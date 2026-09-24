Bolojan, Hunor și Fritz, vicepremieri în Guvernul Mureșan? Cine se opune SURSE

Liderii PNL au propus ca liderii celor trei partide de dreapta, care-l susțin pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, să fie numiți vicepremieri, susțin surse politice pentru „Adevărul”. Astfel, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor ar putea face parte din guvernul propus de Mureșan.

Bolojan, Hunor și Fritz, vicepremieri în Guvernul Mureșan? Foto: gov.ro/Mediafax/Facebook

Dintre cei trei lideri, cel care s-a opus a fost președintele UDMR Kelemen Hunor, care nu crede ca Siegfried Mureșan poate strânge o majoritate favorabilă în Parlament, susțin sursele citate. De altfel, Hunor a încercat să-l convingă pe Siegfried Mureșan să renunțe la mandat, atât timp cât nu are nicio șansă la funcția de prim-ministru. Însă Mureșan a refuzat, iar PNL și USR sunt decise să meargă la votul din Parlament, chiar dacă eșecul e previzibil.

După mai multe discuții cu Ilie Bolojan și cu Siegfried Mureșan, liderul UDMR Kelemen Hunor n-a respins categoric posibilitatea de a face parte din guvern, dar a insistat că nu-și dorește un fotoliu de ministru, susțin sursele citate.

Liberalii își doresc să transmită un mesaj de forță și de unitate a dreptei în două direcții: față de PSD și față de președintele Nicușor Dan. Astfel, dacă liderii celor trei partide de dreapta ar accepta funcția de vicepremier, ar fi un semnal că singurul aliat teoretic pentru PSD rămâne AUR.

„Guvernul Mureșan oricum nu are șanse să treacă. Prin urmare, trebuie să jucăm în forță. Să mergem cu liderii celor trei partide în Parlament și să ne luptăm de la tribuna cu PSD și AUR. Să limpezim apele”, susține unul dintre vicepreședinții PNL pentru Adevărul.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan nu poate strânge o majoritate parlamentară fără sprijinul PSD. În acest moment, partidul condus de Sorin Grindeanu exclude un vot favorabil noului Executiv, însă negocierile continuă.

Siegfried Mureșan: „PSD-ul dă săptămâna viitoare un test al adevărului”

Siegfried Mureșan consideră că votul pe care PSD îl va da la învestirea guvernului pe care îl formează reprezintă un moment decisiv pentru credibilitatea partidului în Uniunea Europeană. Invitat, miercuri seară, la postul B1 TV, Mureșan a acuzat PSD că, prin colaborarea cu AUR în ultimele luni, a creat deja „o problemă majoră de credibilitate” în familia politică europeană.

Mureșan a explicat că nu urmărește ca socialiștii europeni să negocieze cu PSD, ci să fie informați corect.