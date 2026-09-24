Chinezii au dezvăluit mașina electrică ce poate fi încărcată în numai patru minute și jumătate

Geely a prezentat o nouă tehnologie de încărcare pentru mașinile electrice, într-o competiție tot mai intensă cu BYD. Compania chineză susține că bateria poate ajunge de la 10% la 70% în doar 4 minute și jumătate.

Compania Geely a aprezentat mașina electrică Foto: X/NTV

Producătorii chinezi de mașini electrice nu se mai luptă doar pentru autonomie sau preț. Viteza cu care o mașină poate fi încărcată a devenit unul dintre principalele fronturi ale competiției, arată Mediafax.

Geely a prezentat miercuri o nouă baterie și un sistem de încărcare de mare putere. Tehnologia este destinată inclusiv SUV-ului electric Galaxy E5.

Geely promite încărcarea de la 10% la 70% în 4 minute și jumătate

Potrivit companiei, noul sistem poate încărca bateria de la 10% la 70% în aproximativ 4 minute și jumătate, în condiții normale de temperatură. Pentru o încărcare de la 10% la 97%, timpul anunțat este de 8 minute și 40 de secunde.

Sistemul folosește o infrastructură de încărcare de 2,2 megawați și o baterie capabilă să suporte rate foarte mari de încărcare. Geely susține că viteza actuală se apropie deja de limitele fizice ale tehnologiei. Din acest motiv, compania consideră că viitoarele progrese vor fi mai greu de obținut.

Provocarea nu este însă doar viteza. O asemenea cantitate de energie transferată într-un timp foarte scurt generează probleme importante de temperatură și siguranță. Geely folosește inteligența artificială pentru a controla aceste aspecte.

Inteligența artificială monitorizează bateria și caută problemele înainte să apară

Compania combină simulări digitale realizate în cloud cu modele de deep learning instalate direct pe mașină. Sistemul urmărește starea bateriei și controlează temperatura în timpul încărcării. În același timp, poate încerca să identifice din timp potențiale probleme.

Această abordare este importantă deoarece încărcarea la puteri foarte mari pune o presiune suplimentară asupra bateriei și sistemelor de răcire. Noua tehnologie este prezentată de Geely ca un răspuns direct la evoluția BYD, unul dintre cei mai mari rivali ai săi pe piața chineză.

BYD a prezentat anterior un sistem de încărcare care poate duce bateria de la 10% la 97% în aproximativ nouă minute. Compania are, de asemenea, planuri pentru o rețea de 90.000 de stații de încărcare până în 2028, potrivit unor estimări citate de Reuters.

Piața automobilelor electrice într-o competiție a schimbării

Competiția arată cum se schimbă piața automobilelor electrice. Autonomia rămâne importantă, dar timpul petrecut la stația de încărcare poate deveni la fel de relevant pentru cumpărători. În perspectivă, Geely consideră că infrastructura de încărcare ar putea semăna tot mai mult cu actualele benzinării. Mai multe mărci ar putea utiliza aceeași rețea de stații, iar dezvoltarea infrastructurii ar accelera extinderea mașinilor electrice.