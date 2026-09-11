Bayern Munchen, Manchester United și Como au câștigat la scor în Liga Campionilor

Miercuri seara s-a încheiat seria meciurilor din prima rundă a grupei unice din Liga Campionilor la fotbal. Bayern Munchen, Manchester United și Como au obținut victorii categorice, pe teren propriu.

Bruno Fernandes a condus pe Manchester United spre o victorie clară Foto: EPAImages

Semifinalistă în ediția precedentă, Bayern Munchen a surclasat-o (5-0) pe Bodo/Glimt. Golurile bavarezilor au fost marcate de Jamal Musiala (min. 47), Harry Kane (min. 61), Alphonso Davies (min. 77), Michael Olise (min, 83, 90+2). Joshua Kimmich (min. 35) a șutat balonul în cadrul porții norvegienilor.

Revenită după o absență de trei ani în principala competiție europeană intercluburi, Manchester United a trecut cu 4-0 de debutanta Sabah Baku, prin golurile reușite de Matheus Cunha (min. 27), Bruno Fernandes (min. 42), Benjamin Sesko (min. 45) și Lisandro Martinez (min. 68).

O altă debutantă în competiție, Como, a obținut o victorie clară, 4-1, în fața lui RB Leipzig. Martin Baturina (min. 15), Tasos Douvikas (min. 38), Assane Diao (min. 54) și Maximo Perrone (min. 90) au marcat pentru italieni, golul de onoare al germanilor fiind opera lui Andrija Maksimovic (min. 58).

Slavia Praga a fost la câteva minute de o victorie cu RC Lens, însă s-a înclinat, 2-3, după ce a condus de două ori. Rămasă în zece oameni după eliminarea lui Mikulas Konecny (min. 50), campioana Cehiei a deschis scorul prin Danijel Sturm (min. 51). Lens a egalat prin senegalezul Abdallah Sima (min. 73), jucător lansat chiar de Slavia. Finalul a fost dramatic. După ce Sturm a realizat dubla pentru Slavia (min. 88), Florian Thauvin (min. 90+1) și Ruben Aguilar (min. 90+3) au marcat golurile unei victorii a vicecampioanei Franței.

Rezultatele meciurilor de marți: AEK Atena - LASK Linz 1-0, FC Bruges - Aston Villa 2-3, Borussia Dortmund - Villarreal 3-2, FC Porto - Manchester City 0-2, Lille - Real Betis Sevilla 2-3, Real Madrid - Inter Milano 2-1.

Partidele de miercuri 9 septembrie 2026: FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam 5-1, VfB Stuttgart Viking FK 3-1, FC Liverpool - Atletico Madrid 2-1, Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava 4-1, Sporting Lisabona - Galatasaray Istanbul 3-1, SSC Napoli - Arsenal Londra 0-1.

Confruntările de joi, 10 septembrie 2026: Fenerbahce Istanbul - AS Roma 1-1, PSV Eindhoven - Şahtior Doneţk 1-1, Como - RB Leipzig 4-1, Bayern Munchen - FK Bodo/Glimt 5-0, Manchester United - Sabah FC 4-0 și Slavia Praga - RC Lens 3-2.