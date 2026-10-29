Vincent Kompany a fost externat din spital după ce a suferit de meningită

Spitalizat după ce a dat semne de slăbiciune, vinerea trecută, Vincent Kompany a fost externat. Antrenorul echipei Bayern Munchen a avut meningită și își va continua recuperarea acasă. Acesta va reveni pe banca tehnică după o perioadă de odihnă.

Vincent Kompany urmează a se odihni la locuința sa Foto: EPAImages

Vincent Kompany a stat în spital cinci zile. Directorul sportiv al clubului, Max Eberl, a spus pentru postul public de televiziune ARD: „Cred că aceasta este cea mai bună și mai minunată veste pentru noi toți”. Declarația a fost făcută înainte de meciul din „16”-imile Cupei Germaniei dintre Bayern și Magdeburg încheiat cu victoria clară (6-1) a celei dintâi. „Am aflat despre ce este vorba: o inflamație a meningelui, care a provocat incidentul de vinerea trecută”, a adăugat Eberl.

În vârstă de 40 de ani, belgianul contractase o infecție virală în urmă cu aproximativ zece zile și s-a simțit rău vineri, spre sfârșitul după-amiezii, după antrenamentul echipei sale, dar înainte de începerea ședinței de pregătire a celei de rezerve.

Kompany a lipsit de la antrenamente, luni şi marţi, lăsându-şi asistentul principal să se ocupe de conferinţa de presă de dinaintea meciului cu Magdeburg. „Vincent a contractat un virus şi este foarte important să se odihnească”, a spus Aaron Danks.

Lui Kompany i s-a recomandat odihnă și medicație înainte de a se întoarce pe banca tehnică. „A primit permisiunea de a merge acasă, unde își poate continua recuperarea. Pentru el, recuperarea înseamnă odihnă și medicație. Am mare încredere că va reveni foarte curând pe banca tehnică, fiind complet refăcut”, a explicat Eberl

Sâmbăta trecută, directorul sportiv al lui Bayern Munchen sugerase că absența lui Vincent Kompany ar putea dura mai degrabă săptămâni decât zile. „Cel mai important lucru este că a fost identificată cauza și că el se recuperează – să se poată odihni corespunzător și să revină doar atunci când este complet refăcut”, a declarat el în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului lui Bayenr Munchen de la Freiburg (3-1).