 Visul francezilor a devenit realitate: Zinedine Zidane a semnat contractul de selecționer | adevarul.ro
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Visul francezilor a devenit realitate: Zinedine Zidane a semnat contractul de selecționer

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Zinedine Zidane este la un pas de revenirea oficială în antrenorat. Fabrizio Romano susține că fostul mare internațional francez a semnat contractul prin care îi va succeda lui Didier Deschamps la conducerea naționalei Franței, înțelegerea urmând să fie valabilă până la jumătatea anului 2030.

Zinedine Zidane a cucerit totul cu Real Madrid, singura formație antrenată în carieră (FOTO: Getty)
Zinedine Zidane a cucerit totul cu Real Madrid, singura formație antrenată în carieră (FOTO: Getty)

Federația Franceză de Fotbal nu anunțase însă numirea până marți, 21 iulie. Presa franceză tratează totuși instalarea lui Zidane drept o certitudine. Potrivit L’Équipe, prezentarea oficială ar trebui să aibă loc până la sfârșitul lunii iulie, iar contractul său va intra în vigoare la 1 septembrie.

Acordul ar fi fost stabilit în principiu încă din noiembrie. Zidane ar fi refuzat în ultimele luni mai multe propuneri venite din partea unor cluburi, deoarece prioritatea sa a rămas postul de selecționer al Franței. Mandatul îi va permite să conducă reprezentativa la EURO 2028 și la Cupa Mondială din 2030.

O altă necunoscută privește componența staffului. Le Parisien relatează că Zidane și-a pregătit colaboratorii în mare discreție. David Bettoni, omul său de încredere din perioada Real Madrid, este unul dintre numele vehiculate, în timp ce fostul portar Fabien Barthez ar putea primi un rol în noua echipă tehnică.

Salariul său trebuie aprobat de Ministerul Sporturilor din Franța

Numirea are și o componentă administrativă neobișnuită. Potrivit L’Équipe, un salariu care depășește plafonul de 450.000 de euro brut anual aplicabil conducerii anumitor federații sportive trebuie să primească o derogare din partea Ministerului Sporturilor. Marina Ferrari, ministrul francez al Sporturilor, a afirmat deja că Zidane ar reprezenta „o șansă pentru echipa Franței”.

„Zizou” revine astfel pe bancă după o pauză de peste cinci ani. El nu a mai antrenat din 2021, când a încheiat al doilea mandat la Real Madrid. În cele două perioade petrecute pe Santiago Bernabéu, francezul a cucerit de trei ori consecutiv Liga Campionilor și de două ori titlul în Spania.

Zidane preia o echipă care a încheiat pe locul al patrulea Cupa Mondială din 2026, după înfrângerea spectaculoasă, 4-6 cu Anglia, din finala mică. A fost ultimul meci al mandatului de 14 ani al lui Didier Deschamps, încununat de titlul mondial din 2018.

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