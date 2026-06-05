Producătorul auto chinez BYD afirmă că a reușit o performanță impresionantă într-un test de încărcare desfășurat în condiții extreme de frig, într-o cameră climatică în care temperatura a coborât până la aproximativ -30°C.

Conform informațiilor publicate de companie, un vehicul echipat cu bateria Blade de generația a doua și tehnologia de încărcare rapidă FLASH a fost încărcat de la 20% la 97% în doar 12 minute, într-un mediu considerat în mod normal nefavorabil pentru performanțele bateriilor electrice.

În mod obișnuit, temperaturile foarte scăzute afectează semnificativ autonomia și viteza de încărcare a vehiculelor electrice, multe modele necesitând preîncălzirea bateriei pentru a atinge rate acceptabile de încărcare, scrie supercarblondie.

Reacțiile nu au întârziat să apară în mediul online, unii utilizatori descriind performanța drept „impresionantă chiar și în condiții normale”.

„12 minute sunt absolut nebunești, chiar și în condiții normale, cu atât mai mult la -30 de grade”, a scris un utilizator impresionat.

„Sunt șofer de vehicul electric în Canada și mi-aș dori enorm această tehnologie aici. Sper ca BYD să aducă Z9 aici!”, a comentat altcineva.

Alți internauți, inclusiv analiști din domeniul mobilității electrice, au subliniat că o astfel de demonstrație „ar trebui confirmată prin teste independente și date privind degradarea bateriei în timp”.

„Un singur test impresionant este un lucru, dar datele pe termen lung în aceste condiții sunt adevărata dovadă dacă reglajul BMS este sustenabil”, a spus altă persoană.

„Întrebarea esențială este impactul asupra sănătății bateriei după cicluri repetate de încărcare rapidă în frig extrem”, a comentat un specialist din zona de conținut auto, citat de presa de specialitate.

BYD promovează în prezent bateria Blade de generația a doua ca o soluție de nouă generație, capabilă să combine siguranța sporită cu timpi reduși de încărcare, inclusiv în condiții dificile de mediu.

Demonstrația vine într-un moment în care compania chineză își consolidează poziția pe piața globală a vehiculelor electrice, unde concurează direct cu producători consacrați precum Tesla și alți constructori tradiționali.