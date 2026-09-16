 Echipa de fotbal a Franței are un staff tehnic de 28 de persoane! | adevarul.ro
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Echipa de fotbal a Franței are un staff tehnic de 28 de persoane!

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În ultimele decenii fotbalul a devenit tot mai profesionist. Iar unul dintre semnele care indică acest proces ține de modul cum se pregătesc jucătorii. Deloc întâmplător, staff-ul echipei Franței, dezvăluit astăzi, numără 28 de persoane!

Zinedine Zidane a fost numit antrenor al echipei de fotbal a Franței vara trecută
Zinedine Zidane a fost numit antrenor al echipei de fotbal a Franței vara trecută Foto: EPAImages

Federația Franceză de Fotbal a anunțat oficial, astăzi, componența completă a staff-ului „Cocoșilor”. Acesta a fost stabilit de Zinedine Zidane. Iar anunțul a fost făcut cu patru zile înainte de comunicarea componenței lotului pentru primele meciuri din Liga Națiunilor.

Staff-ul echipei de fotbal a Franței cuprinde 28 de persoane, în frunte cu Zidane, singurul a cărui identitate nu se cunoaște fiind ofițerul de legătură cu Ministerul de Interne în vederea chestiunilor de securitate.

O parte a echipei tehnice a fost dezvăluită în 13 august, dar între timp în aceasta a mai fost inclus încă un preparator fizic, Arthur Hochede, care s-a ocupat anul trecut de jucătorii de la Red Star (Ligue 2) și care va lucra cu Gregory Dupont, „consilier de strategie și performanță”.

Philippe Jamin și Serge Isidoro au fost incluși în stafful medicale, condus de medicul Herve Collado. Jamin se va ocupa de recuperarea jucătorilor, podologul Isidoro a lucrat la Benfica și cu baschetbaliștii de la Nanterre.

Numit inițial în staff-ul lui Zidane, podologul alsacian Marc Retali nu mai figurează în noua componență oficializată marți. Acesta a fost înlocuit cu Serge Isidoro. Și această schimbare s-a produs din cauza nemulțumirii lui Hervé Collado, noul medic al echipei Franței. Retali a acordat un interviu amplu la doar câteva zile după numire, pentru RMC, în care podologul și-a prezentat parcursul profesional și și-a exprimat bucuria și surprinderea de a face parte din această nouă aventură. Această apariție mediatică nu fusese autorizată în prealabil și nu a fost pe placul medicului-șef. „Obligația de confidențialitate nu a fost respectată”, au declarat miercuri surse apropiate staff-ului echipei „Les Bleus*. Pe de altă parte, podologul a subliniat miercuri după-amiază că o astfel de obligație de discreție nu se poate aplica înainte ca respectivul contract să fie efectiv semnat, subliniind că la jumătatea lunii august, membrii staff-ului nu parafaseră încă înțelegerea.

Franța va debuta în Liga Națiunilor în 25 septembrie, în Turcia, după care va juca în deplasare, cu Belgia, în 28 septembrie, acasă cu Italia, în 2 octombrie, și cu Belgia, în 5 octombrie.

Componența staff-ului echipei Franței:

Zinedine Zidane - selecționer

David Bettoni - antrenor secund

Hamidou Msaidie - antrenor secund

Fabien Barthez - antrenor cu portarii

Arthur Hochede - preparator fizic

Farid Tabet - antrenor secund - analist video

Clement Ybert - analist video adjunct

Stephane Plancque - observator

Gregory Dupont - consilier pentru strategie și performanță

Herve Collado - medic

Pierre-Yves Froideval - kinetoterapeut

Maxime Matton - kinetoterapeut

Paul Olive - kinetoterapeut

Nagib Remita - kinetoterapeut

Philippe Boixel - osteopat

Philippe Jamin - asistent sportiv

Serge Isidro - podolog - pedichiurist

Kamel Lahlouh - intendent

Bastien Geray - intendent adjunct

ofițer de legătură cu Ministerul de interne - neprecizat

Mustapha Khalef - agent de securitate

Mohamed Sanhadji - responsabil cu logistica și securitatea

Laurent Georges - Team Manager

Xavier Giraudon - ofițer de presă

Guillaume Bigot - video jurnalist

Antonio Mesa - video jurnalist

Boby Oodieux - fotograf

Roberto Falvo - chef bucătar

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