E oficial: Zinedine Zidane a bătut palma. Detalii despre noul său rol

Zinedine Zidane (53 de ani) își pregătește tot mai serios revenirea în antrenorat, iar anunțul făcut chiar de el luna trecută a aprins din nou imaginația fanilor. Deși numele „Zizou” este vehiculat intens atât la Real Madrid, cât și la naționala Franței, fostul mare mijlocaș a ales, surprinzător, să semneze cu un alt club, însă nu ca antrenor.

Zidane a devenit acționar la Tours, formație de tradiție din Hexagon. Potrivit publicației L’Équipe, francezul a parafat un acord prin care intră oficial în structura de acționariat a clubului, în prezent aflat în liga a cincea.

Zidane, contribuție inedită

„Zizou” a venit și cu o contribuție imediată. 10.000 de euro, sumă considerată vitală pentru un club care încearcă să se ridice din nou după ani complicați și după dizolvarea din cauza problemelor financiare de la începutul acestui an.

Zidane nu este singurul nume mare atras în proiect. Bixente Lizarazu și Alain Boghossian, foști internaționali importanți ai Franței, au preluat și ei o parte din acțiuni, sperând să redea clubului înființat în 1919 stabilitatea și identitatea de altădată.

Evident, Zidane nu va avea nicio funcție pe bancă, însă mizează că prezența și influența lui vor atrage investitori puternici, gata să sprijine renașterea clubului care, în trecutul apropiat, l-a lansat pe Olivier Giroud și l-a avut în lot pe Laurent Koscielny.