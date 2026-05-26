Ferrari intră în era electrică cu Luce, supercarul care schimbă regulile jocului

Ferrari a intrat oficial în era electrică, prezentând la Roma primul său model complet electric, Luce un moment definitoriu pentru brandul italian, care pariază pe electrificare într-o perioadă în care mulți producători de mașini sport își temperează ambițiile în acest segment.





Constructorul italian a dezvăluit modelul Luce, un automobil cu patru uși, capabil să atingă 310 km/h, cu un preț de pornire de peste 500.000 de euro, potrivit Reuters.

Numele, care înseamnă „lumină”, marchează una dintre cele mai radicale schimbări strategice din istoria Ferrari.

Surse citate de Reuters afirmă că Luce este mai mare decât modelele tradiționale ale mărcii și adoptă un design diferit, dezvoltat inclusiv cu implicarea studioului LoveFrom, condus de fostul designer Apple, Jony Ive.

Phil Dunne, directorul Grant Thornton Stax, a descris lansarea drept „un risc și un pariu”, dar și un pas necesar pentru ca Ferrari să „deschidă drumul” în segmentul electric premium.

Primele livrări sunt programate în octombrie.

Un pariu major în plină încetinire a pieței EV

Sub conducerea CEO‑ului Benedetto Vigna, Ferrari a investit masiv în electrificare, inclusiv într-o nouă fabrică „e‑building” la Maranello.

Lansarea vine însă într-un moment dificil pentru mașinile sport electrice: Ferrari a amânat al doilea model electric până în 2028, din cauza cererii reduse, iar Lamborghini a renunțat complet la planul de a lansa un model electric în 2030.

Între timp, producătorii chinezi, precum BYD, avansează rapid, cu modele spectaculoase precum Yangwang U9.

Potrivit analistului Felipe Munoz, Luce nu este gândit ca un model de volum, ci ca un simbol strategic, menit să definească „luxul electric” înainte ca rivalii să o facă.

Provocarea supremă: păstrarea emoției Ferrari

Una dintre marile provocări pentru Ferrari este păstrarea identității senzoriale a mărcii într-o lume fără motoare termice. Pentru Luce, compania a creat un sistem audio special care amplifică vibrațiile motorului electric pentru a genera un sunet distinctiv Ferrari - fără a imita artificial un motor pe benzină.

„Ferrari înseamnă cum arată, cum sună și cum se simte. Acum trebuie să obțină aceleași lucruri într-un mod complet diferit”, spune Phil Dunne.

Compania își ajustează strategia de electrificare

Ferrari a redus obiectivele privind electrificarea: modelele complet electrice vor reprezenta 20% din gamă până în 2030, față de ținta anterioară de 40%. Ferrari va continua să producă modele hibride și cu motoare termice.

Compania speră ca Luce să atragă o nouă generație de clienți foarte bogați, mai deschiși către vehicule electrice, mai ales într-un context global în care prețurile petrolului cresc din cauza conflictelor din Orientul Mijlociu.