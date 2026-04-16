Noua Dacia electrică, surprinsă camuflată pe șosea. Imagini cu modelul care va costa sub 18.000 de euro

Un prototip al viitorului model electric Dacia a fost surprins în trafic în timpul testelor, acoperit complet cu folii de camuflaj. Mașina, care va fi produsă în Europa și lansată în cursul acestui an, marchează extinderea gamei electrice a mărcii românești, alături de Dacia Spring.

Noul EV (vehicul electric) este dezvoltat pe aceeași arhitectură cu Renault Twingo E-Tech, iar acest lucru se vede în proporțiile caroseriei: linia plafonului este rotunjită, montantul C este înclinat, iar forma geamurilor laterale amintește de modelul francez, potrivit Autocar.uk, care a și publicat imagini cu vehiculul electric fotografiat în timpul probelor pe drumurile publice

Totuși, Dacia a operat modificări vizibile pentru a diferenția cele două mașini.

În partea frontală, prototipul renunță la farurile rotunde specifice Twingo și adoptă o bandă neagră lucioasă, similară cu cea de pe Dacia Spring. Spatele este și el redesenat, cu stopuri montate mai sus și fără elementul decorativ în formă de „pastilă” prezent pe Twingo.

Modelul va fi prezentat oficial în a doua parte a anului, înainte de premiera publică programată pentru Salonul Auto de la Paris, în octombrie. Dezvoltarea sa a durat doar 16 luni.

Nu înlocuiește actualul Spring, ci îl completează

Proiectul, care, cel mai probabil, va purta numele „Evader”, marchează o strategie neobișnuită pentru brand: în loc să înlocuiască Spring, constructorul româno‑francez alege să introducă un al doilea model în același segment, potrivit AutoMoto.it

Reprezentanții Dacia spun că cele două vehicule sunt suficient de diferite: noul EV va fi ceva mai lat și mai lung, iar designul său va prelua elemente din stilul SUV-urilor mărcii, potrivit Autocar.uk.

Dacia nu a publicat încă date tehnice, însă este de așteptat ca autonomia și bateria să fie apropiate de cele ale lui Twingo: un acumulator de 27,5 kWh și o autonomie de peste 160 de mile (aprox. 260 km). Prețul de pornire confirmat este sub 18.000 de euro, ceea ce îl va transforma într-unul dintre cele mai accesibile modele electrice din Europa.

Trei modele electrice noi până în 2030

Pe lângă acest vehicul de oraș, Dacia pregătește încă trei modele electrice în următorii patru ani arată siter-ul britanic.

Unul dintre ele va fi versiunea electrică a viitoarei generații Sandero, construită pe platforma CMF‑B, care permite atât motorizări termice, cât și hibride sau 100% electrice.

Dacia Sandero va rămâne, potrivit mărcii, „etalonul raportului calitate-preț” în segmentul său.

Producătorul intenționează, de asemenea, să extindă gama de modele hibride. În prezent, cca. 25% dintre vânzările mărcii sunt hibride, iar obiectivul este ca această proporție să ajungă la două treimi.

Planuri pentru segmentul C și strategia de costuri reduse

Pentru clasa compactă, Dacia mizează pe viitoarele modele Striker și Bigster, care ar trebui să crească semnificativ vânzările pentru segmentul C, în prezent reprezentând doar 20% din totalul mărcii.

Dacia afirmă că își va păstra strategia de „design-to-cost”, care îi oferă un avantaj de aproximativ 15% față de concurenți, grație platformelor comune din grup și unui sistem de distribuție eficient.

Producătorul susține că are una dintre cele mai ridicate rate de fidelitate din industrie: peste 70% dintre clienți aleg tot o Dacia la următoarea achiziție, iar alți 10% trec la Renault, mai arată sursa citată.