de evaluare au fost în medie în jur de 45x, iar în prezent se situează în jurul nivelului de 32x. În paralel, profitul pe acțiune a crescut cu aproximativ 15,6% în ultimul deceniu, confirmând o traiectorie de creștere stabilă.

Potrivit analiștilor XTB, datoria netă redusă, de aproximativ 1,30 miliarde de dolari, oferă companiei flexibilitate financiară și reziliență în fața șocurilor macroeconomice sau a costurilor de tranziție către electrificare.

Lansarea Ferrari Luce marchează un moment strategic important pentru companie, dar și o sursă de incertitudine pentru investitori. Pe termen scurt, reacția negativă a pieței reflectă mai degrabă lipsa de vizibilitate asupra cererii și riscurile tranziției către electrificare decât o deteriorare a fundamentelor financiare.

Pe termen lung însă, poziționarea ultra-premium, puterea brandului și capacitatea de a monetiza tehnologia pot transforma această tranziție într-o oportunitate de creștere, chiar dacă drumul până acolo rămâne volatil.