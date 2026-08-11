 Capcana din unele mașini Lexus și Toyota. Șoferii ajung să spargă geamurile pentru a ieși | adevarul.ro
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Capcana din unele mașini Lexus și Toyota. Șoferii ajung să spargă geamurile pentru a ieși

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Toyota și marca sa premium, Lexus, sunt producători auto asociați cu fiabilitatea, însă reputația solidă a celor două companii este pusă sub semnul întrebării de o nouă investigație realizată de „Which?”, organizație britanică pentru protecția consumatorilor.

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O problemă la baterie lasă proprietarii de Lexus blocați în interior FOTO Shutterstock

Unele dintre cele mai noi modele hibride ale companiilor se confruntă cu probleme ale bateriilor care îi pot lăsa pe proprietari, membri ai familiilor și prieteni blocați în interiorul vehiculelor, susține organizația, potrivit Daily Mail.

Problema este deosebit de îngrijorătoare în cazul modelelor Lexus echipate cu sistemul „e-Latch”, care utilizează butoane electronice pentru deschiderea ușilor din interior, în locul mânerelor tradiționale.

Dacă bateria auxiliară de 12 volți se defectează sau se descarcă, sistemul electronic poate rămâne fără alimentare, iar ușile s-ar putea să nu mai poată fi deschise folosind butonul obișnuit.

Deși există un sistem mecanic de rezervă, mulți dintre proprietarii care au rămas blocați în interior au declarat că nu știau de existența acestuia și susțin că au fost nevoiți să spargă geamurile pentru a ieși.

Sistemul poate bloca pasagerii în mașină

Clienții care și-au returnat mașinile la reprezentanțe după ce bateriile de 12 volți s-au descărcat în mod surprinzător de rapid spun că li s-a transmis că vehiculele trebuie conduse până la două ore în fiecare săptămână pentru ca bateria să rămână suficient de încărcată.

Lexus și Toyota au recunoscut problema, iar în această lună au publicat pe site-urile lor un articol de aproximativ 1.500 de cuvinte în care explică modul în care proprietarii pot gestiona această situație.

„Which?” și-a exprimat pentru prima dată îngrijorarea în luna mai cu privire la numărul mare de probleme ale bateriilor de 12 volți întâlnite la mașinile Lexus și Toyota. De atunci, aproximativ 270 de șoferi au contactat organizația pentru a reclama probleme similare, iar mai mult de trei sferturi dintre aceștia dețin modele ale celor doi producători japonezi.

Sistemul electronic de deschidere a ușilor utilizează senzori și camere pentru a detecta bicicliștii și pietonii care se apropie. Dacă o persoană urmează să treacă pe lângă vehicul, sistemul împiedică deschiderea ușii pentru a evita o coliziune.

Probleme frecvente la modelele Lexus LBX și Toyota Yaris Cross

Cu toate acestea, unii proprietari susțin că sistemul îi poate lăsa complet incapabili să deschidă ușile atunci când bateria de 12 volți se defectează sau se descarcă, situație care pare să fie o problemă frecventă la anumite mașini.

Aproape trei din zece proprietari ai modelului Lexus LBX, care costă 30.000 de lire sterline, au declarat că vehiculul lor a avut o problemă la baterie în ultimul an, potrivit respondenților la cel mai recent sondaj „Which?” privind fiabilitatea mașinilor.

Aproape doi din cinci șoferi de Toyota Yaris Cross au raportat, de asemenea, probleme cu bateria, o rată de aproape patru ori mai mare decât media înregistrată în cazul tuturor mașinilor hibride, de 5,6%.

„Which?” avertizează că bateriile descărcate pot avea „consecințe potențial periculoase pentru proprietari” dacă aceștia sau alți pasageri rămân blocați în interior.

Situația este cu atât mai gravă în urma unor accidente sau în cazul unui incendiu, când pasagerii trebuie să poată ieși rapid din vehicul. Din acest motiv, China va interzice de anul viitor mânerele ascunse ale portierelor la mașinile noi.

