LIVE TEXT / Liga Campionilor, semifinale: PSG - Bayern Munchen, astăzi (ora 22:00). Reeditarea finalei din 2020

Meci de gală la Paris, în această seară, de la ora 22:00. Se dispută meciul-tur al primei semifinale a Ligii Campionilor la fotbal, între deținătoarea trofeului, PSG, și campioana Germaniei, Bayern Munchen.

Cele două superputeri nu sunt la prima confruntare din acest sezon, ele fiind adversare și în faza grupelor, când bavarezii au reușit să se impună chiar la Paris cu 2-1, prin dubla lui Luis Diaz.

În 2020, an pandemic, Bayern München a câștigat finala Ligii contra celor de la PSG cu scorul de 1-0, printr-un gol marcat în minutul 59 de Kingsley Coman. Autorul golului a fost atacantul francez Kingsley Coman (59), fost junior al clubului PSG.

Nemții sunt deja campioni

După un parcurs liniștit în faza principală care i-a trimis în play-off, parizienii s-au transformat într-o adevărată mașină de goluri în fazele eliminatorii. Cu 5 victorii și o remiză în ultimele 6 partide europene, trupa lui Luis Enrique a trecut de Monaco (într-un play-off tensionat, decis de un 3-2 în deplasare), pentru ca ulterior Chelsea și Liverpool să fie pur și simplu spulberate.

Bayern Munchen vine la Paris din postura de primă echipă din primele cinci campionate ale Europei care și-a adjudecat deja titlul național. Bavarezii sunt într-o formă incredibilă, având 9 victorii consecutive în toate competițiile și visând la ”triplă”, fiind calificați și în finala Cupei Germaniei.

Luis Enrique a primit confirmări pozitive din partea staff-ului medical. Desire Doue și Nuno Mendes, accidentați în returul cu Liverpool, sunt refăcuți și gata de joc. De asemenea, Fabian Ruiz este disponibil, în timp ce Vitinha s-a antrenat separat și va începe, cel mai probabil, de pe bancă.

În tabăra oaspeților, Kompany nu se va putea baza pe Serge Gnabry, a cărui accidentare este atât de gravă încât va rata și Campionatul Mondial. Pe lista absenților se mai află Bischof și Ulreich, iar antrenorul olandez este suspendat pentru acest duel.

Totuși, forța ofensivă rămâne intactă: tridentul format din Olise, Diaz și Kane, care însumează 22 de goluri în acest sezon de UCL, va fi titular după ce a fost odihnit în campionat, alături de pilonii Kimmich și Upamecano.

Englezul Harry Kane conduce detașat, de altfel, în clasamentul golgheterilor dintre fotbaliștii rămași în cursă pentru trofeu, cu 12 reușite.