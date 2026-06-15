Mașinile electrice chinezești, tot mai căutate de români: „Dacă nu vezi una pe stradă, probabil trăiești sub o piatră”

Mărcile auto ale producătorilor chinezi de automobile electrice și hibride au devenit tot mai căutate de români. BYD, producător chinez de automobile electrice și plug-in hybrid, a urcat spectaculos în clasamentele din România, iar Chery a intrat direct în topul modelelor plug-in hybrid.

Mașinile electrificate își consolidează tot mai mult locul în preferințele românilor. În luna mai 2026, autoturismele electrice, plug-in hybrid, full hybrid și mild hybrid au reprezentat împreună 68,5 la sută din piață, depășind cota cumulată a modelelor echipate exclusiv cu motoare pe benzină sau motorină, potrivit Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA), care analizează evoluția pieței auto pe baza datelor oficiale de înmatriculare furnizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI).

Cota de piață a mașinilor electrificate, tot mai mare

Dan Vardie, președintele APIA, susține că luna mai a confirmat o revenire a pieței auto din România, fiind a treia lună consecutivă de creștere a înmatriculărilor de autoturisme noi. Totuși, piața rămâne pe minus după primele cinci luni ale anului, cu o scădere de aproximativ 10 la sută, ceea ce arată că recuperarea reculului de la începutul lui 2026 este încă în desfășurare.

„Un element deosebit de important rămâne accelerarea procesului de electrificare. Autoturismele electrificate au ajuns la o cotă de piață de 68,5 la sută, susținute de creșteri semnificative pe segmentele full hybrid, plug-in hybrid și pur electric, confirmând orientarea tot mai clară a consumatorilor către tehnologii cu emisii reduse”, arată Dan Vardie, într-un comunicat transmis de APIA.

Potrivit președintelui APIA, evoluțiile diferite ale vehiculelor comerciale indică prudență în mediul economic. Scăderea de 16 la sută a vehiculelor comerciale ușoare și a minibuzelor arată că multe companii rămân rezervate în privința investițiilor, în timp ce segmentul vehiculelor grele și al autobuzelor este aproape stabil. Dan Vardie a mai precizat că evoluția pieței va depinde, în perioada următoare, de predictibilitatea măsurilor economice și fiscale și de lansarea la timp a programelor pentru înnoirea și electrificarea parcului auto.

Potrivit comunicatului APIA, înmatriculările de autoturisme noi au crescut în mai 2026 cu 7 la sută față de aceeași lună a anului trecut, până la 11.136 de unități. Cea mai importantă schimbare a vizat mașinile electrificate. În mai 2026, autoturismele mild hybrid au avut o cotă de 26 la sută, full hybrid-urile au ajuns la 23 la sută, plug-in hybrid-urile la 12 la sută, iar modelele pur electrice la 7 la sută. În același timp, motorizările pe benzină au coborât la 25,9 la sută din piață, iar cele diesel la 5,6 la sută.

Segmentul mașinilor pur electrice a crescut în luna mai cu 88 la sută față de mai 2025, în timp ce plug-in hybrid-urile au avut un avans de 113 la sută. Full hybrid-urile au crescut cu 37 la sută, iar mild hybrid-urile cu 3,6 la sută. După primele cinci luni din 2026, segmentul mașinilor 100 la sută electrice a ajuns la 4.017 unități, în creștere cu 46 la sută față de aceeași perioadă din 2025.

Mașinile electrice chinezești, tot mai căutate

Liderul clasamentului înmatriculărilor de mașini 100 la sută electrice este BYD, „Build Your Dreams”, producător chinez de automobile electrice și plug-in hybrid, cu 851 de unități înmatriculate în România în primele cinci luni din 2026, după ce în aceeași perioadă a anului trecut marca avea doar trei unități.

