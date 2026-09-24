Paul de România se opune extrădării și susține în fața justiției franceze că este persecutat politic

Prințul Paul al României a încercat din nou, miercuri, să se opună în fața justiției franceze predării sale către București pentru a executa o pedeapsă cu închisoarea într-un dosar de trafic de influență, invocând starea sa de sănătate și denunțând un dosar „politic".

Paul de România Foto: Profimedia

„România mă persecută de 30 de ani", a declarat bărbatul de 78 de ani în fața Curții de Apel din Paris care examina o ultimă cerere de suspendare a executării din motive umanitare.

La capătul unui maraton judiciar, Curtea de Casație, cea mai înaltă instanță franceză, a validat predarea lui Paul al României care suferă de patologii neurologice și cardiace grave.

El a fost ulterior încarcerat, înainte ca avocații săi - Miriame Laichi, Patrick Ramael şi Elie Salhab - să obțină în vară eliberarea sa, iar apoi să depună o cerere de suspendare a executării din cauza stării sale de sănătate.

„Doar puterea poate opri puterea. Dacă voi, ca putere judiciară independentă, nu o faceți, Paul al României va părăsi Franța pe targă, dar vă asigur că se va întoarce repede, într-un sicriu", a pledat avocatul Patrick Ramael, potrivit Agerpres.

Avocatul subliniază caracterul, în opinia sa, „pur politic" al dosarului. Şi denunţă o serie de „grave disfuncţionalităţi" ale justiţiei franceze: el suspectează, în special, o „încălcare a secretului deliberării" Curţii de Casaţie, de care presa şi guvernul român ar fi avut cunoștință înaintea apărării.

Procuroarea generală, în schimb, a susţinut că „nu se pune problema revenirii" asupra predării lui Paul al României către Bucureşti. „Toate elementele medicale au fost luate în considerare" şi „patologiile pot continua să fie tratate" în România, a adăugat ea.

Pe numele său real Paul Philip al României, bărbatul, care are naţionalitate britanică, este descendentul lui Carol al II-lea, unul dintre ultimii regi ai României.

El este acuzat că a colaborat cu o bandă de escroci începând din 2006 pentru a recupera proprietăţi pe care le revendica ca moştenitor al familiei regale.

În decembrie 2020, prinţul fusese condamnat la o pedeapsă cu închisoarea de trei ani şi patru luni pentru trafic de influenţă şi complicitate de către Înalta Curte de Casaţie din România. În acest caz fuseseră condamnate 18 persoane, iar prejudiciul pentru statul român a fost estimat la cel puţin 145 milioane de euro, cifră contestată de apărare.

O primă cerere de predare către România a fost respinsă de justiţia franceză şi malteză (Paul al României fusese arestat în Malta), Curtea de Apel din Paris considerând, în special, că mandatul avea un „caracter disproporţionat". A urmat o serie de răsturnări de situaţie până la unda verde din partea Curţii de Casaţie.

Decizia va fi pronunţată pe 4 noiembrie.