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„A trebuit să sparg geamul Lexusului pentru a ieși”

Un proprietar din North Lancashire, identificat drept Michael, a declarat pentru „Which?” că bateria de 12 volți a modelului său Lexus NX s-a defectat de două ori. La una dintre situații, el, alți doi adulți și doi câini au rămas blocați în mașină, deoarece sistemul e-Latch nu mai funcționa.

Neștiind de existența mecanismului manual de deschidere, Michael a spart un geam pentru a putea ieși.

El susține că reprezentanța Lexus a refuzat să îi înlocuiască gratuit bateria și să repare geamul. În cele din urmă, a plătit 278,30 lire sterline pentru o baterie și un geam nou.

Copii blocați într-un Lexus

O situație similară a fost relatată de Mary Mitchell, proprietara unui Lexus LBX. După ce bateria mașinii s-a descărcat, nepoții săi au rămas blocați în interior, cu cheile în vehicul. „Copiii au intrat în panică și a fost extrem de stresant”, a declarat ea, precizând că, în cele din urmă, a reușit să deschidă un geam și să îi scoată din mașină.

Mary spune că problema a reapărut un an mai târziu, după ce vehiculul fusese parcat câteva zile. Potrivit acesteia, reprezentanța Lexus i-a spus că modelul nu este potrivit pentru utilizarea cu un kilometraj redus și că ar trebui condus timp de două ore în fiecare săptămână.

Mai mulți proprietari au declarat pentru „Which?” că reprezentanțele au pus problemele bateriilor pe seama „tiparelor de utilizare”. Unii au susținut că li s-a spus că un kilometraj anual de 5.000-8.000 de mile nu este suficient pentru menținerea bateriei în stare bună.

„Which?” consideră că, dacă proprietarii nu au fost informați despre necesitatea unui anumit nivel de utilizare a mașinii pentru menținerea bateriei, situația ar putea încălca legislația privind protecția consumatorilor.

Lexus precizează că nivelul de încărcare al bateriei de 12 V poate fi influențat de utilizarea vehiculului, tiparele de condus, vechimea bateriei, condițiile de mediu și consumul electric. Producătorul avertizează că deplasările foarte scurte efectuate în mod regulat sau perioadele îndelungate în care mașina nu este utilizată pot afecta nivelul de încărcare.

Ce spun Toyota și Lexus

În urma relatărilor „Which?”, Toyota și Lexus au publicat în această lună instrucțiuni privind accesul în vehicule în cazul în care sistemele electronice de deschidere a ușilor nu mai funcționează din cauza unei baterii defecte.

Momentul în care o mașină electrică a izbucnit în flăcări pe aleea unei case. Vehiculul fusese lăsat la încărcat peste noapte

Un purtător de cuvânt al celor două mărci a declarat pentru Daily Mail și This is Money că producătorii iau în serios problemele semnalate și au introdus baterii cu o capacitate mai mare pe mai multe modele. Companiile au îmbunătățit, de asemenea, serviciile conectate și procesele de diagnosticare a bateriilor, au lansat un software actualizat pentru testarea acestora în mai 2026 și continuă să ofere verificări gratuite ale bateriilor.

În cazul sistemului e-Latch, reprezentantul Toyota și Lexus a precizat că toate vehiculele echipate cu deschidere electronică au mecanisme manuale de rezervă, care permit deschiderea ușilor în cazul pierderii alimentării electrice. Instrucțiunile sunt disponibile în manualul mașinii, online și prin rețeaua de dealeri.

Companiile au anunțat că vor publica noi materiale pentru clienți privind accesul și ieșirea în siguranță din vehicule în cazul unei pene de curent și vor retransmite informațiile către rețelele de dealeri. Producătorii au precizat, de asemenea, că discuțiile privind modul de utilizare a vehiculelor fac parte din evaluarea tehnică a cauzei problemelor și nu reprezintă o critică la adresa clienților.

Problemele apar la doar câteva luni după anunțul potrivit căruia China va introduce, de anul viitor, noi reguli prin care va interzice mânerele ascunse ale portierelor la mașinile noi, pe fondul creșterii preocupărilor legate de siguranța sistemelor retractabile popularizate de marca Tesla a lui Elon Musk.

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