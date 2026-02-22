Rezumatul performanțelor comerciale obținute de Dacia Spring în 2025 sună astfel: modelul a înregistrat 35.034 de unități vândute, o creștere de 53%. Se clasează pe prima poziție în segmentul vehiculelor electrice de segment A – o poziție care obligă la lucruri noi, unul dintre ele fiind Spring 100.

Am descoperit noul model în toamna anului trecut, când m-am întâlnit cu gama Dacia 2026 la Paris în cadrul Dacia Product Days, astfel că intrăm direct în detalii. La nivel exterior, modificările sunt între inexistente și minime. Garda la sol mai mică cu 4 mm nu cred că va fi sesizată, între 146 mm acum și 150 mm înainte – cred că diferența ar fi făcută de două baxuri cu apă pe bancheta spate. Mașina a fost luată la șlefuit, dar prin părțile mai puțin vizibile, pentru a o ajuta să alunece mai ușor prin aer. Da, sunt optimizări aerodinamice la nivelul podelei, singurul detaliu vizibil de acest gen fiind la nivelul hayonului unde au apărut două apendice laterale în completarea eleronului amplasat pe hayon pentru reducerea turbulențelor. În termeni de eficiență aerodinamică vorbim de un coeficient aerodinamic Cd care a scăzut de la 0.743 până la 0.665 pentru versiunea echipată cu jante de 15 inch.

De regulă, un update nu rescrie fișa tehnică a mașinii, dar în cazul lui Spring cam așa stau lucrurile. Vorbim despre un șasiu evoluat, unul care integrează noua baterie de tip Litiu-Fosfat de Fier (LFP). Vechea baterie era un pachet concentrat în zona banchetei spate, însă noua baterie, cu o capacitate de 24,3 kWh, este desfășurată pe întreaga suprafață a podelei, asigurând o distribuție mai bună a masei.

Integrează și un sistem de management termic care va permite performanțe mai bune ale acesteia în sezonul rece, fie că vorbim despre încărcare sau autonomia oferită. Iar pentru că am menționat încărcarea, la stații DC aceasta se poate realiza cu până la 40 kW, un plus de 10 kW, iar la stații AC cu până la 7 kW. Așadar, timpii de încărcare sunt mult mai buni comparativ cu versiunea comercializată în prezent.

Avem și motorizări noi. Spring 70 este versiunea de bază, cea care oferă 52 kW/70 CP și 137 Nm. Versiunea Spring 100, cu motorizarea din acest test, oferă 75 kW/100 CP și tot un cuplu motor de 137 Nm. Consumul mediu declarat al ambelor versiuni este de 12,4 kWh/100 km, iar autonomia este tot de 225 km.

Prim contact cu Spring 100

Pentru mine, Spring a fost și va rămâne un model urban care poate avea curajul să atace și zona preorășenească – vechiul model deja îmi ridica pulsul după 70 km/h. Surpriza oferită de cei 100 CP şi 137 Nm este semnificativă. De la un model care în versiunea de bază (45 CP) avea nevoie de 19,1 secunde pentru a ajunge la 100 km/h sau 13,7 secunde pentru versiunea de 65 CP, acum acest timp s-a redus la 9,6 secunde. Din perspectiva reprizelor în trafic, noul Spring 100 aproape că îți lasă impresia unui hot hatch de clasă mini – practic vorbim despre un model de 100 CP cu o masă de 1.069 kg.

Aș putea spune chiar că sunt surprins de coerența prin care mașina trimite puterea la sol, aici o mână de ajutor oferind distribuția mai bună a masei și ecartamentul mic. Acesta din urmă ajută ca pe virajele strânse să nu apară diferențe mari de rotație între roți și de aici tendința de a rupe aderența de pe interior. Dacă ai apucături huliganice, da, vei putea face ușor puntea față să țipe.

Al doilea lucru pe care l-am observat rapid la volan a fost diluarea semnificativă a senzației că ești într-un cărucior de copil, din acela cu suspensie cu arcuri. Ruliul s-a diminuat, reacțiile mașinii la schimbarea direcției sunt mult mai compuse, mai coerente, în linia firescului. Noua setare a suspensiei și faptul că bateria este amplasată în podea, acoperind aproape întreaga suprafață a habitaclului, se simt în mod pozitiv. Mașina a câștigat un plăcut sentiment de încredere din spatele volanului, iar mare parte a acestui fapt vine din feedbackul pe care-l primești de la șasiu. Ceva s-a conservat totuși: mișcarea pe verticală a ocupanților la trecerea peste denivelări, dar este un detaliu firesc la modelele din acest segment.

Altă Mărie, altă pălărie

Reprizele sunt cu adevărat delicioase, și mă refer la cele din intervalul 70-100 km/h. Acum Spring poate fără probleme să parcurgă și segmente extraurbane fără teama că ai probleme de a te integra în trafic. Are un motor mai puternic, evident și posibilitatea unei frânări regenerative mai sănătoase. În modul B pot vorbi de un regim de condus apropiat de „one pedal“, în mod cert va fi apreciat de cei care preferă o astfel de setare. La finalul buclei de test, nu foarte mari, am avut afișat un consum mediu de 12,4 kWh.

Dacia vorbește despre un update, un facelift în cazul lui Spring, dar noutățile tehnice sunt atât de importante încât poate fi considerată versiune nouă. Pe undeva este firesc acest pas, ținând cont că vorbim despre cel mai vândut BEV la nivel european în acest segment. Pentru moment nu au fost comunicate prețurile pentru noua versiune.

Fișă tehnică

Dacia Spring 100

Motor – electric, 100 CP, 137 Nm

Transmisie – cutie automată cu mod B, tracțiune față

Performanțe – 125 km/h v. max., 0-100 km/h în 9,6 secunde

Portbagaj – 288 de litri

Baterie – capacitate utilă de 23,4 kWh

Încărcare DC – 40 kW, încărcare AC – 7 kW

Dimensiuni – L/l/h (mm): 3.701/1.583/1.519, ampatament – 2.423

Consum mediu declarat – 12,4 l/100 km

Autonomie – 225 km