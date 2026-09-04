Șeful Dacia, avertisment dur: producția de la Mioveni va scădea cu două cifre, iar viitorul modelelor Duster și Bigster în România nu este garantat

Șeful Dacia avertizează că uzina de la Mioveni pierde teren în fața fabricilor Renault din alte țări. Energia este mult mai scumpă decât în Spania, producția va scădea cu două cifre în 2026, iar viitorul modelelor Duster și Bigster în România nu este garantat.

Mihai Bordeanu, șeful Dacia Foto: Foto: arhivă, adevărul

Șeful Automobile Dacia, Mihai Bordeanu, cere autorităților o strategie clară pentru următorii ani și spune că România trebuie să-și recâștige avantajul competitiv pe care îl avea înainte de pandemie.

„Nimic bun nu se întâmplă. Nu numai că nu s-a întâmplat până acum, dar nu se întâmplă categoric nici în prezent şi nu avem nicio viziune”, a declarat Mihai Bordeanu, pentru Money.ro.

Duster și Bigster nu sunt încă garantate pentru Mioveni

Pentru uzina de la Mioveni, miza nu mai este doar atragerea unui al treilea model. În acest moment, nici producția viitoarelor generații Duster și Bigster nu este confirmată pentru România. Renault Group are mai multe fabrici care pot concura pentru producția modelelor Dacia, în țări precum România, Maroc, Turcia, Spania și Slovenia. Unele dintre aceste uzine au primit investiții importante în ultimii ani, ceea ce le face mai competitive în interiorul grupului.

„În momentul de față nu avem un al treilea model şi, repet, nu numai că nu avem un al treilea model, dar nu avem nici confirmarea faptului că noua generație de Duster sau de Bigster se va produce la Mioveni”, a spus Bordeanu.

Bordeanu atrage atenția că România concurează direct cu celelalte fabrici ale grupului pentru viitoarele modele.

„Grupul, ca oricare alt grup, are mai multe variante de a produce un model: la Mioveni, în Spania, în Maroc, în Turcia. Dacă unul dintre aceste situri se deteriorează și toate celelalte se ameliorează, ecuația nu este bună. În acest moment mingea este în terenul guvernului, al statului român, care trebuie să aibă o abordare mai transparentă și mai clară. Îmi place fotbalul: statul a degajat mingea în aut. Trebuie să o pună înapoi în teren și să o joace responsabil. Aștept următoarele cinci luni”, a declarat Bordeanu.

Conducerea Dacia atrage atenția și asupra investițiilor realizate de Renault în România. Grupul a investit peste 4 miliarde de euro în România de la preluarea Dacia, iar compania consideră că acest lucru trebuie să fie luat în calcul atunci când se discută despre viitorul uzinei de la Mioveni.

„Noi nu plecăm de la zero. Plecăm de la 4 miliarde de euro investiți de grup în România”, a spus Mihai Bordeanu.

Costul energiei reprezintă unul dintre principalele motive de îngrijorare pentru conducerea Dacia. Potrivit lui Mihai Bordeanu, uzina de la Mioveni plătește în prezent aproximativ 180 de euro/MWh pentru energie. În Spania, costul este de 70-80 de euro/MWh.

„Ideea nu este să fim ca spaniolii. Ideea este să fim mai aproape de ce eram în 2019. Și, repet, nu mâine, dar dați-ne o perspectivă pe următorii cinci ani”, a spus șeful Dacia.

Compania încearcă, în paralel, să reducă o parte dintre costurile proprii. Dacia urmează să semneze un contract pentru instalarea unor panouri fotovoltaice pe acoperișurile disponibile ale uzinei.

Potrivit lui Mihai Bordeanu, producția de la Mioveni va scădea cu două cifre în 2026.

Reducerea volumelor a dus și la diminuarea numărului de angajați. Aproximativ 1.700 de persoane au părăsit compania începând cu jumătatea anului trecut.

Dintre acestea, peste 700 aveau contracte pe perioadă nedeterminată și au plecat prin programe de plecări voluntare.

Șeful Dacia nu exclude ca procesul să continue dacă nu apare o perspectivă clară asupra volumelor viitoare. „Deci răspunsul este da, producția scade, iar consecința este că avem oameni în plus”, a explicat Bordeanu.

Potrivit publicației citate, Dacia nu anunță în acest moment că ar urma să plece din România. Problema este însă ce modele și ce volume va mai produce uzina de la Mioveni după 2030. Concret, Renault va trebui să decidă unde vor fi fabricate următoarele generații de modele.