 „E o fumigenă”. Ce se discută la întâlnirea Trump - Xi, unde s-ar pune lumea la cale | adevarul.ro
search
Joi, 24 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Exclusiv „E o fumigenă”. Ce se discută la întâlnirea Trump - Xi, unde s-ar pune lumea la cale

Analize Adevărul
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Cei mai puternici lideri ai lumii, Trump și Xi Jinping, se întâlnesc la Casa Albă. Politologul Sergiu Mișcoiu analizează evenimentul, pentru „Adevărul”, și indică subiectele aflate pe agendele celor doi șefi de stat.

Trump și Xi se întânesc din nou la Casa Albă
Donald Trump la un banchet de stat alături de Xi Jinping Foto: AFP

Președintele SUA, Donald Trump, îl primește joi, 24 septembrie, la Casa Albă, pe omologul său chinez Xi Jinping. Discuțiile se vor axa pe relațiile sinuoase dintre SUA și China, dar vor apărea și alte teme care au o relevanță aparte.

Profesor la Universitatea Babeș-Bolyai și la Universitatea Paris-Est Créteil, Sergiu Mișcoiu vorbește despre întâlnirea dintre cei doi coloși, liderii celor mai puternice țări, dar nu întrevede acorduri importante, în pofida știrilor colorate din presa americană.

„Mă aștept la aceleași discuții fără prea mare conținut, la demonstrarea forței, la etalarea puterii din partea celor doi șefi de stat. Cred că vor fi pasaje edulcorate diplomatic la limita penibilului în care își vor declara reciproc prietenia, dacă nu dragostea, dar vor fi și momente tensionate. Tot ambientul acela ne va arăta cum stau de fapt lucrurile, adică cât de artificial este cadrul acesta și cât de reală este concurența nemiloasă între Statele Unite și China”, spune Sergiu Mișcoiu.

Iranul va fi scos în față de Trump și Xi

Discuțiile despre războiul din Iran nu au cum să lipsească de pe agenda celor doi lideri importanți. Situate pe poziții antagonice, Statele Unite ale Americii și China au, bineînțeles, interese diferite în criza din Orientul Mijlociu. Beijingul este poate principalul susținător al Iranului, însă chiar și așa confruntarea rămâne inegală.

„Donald Trump prezintă în continuare China drept singurul competitor global pentru SUA. Ne putem aștepta ca Xi Jinping să facă tot felul de încercări oficiale și oficioase să-i convingă pe americani să ajungă la o pace cu Iranul, dar vom vedea care este abordarea lui Trump, cât de intransigent va fi el, nedorind să fie mediat de China neapărat în această afacere. În rest, cred că suntem într-o zonă a „dinozaurilor”, dacă putem să-i spunem așa, adică lideri care se află la putere de multă vreme. Sigur, unul ales democratic cu toate păcatele sale, celălalt ales așa cum se aleg liderii chinezi, care își etalează reciproc și pentru întreaga planetă forța relativă”, mai spune Mișcoiu.

Așa cum se întâmplă de fiecare dată atunci când lideri din Statele Unite ale Americii și China sau Rusia își dau întâlnire, apar de fiecare dată speculații despre o nouă împărțire a lumii. Sergiu Mișcoiu nu le dă, însă, crezare. Un posibil schimb, un fel de troc în care Statele Unite ale Americii să ceară Chinei abandonarea Iranului și să ofere la schimb Taiwanul nu ar fi de actualitate, consideră profesorul clujean. Asta nu înseamnă însă că Taiwanul și Iranul nu vor fi în centrul discuțiilor dintre cei doi șefi de stat.

„Dacă Statele Unite vor ceda în ceea ce privește Taiwanul, atunci sigur că Xi Jinping va avea un câștig enorm în această vizită. Dar nu cred că se vor duce lucrurile în felul acesta. Față de Xi Jinping, cred că Trump va fi pe o poziție dârză, pentru că nu își permite să piardă sprijinul electoral din partea celor din SUA care ar lupta pentru Taiwan până la moarte, ca să spunem așa. Aș zice că e mai degrabă o fumigenă. Această fumigenă cu împărțirea lumii de către cei doi lideri este mai degrabă pentru presă. Este, însă, trist că odinioară liderul lumii libere, adică președintele Statelor Unite, recurge, așa cum spunea și Macron la tribuna ONU, trece la negocieri directe cu dictatorii pentru a-și întări relativ poziția”, adaugă Sergiu Mișcoiu.

Taiwanul cedat la schimb cu Iran?

În ce privește discuțiile de odinioară dintre Emmanuel Macron și Vladimir Putin, Sergiu Mișcoiu nuanțează. De altfel, o parte din discuțiile dintre Emmanuel Macron și Vladimir Putin au ajuns anii trecuți în spațiul public și au arătat faptul că cei doi aveau un dialog constant.

„Este adevărat, da, Emmanuel Macron a discutat cu Vladimir Putin, ei chiar își spuneau pe numele mic, dar Macron chiar încerca să-l îmbuneze să nu atace altă țară, nu împărțea Ucraina cu Putin. Este o diferență între respectul arătat de multilateralism și instituțiile internaționale și dorința de a face tranzacții”, punctează politologul clujean diferența dintre întrevederile Macron - Putin și Trump - Xi Jinping.