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BYD a pornit în anii ’90 ca producător de baterii, la Shenzhen, în China, și s-a extins ulterior în industria automobilelor electrice și plug-in hybrid. Marca a intrat oficial pe piața din România în 2025, printr-o rețea de dealeri locali, iar în mai puțin de un an a ajuns să conducă înmatriculările de mașini 100 la sută electrice, potrivit datelor APIA. Potrivit Reuters, BYD va deschide prima fabrică europeană de autoturisme, la Szeged, în Ungaria, aproape de granița cu România. Producția ar urma să înceapă în trimestrul al patrulea din 2026.

Tesla ocupă locul al doilea, cu 801 unități, urmată de Ford, cu 487 de unități. Dacia a coborât la 255 de unități, în scădere cu 77 la sută.

BYD Dolphin Surf ocupă locul al doilea în topul celor mai vândute modele electrice din 2026, cu 381 de unități, după Tesla Model Y, care are 519 unități. Pe locul al treilea se află Tesla Model 3, cu 269 de unități.

Și pe segmentul plug-in hybrid, mărcile chinezești au urcat în preferințele românilor. BYD conduce clasamentul după primele cinci luni din 2026, cu 795 de unități înmatriculate, iar Chery, un alt producător auto chinez, a intrat direct pe locul al doilea, cu 689 de unități.

Volkswagen completează podiumul, cu 566 de unități, segmentul plug-in hybrid fiind unul dintre cele mai dinamice din piața auto, cu o creștere de 62 la sută față de perioada similară a anului trecut, arată statisticile prezentate de APIA.

Cum explică românii preferințele pentru mașinile electrice chinezești

Pe rețelele de socializare, ascensiunea BYD și a altor mărci chinezești a stârnit multe reacții. Unii au pus creșterea pe seama raportului preț-calitate, a dotărilor numeroase și a promovării puternice.

„E un trend acum cu BYD și au o campanie agresivă de marketing și prețuri mai mult decât atractive, dar nu cred că o să țină prea mult șmecheria, cel puțin la partea de service și piese, fiabilitate. Majoritatea celor ce au cumpărat acum se vor convinge peste doi-trei ani că nu e chiar așa bună afacerea. Poate mă înșel în privința lor”, a scris un utilizator al Reddit.

Un alt utilizator l-a contrazis, mizând pe dezvoltarea pieței de către producătorii chinezi. „China va fi numărul 1 la mașini în următorii ani, cu un raport preț/calitate bun. Se vor răspândi reprezentanțele și service-urile și atunci să vezi”, a adăugat acesta.

Unii români au observat că mașinile chinezești nu sunt chiar ieftine.

„Eu nu văd niște prețuri chiar mici, adică 25.000–40.000 de euro nu mi se pare că ar fi un preț chiar așa wow. În comparație cu Tesla, poate da”, a comentat un alt utilizator.

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Un alt comentator s-a arătat mai optimist, susținând că proprietarii de BYD electrice nu ar trebui să regrete achiziția după câțiva ani.

„La electrice BYD nu cred că își va plânge cineva în pumni la cinci ani de la achiziție. O să scârțâie, poate se mai desface pielea pe volan etc., dar nu cred că o să rămână pe marginea drumului”, a scris acesta.

Un alt român pune creșterea BYD pe seama modelelor atractive, nu doar a prețului. „Datorită BYD Dolphin. Tesla nu vinde nicio mașinuță de oraș. În același timp, și motivul pentru care Dacia Spring poate fi declarat mort. Sau ATTO2, mini-SUV. Iarăși Tesla nu are un echivalent”, a susținut utilizatorul.

Unii utilizatori au pus la îndoială și relevanța datelor privind înmatriculările.

„Singura chestie care nu o vede nimeni e că jumate sunt înmatriculate la dealeri. Eu nu am văzut pe stradă BYD care să nu fie de dealer. În schimb, Tesla nu are dealer”, a comentat un utilizator.

Alții au susținut că mașinile electrice chinezești sunt tot mai vizibile în trafic.

„Dacă nu vezi BYD pe stradă, probabil trăiești sub o piatră. E plin de ele peste tot”, a scris un alt comentator.