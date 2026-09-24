Cei mai puternici lideri ai lumii, Trump și Xi Jinping, se întâlnesc la Casa Albă. Politologul Sergiu Mișcoiu analizează evenimentul, pentru „Adevărul”, și indică subiectele aflate pe agendele celor doi șefi de stat.

Donald Trump la un banchet de stat alături de Xi Jinping Foto: AFP

Președintele SUA, Donald Trump, îl primește joi, 24 septembrie, la Casa Albă, pe omologul său chinez Xi Jinping. Discuțiile se vor axa pe relațiile sinuoase dintre SUA și China, dar vor apărea și alte teme care au o relevanță aparte.

Profesor la Universitatea Babeș-Bolyai și la Universitatea Paris-Est Créteil, Sergiu Mișcoiu vorbește despre întâlnirea dintre cei doi coloși, liderii celor mai puternice țări, dar nu întrevede acorduri importante, în pofida știrilor colorate din presa americană.

„Mă aștept la aceleași discuții fără prea mare conținut, la demonstrarea forței, la etalarea puterii din partea celor doi șefi de stat. Cred că vor fi pasaje edulcorate diplomatic la limita penibilului în care își vor declara reciproc prietenia, dacă nu dragostea, dar vor fi și momente tensionate. Tot ambientul acela ne va arăta cum stau de fapt lucrurile, adică cât de artificial este cadrul acesta și cât de reală este concurența nemiloasă între Statele Unite și China”, spune Sergiu Mișcoiu.

Iranul va fi scos în față de Trump și Xi

Discuțiile despre războiul din Iran nu au cum să lipsească de pe agenda celor doi lideri importanți. Situate pe poziții antagonice, Statele Unite ale Americii și China au, bineînțeles, interese diferite în criza din Orientul Mijlociu. Beijingul este poate principalul susținător al Iranului, însă chiar și așa confruntarea rămâne inegală.

„Donald Trump prezintă în continuare China drept singurul competitor global pentru SUA. Ne putem aștepta ca Xi Jinping să facă tot felul de încercări oficiale și oficioase să-i convingă pe americani să ajungă la o pace cu Iranul, dar vom vedea care este abordarea lui Trump, cât de intransigent va fi el, nedorind să fie mediat de China neapărat în această afacere. În rest, cred că suntem într-o zonă a „dinozaurilor”, dacă putem să-i spunem așa, adică lideri care se află la putere de multă vreme. Sigur, unul ales democratic cu toate păcatele sale, celălalt ales așa cum se aleg liderii chinezi, care își etalează reciproc și pentru întreaga planetă forța relativă”, mai spune Mișcoiu.

Așa cum se întâmplă de fiecare dată atunci când lideri din Statele Unite ale Americii și China sau Rusia își dau întâlnire, apar de fiecare dată speculații despre o nouă împărțire a lumii. Sergiu Mișcoiu nu le dă, însă, crezare. Un posibil schimb, un fel de troc în care Statele Unite ale Americii să ceară Chinei abandonarea Iranului și să ofere la schimb Taiwanul nu ar fi de actualitate, consideră profesorul clujean. Asta nu înseamnă însă că Taiwanul și Iranul nu vor fi în centrul discuțiilor dintre cei doi șefi de stat.

„Dacă Statele Unite vor ceda în ceea ce privește Taiwanul, atunci sigur că Xi Jinping va avea un câștig enorm în această vizită. Dar nu cred că se vor duce lucrurile în felul acesta. Față de Xi Jinping, cred că Trump va fi pe o poziție dârză, pentru că nu își permite să piardă sprijinul electoral din partea celor din SUA care ar lupta pentru Taiwan până la moarte, ca să spunem așa. Aș zice că e mai degrabă o fumigenă. Această fumigenă cu împărțirea lumii de către cei doi lideri este mai degrabă pentru presă. Este, însă, trist că odinioară liderul lumii libere, adică președintele Statelor Unite, recurge, așa cum spunea și Macron la tribuna ONU, trece la negocieri directe cu dictatorii pentru a-și întări relativ poziția”, adaugă Sergiu Mișcoiu.

Taiwanul cedat la schimb cu Iran?

În ce privește discuțiile de odinioară dintre Emmanuel Macron și Vladimir Putin, Sergiu Mișcoiu nuanțează. De altfel, o parte din discuțiile dintre Emmanuel Macron și Vladimir Putin au ajuns anii trecuți în spațiul public și au arătat faptul că cei doi aveau un dialog constant.

„Este adevărat, da, Emmanuel Macron a discutat cu Vladimir Putin, ei chiar își spuneau pe numele mic, dar Macron chiar încerca să-l îmbuneze să nu atace altă țară, nu împărțea Ucraina cu Putin. Este o diferență între respectul arătat de multilateralism și instituțiile internaționale și dorința de a face tranzacții”, punctează politologul clujean diferența dintre întrevederile Macron - Putin și Trump - Xi Jinping.

Însă chiar și așa, Sergiu Mișcoiu nu vede posibilitatea unor acorduri impoerante între cele două superputeri, nici pe seama Taiwanului și a Iranului și nici în alte direcții importante.

„Cred că un barter nu poate avea loc în condițiile acestea, pentru că sprijinul chinez dat Iranului a fost decisiv într-o anumită perioadă, dar acum Iranul trăiește din acest sprijin în continuare; dacă Iranul este abandonat cu totul de către China, atunci are șanse să se prăbușească. Dar Donald Trump nu cred că este gata să cedeze un ghimpe din coasta Chinei pentru Iran. E mult prea interesat de a-și recâștiga o anumită aură acum, înainte de alegerile midterm, încât nu cred că va face asta”, conchide Sergiu Mișcoiu.