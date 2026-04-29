Reacție acidă după duelul Paris Saint-Germain – Bayern München: „Fotbalul ăsta mă îmbolnăvește”

Fost fotbalist la Parma, Alessandro Melli (56 de ani), contestă valoarea tactică a partidei PSG - Bayern Munchen 5-4, din semifinalele Ligii Campionilor, despre care antrenorul gazdelor, spaniolul Luis Enrique, a spus că a fost „cel mai bun meci pe care l-am antrenat vreodată”.

Spectacolul oferit aseară în prima manșă a semifinalei Ligii Campionilor de pe Parc des Princes între PSG și Bayern München nu a mulțumit pe toată lumea. În timp ce Rafa Leao a lăudat scorul final de 5-4 pe Twitter, Alessandro Melli, fost atacant al echipelor Parma, Sampdoria și AC Milan, a exprimat o opinie diametral opusă pe Facebook:

„Voi merge împotriva curentului, dar între VAR și un joc care nu mai implică apărare, marcaj sau filtru la mijlocul terenului, fotbalul ăsta mă îmbolnăvește la propriu... Știți cine iubește fotbalul ăsta? Canalele TV, comentatorii și fanii care sunt fericiți să vadă goluri, dar nu înțeleg nimic din acest joc. Fotbalul de astăzi a devenit noul NBA”.

Într-un comentariu, cineva nu i-a apreciat poziția, iar Melli s-a simțit obligat să specifice: „Încerc să clarific pentru oricine poate nu a înțeles postarea mea, din fericire puțini. Nu am spus că iubesc fotbalul italian, cu siguranță între Milan-Juve și PSG-Bayern îl prefer pe al doilea de o mie de ori.

Am vrut doar să spun că, odată cu această tendință, unde în practică cultura de a ști să te aperi nu mai există și cu reguli și VAR care schimbă episoadele, vom ajunge să vedem meciuri care se termină 7-5 sau 6-6, dacă nu chiar mai multe...

Am comparat această mentalitate cu baschetul NBA, unde spectacolul vine adesea în detrimentul rezultatului, pentru că în America au acest tip de cultură.

A fost odată ca niciodată, marcarea unui gol era obositoare, dificilă, complicată și totuși, când jucam eu, cu siguranță nu duceam lipsă de campioni. Dimpotrivă, dar pentru a marca un gol, trebuia să transpiri, chiar și campionii trebuiau să muncească enorm, astăzi avem ideea că fiecare acțiune poate fi un potențial gol...

Acest lucru ajută cu siguranță televiziunea să vândă produsul mai bine și, în consecință, să permită companiilor să vândă” bilete la prețuri nebunești. E doar părerea mea personală, asta e tot...”.

Italia nu are nicio echipă în semifinalele Ligii Campionilor, iar Spania este reprezentată de o formație de rang secund, Atletico Madrid, după ce Barcelona și Real Madrid au fost eliminate.