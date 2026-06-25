VIDEO Germania nu-și menajează titularii în meciul cu Ecuador deși este deja calificată

Cu toate că și-a asigurat deja calificarea în „16”-imile de finală la Campionatul Mondial de fotbal, antrenorul german Julian Nagelsmann a decis să folosească cea mai bună echipă la meciul din această seară (ora 23.00), cu Ecuador.

Mai precis, nemții au operat doar două schimbări față de echipa care a învins Coasta de Fildeș (2-1): fundașii Brown și Schlotterbeck, ambii accidentați, au fost înlocuiți de Raum și Rüdiger.

Indiferent de rezultatul acestui meci, dar și a celuilalt, Coasta de Fildeș (locul 2, 3 puncte) - Curaçao (locul 4, 1 punct), Germania va termina pe primul loc în grupă. Ecuadorul are nevoie de o victorie pentru a încerca să-și consolideze locul 3 în Grupa E și să se califice mai departe.

Formația Ecuadorului este susținută de o mulțime de fani îmbrăcați în galben, care vor constitui majoritatea spectatorilor din tribunele stadionului de lângă New York.

Meciul va fi arbitrat de Tori Penso, a doua femeie care oficiază la un turneu final al Campionatului Mondial de fotbal după franțuzoaica Stéphanie Frappart, în 2022.

Germania va juca meciul din „16”-imi pe 29 iunie, la ora 22:30, împotriva echipei clasate pe locul 3 în Grupele A, B, C, D sau F. Este posibil ca în optimile de finală, nemții să întâlnească Franța.