 Fotbalistul german Jamal Musiala a explicat de ce a leșinat pe teren | adevarul.ro
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Fotbalistul german Jamal Musiala a explicat de ce a leșinat pe teren

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Component al echipei germane de fotbal Bayern Munchen și al naționalei Germaniei, Jamal Musiala (23 de ani) a anunțat că suferă de o „disfuncție neurologică". Mijlocașul a dat respectiva explicație după ce a leșinat de două ori în decurs de trei zile.

Jamal Musiala este jucător de bază și la echipa Germaniei (Foto: EPAImages)
Jamal Musiala este jucător de bază și la echipa Germaniei (Foto: EPAImages)

Internaționalul s-a prăbușit pe teren, sâmbăta trecută, la Munchen, în meciul amical cu RB Leipzig, iar apoi, ieri, la Heidenheim, la doar câteva minute după ce a intrat pe teren. Musiala a spus că aceste stări pot „părea alarmante la prima vedere, însă în prezent fac parte din viaţa mea. Este important de precizat că nu există niciun risc suplimentar pentru sănătate".

Într-o postare pe Instagram, fotbalistul a mai scris: „Am fost diagnosticat cu crize de absenţă de scurtă durată, temporare, uşor de tratat şi cauzate de o disfuncţie neurologică. Dorinţa mea a fost să mă concentrez în continuare pe ceea ce mă ajută cel mai mult în recuperare: pur şi simplu să-mi trăiesc viaţa de zi cu zi şi să-mi urmez pasiunea, fotbalul. Mi-am asumat această responsabilitate".

Participant la turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din SUA, Mexic și Canada, Musiala a revenit pe teren în ianuarie trecut, după o fractură gravă de peroneu şi o luxaţie de gleznă care l-au făcut indisponibil şase luni. „Per total, mă simt foarte bine şi sunt pe drumul cel bun", a concluzionat acesta, adăugând că este monitorizat de neurologi.

Născut în 26 februarie 2003, la Stuttgart, Jamal Musiala joacă pe postul de mijlocaș ofensiv pentru FC Bayern München. El provine dintr-o familie cu tată nigerian și mamă germană. Cum a copilărit în Anglia, acesta a reprezentat atât Germania, cât și Anglia la niveluri de tineret. Apoi a ales echipa Germaniei, participând la Campionatul European din 2020.

Cu Bayern Munchen, Musiala a câștigat cam tot ce se putea (Foto: EPAImages)
Cu Bayern Munchen, Musiala a câștigat cam tot ce se putea (Foto: EPAImages)

Cu Bayern Munchen, Musiala a câștigat Liga Campionilor, Supercupa Europei și CM al cluburilor în 2020, campionatul în 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 și 2026, Cupa Germaniei în 2026 și Supercupa Germaniei în 2020, 2021 și 2022.

Sâmbătă aceasta, Bayern Munchen va disputa Supercupa Germaniei împotriva Borussiei Dortmund, urmând ca pe 28 august să joace în prima etapă de campionat împotriva lui VfB Stuttgart.

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