Însă chiar și așa, Sergiu Mișcoiu nu vede posibilitatea unor acorduri impoerante între cele două superputeri, nici pe seama Taiwanului și a Iranului și nici în alte direcții importante.

„Cred că un barter nu poate avea loc în condițiile acestea, pentru că sprijinul chinez dat Iranului a fost decisiv într-o anumită perioadă, dar acum Iranul trăiește din acest sprijin în continuare; dacă Iranul este abandonat cu totul de către China, atunci are șanse să se prăbușească. Dar Donald Trump nu cred că este gata să cedeze un ghimpe din coasta Chinei pentru Iran. E mult prea interesat de a-și recâștiga o anumită aură acum, înainte de alegerile midterm, încât nu cred că va face asta”, conchide Sergiu Mișcoiu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului când este condamnat”
digi24.ro
image
Ungaria așteaptă de la România aprobarea pentru 4,2 miliarde de euro. Ce a decis Comisia Europeană
stirileprotv.ro
image
Două softuri de inteligență artificială spun că programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan a fost generat cu AI. Gândul a făcut analiza și prezintă rezultatele
gandul.ro
image
Nicușor Dan dezvăluie scenariul pe care nu și-l dorește. Ce urmează dacă pică Guvernul Mureșan
mediafax.ro
image
Dan și Diana Șucu, aproape de a rata primul gol al fiului Andrei în tricoul Rapidului. „Am fi regretat în fiecare minut din viața noastră!”
fanatik.ro
image
Nicușor Dan, avertisment pentru partide: „Dacă Guvernul Mureșan nu va trece, sunt neserioase”. Ce spune despre dizolvarea Parlamentului
libertatea.ro
image
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în preferințele de vot în ultima lună
digi24.ro
image
Apariție răvășitoare: a defilat la Vogue World, într-o rochie Gucci, sub privirile campionilor lui Chivu » „Regină”
gsp.ro
image
Ce tragedie! A murit la 25 de ani, la doar șapte săptămâni de când a avut nunta
digisport.ro
image
Colierul pe care regina Elisabeta a II-a refuza să îl poarte, scos la iveală de Kate Middleton. Cât valorează bijuteria
click.ro
image
Apar detalii șocante în cazul tinerei găsite moartă în valiză, în râul Olt. Tatăl Valentinei spune ce a vorbit cu iubitul ei: Era gelos
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Fostul polițist Silviu Brînzoi, "oncoterapeut" la pensie. "Dacă vreţi să muriţi de cancer, mergeți la el"
observatornews.ro
image
Cine este tatăl Valentinei, tânăra găsită fără suflare în Olt, și cu ce se ocupă. Este foarte cunoscut în Filiași
cancan.ro
image
Cum a fost executat silit un pensionar cu 1.500 lei pensie? Pierde o treime din pensie în contul unei datorii
newsweek.ro
image
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
prosport.ro
image
Verificarea pe care proprietarii de centrale trebuie să o facă periodic. Ce riști dacă termenul a expirat
playtech.ro
image
Reghecampf scapă de coșmarul tunisian: 150.000 de euro și 10 ore de negocieri pentru libertate. Vine la FCSB
fanatik.ro
image
5 cauze pentru care România are energie scumpă, arătate de Petrișor Peiu: „Asta a fost cea mai mare greșeală”
ziare.com
image
Declarația lui Cristiano Ronaldo face înconjurul lumii: "Au încercat să mă omoare"
digisport.ro
image
Demi Moore dezvăluie secretul longevității la 63 de ani. Rutina zilnică pe care o respectă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cine sunt victimele accidentului grav din Iași. 3 morți și 3 răniți după ce un autoturism şi un camion s-au ciocnit violent. Imagini șocante de la fața locului FOTO
romaniatv.net
image
Sprijin de 1.700 de lei la pensie. Pensionarii care se încadrează pentru a primi banii
mediaflux.ro
image
Locul din România care l-a impresionat pe David Popovici în vacanță: „Căutați-l, e extraordinar!”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală”
actualitate.net
image
Cine este Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Artistul își ține familia departe de lumina reflectoarelor
click.ro
image
Actorul Arnaud Denis, ultimele cuvinte înainte de eutanasiere: „Acum depun armele”
click.ro
image
Momentul în care tatăl tinerei găsite moartă într-o valiză și-a dat seama că tânăra a fost ucisă. „Sunt terminat!”
click.ro
Regele Henric al VIII lea foto profimedia 0418196337 jpg
Obiectul intim pe care îl foloseau reginele în dormitor, pentru a se asigura că vor concepe un moștenitor de sex masculin
okmagazine.ro
Jane Fonda foto profimedia 0164806885 jpg
„Își deschide maxilarul ca un piton...” Actrița celebră care a primit cea mai scandaloasă apreciere în dormitor
okmagazine.ro
Acuarela lui Beranger din 1765. Castelul Roebuck, văzut dinspre nord-vest
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Moment emoționant pentru Lucian Mîndruță. A izbucnit în lacrimi pe Arena Națională, la absolvirea fiului său
image
Cine este Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Artistul își ține familia departe de lumina reflectoarelor

OK! Magazine

image
În mov vibrant și cu o coafură stylish, Prințesa Kate a captat atenția tuturor, chiar dacă se afla lângă Tom Cruise pe covorul roșu