 Imagini cu noua Dacia Spring, prezentată oficial la Salonul Auto de la Paris. Cât costă mașina 100% electrică | adevarul.ro
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Video Imagini cu noua Dacia Spring, prezentată oficial la Salonul Auto de la Paris. Cât costă mașina 100% electrică

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Dacia a dezvăluit complet noul său model Spring, 100% electric, la conferința Paris Motor Show 2026 din 12 octombrie.

Dacia a prezentat, luni, în premieră pentru public, la Salonul Auto de la Paris, noua Dacia Spring, care va fi produsă în Europa.

Noua Spring are un preț de pornire de 17.900 de euro și va fi produsă în Europa, la uzina Renault din Novo Mesto, Slovenia.

Dacia Spring
Noua Dacia Spring Foto: media.dacia.ro

Brandul a confirmat lansarea a patru vehicule complet electrice până în 2030 și dezvăluie acum primul model din serie: Noua Dacia Spring.

Noul Spring păstrează numele generației precedente, dar schimbă totul. Dispunând de un design complet nou și construit pe noua platformă RG-EV Small a Grupului Renault, modelul are acum proporții diferite. Una dintre cele mai vizibile evoluții o constituie creșterea cu 18 cm a lățimii, ceea ce îi conferă Noului Spring un aspect mai robust și un interior mai spațios, scrie Media.Dacia.ro.

Bazat pe platforma RG-EV Small, Noul Spring beneficiază de cele mai noi tehnologii electrice dezvoltate de Renault Group, unul dintre pionierii mobilității electrice, care își propune să facă inovația accesibilă unui public cât mai larg.

Totodată, Noul Spring este primul model Dacia realizat cu ajutorul noilor instrumente de inginerie ale Grupului Renault. Acestea au permis scurtarea semnificativă a ciclului de dezvoltare, până la mai puțin de doi ani, și reducerea costurilor de proiectare.

În spiritul autentic Dacia, Noul Spring se concentrează pe ceea ce este esențial, fără a renunța la o personalitate puternică. Designul său geometric și bine definit adoptă linii simple, ușor de recunoscut și perfect funcționale, eliminând orice element superfluu.

Identitatea mărcii este evidențiată de benzile negre care conectează proiectoarele frontale și blocurile optice spate. Acestea accentuează impresia de lățime a vehiculului și scot în evidență semnătura luminoasă unică, inspirată de emblema Dacia Link.

Noua Dacia Spring este echipată cu un motor de 60 kW (80 CP), cu un cuplu de 175 Nm. Cu o accelerație de la 0 la 100 km/h în 12,1 secunde și o viteză maximă de 130 km/h, modelul se integrează firesc  în trafic, atât în oraș, cât și pe șoselele de viteză.

O încărcare pe săptămână va fi suficientă pentru majoritatea utilizatorilor Noului Spring. Bateria LFP, cu o capacitate utilă de 27,5 kWh, oferă o autonomie de până la 250 km în ciclul mixt WLTP.

Noul Spring oferă soluții de încărcare simple și eficiente, potrivite pentru nevoi și tipuri de infrastructură diferite.

Uzina Vehicule Dacia (UVD) de la Mioveni își va suspenda temporar activitatea de producție în zilele de 9 și 12 octombrie, pe fondul evoluției pieței auto și al necesității de adaptare a producției la nivelul comenzilor.

 Luna trecută, Mihai Bordeanu, șeful Automobile Dacia, a avertizat că uzina de la Mioveni pierde teren în fața fabricilor Renault din alte țări. Energia este mult mai scumpă decât în Spania, producția va scădea cu două cifre în 2026, iar viitorul modelelor Duster și Bigster în România nu este garantat.   

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