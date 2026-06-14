Curacao a egalat la 1, însă Germania a câștigat disputa cu 7-1

Echipa de fotbal a Germaniei s-a impus cu 7-1 în meciul cu Curacao contând pentru Grupa E a turneului final al Campionatului Mondial care se desfășoară în Canada, Mexic și SUA.

Echipa antrenată de Julian Nagelsmann face un pas important spre calificarea în „16”-mile de finală prin acest succes, stabilind și rezultatul acestei ediții. S-a depășit astfel victoria cu 4-1 a formației SUA din meciul cu Paraguay.

Suspansul n-a durat foarte mult în această partidă. Iar Germania a avut un start perfect în competiție. Europenii au deschis scorul în minutul 6, prin Nmecha, cu un şut din careu.

Apoi, în minutul 11, Leroy Sane a fost aproape de gol, dar a trimis pe lângă poartă. Şi surpriza s-a produs după zece minute, când Livano Comenencia, un tânăr jucător al lui FC Zurich, a şutat din marginea careului şi l-a învins pe Neuer, egalând. Acesta a fost primul gol izbutit de Curacao la un turneu final al CM de fotbal.

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Germania a atacat cu și mai multă intensitate. Schlotterbeck (min. 28), Pavlovic (min. 30) și Sane (min, 32) fiind aproape de gol, dar desprinderea a fost reușită de fundașul Nico Schlotterbeck, care a reluat cu capul din 5 metri, la cornerul executat de Brown (min. 38).

Cu puțin timp înainte de pauză, Bazoer l-a faultat pe Nmecha în careu şi s-a dictat penalty, lovitura fiind transformată impecabil de Kai Havertz, în al 5-lea minut al prelungirilor.

Europenii au început în forţă si partea a doua, iar Musiala a înscris din pasa lui Kimmich, în minutul 47, cu un șut la colțul lung, din unghi, după ce a fost angajat în careu. Sane a trimis pe lângă poartă, în minutul 63, pentru ca după numai cinci minute Undav să paseze cu călcâiul pentru Nathaniel Brown, iar fundaşul stânga a făcut 5-1 pentru nemţi. A fost primul gol al acestuia pentru echipa Germaniei.

Havertz a reușit să înscris o dublă

Margaritha a şutat pe lângă vinclul porţii lui Neuer, în minutul 76, dar Undav a majorat avantajul germanilor, în minutul 78, din pasa lui Kimmich, după o ieșire hazardată a portarului din Curacao.

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Havertz a realizat dubla (min. 88), cu un lob peste portarul Room, după ce fusese lansat de Undav. Sane (min. 63) a scăpat singur cu portarul, dar a șutat incredibil pe lângă poartă.

În acest meci, Dick Advocaat (78 ani) a devenit cel mai vârstnic selecționer din istoria Cupei Mondiale, el conducând echipa celei mai mici țări calificată la un turneu final al competiției.

Germania - Curacao 7-1

HOUSTON (14 iunie 2026) * Stadion: Houston * Spectatori: 68.021 * Arbitru: Jalal Jayed * Arbitri asistenți: Zakaria Brinsi, Mostafa Akarkad (toți din Maroc) * Arbitrul nr. 4: Abongile Tom (Africa de Sud) * Arbitru asistent de rezervă: Zakhele Siwela (Africa de Sud) * Arbitru video: Hamza El-Fariq (Maroc) * Arbitri asistenți video: Nicolas Gallo (Columbia), Shaun Evans (Australia)

Au marcat: Felix Nmecha (min. 5), Nico Schlotterbeck (min. 38), Kai Havertz (min. 45+5 - penalty, 88), Jamal Musiala (min. 47), Nathaniel Brown (min. 68), Deniz Undav (min. 78), respectiv Livano Comenencia (min. 21).

Germania: 1. Manuel Neuer - 6. Joshua Kimmich (căpitan; 3. Waldemar Anton, 83), 4. Jonathan Tah (2. Antonio Rudiger, 73), 15. Nico Schlotterbeck, 18. Nathaniel Brown (22. David Raum, 73) - 5. Aleksandar Pavlovic, 23. Felix Nmecha (8. Leon Goretzka, 73) - 19. Leroy Sane, 10. Jamal Musiala (26. Deniz Undav, 64), 17. Florian Wirtz - 7. Kai Havertz.

Rezerve neutilizate: 12. Oliver Baumann, 21. Alexander Nubel - 24. Malick Thiaw, 9. Jamie Lewelling, 13. Alexander Gross, 16. Angelo Stiller, 20. Nadiem Amiri, 25. Assan Ouedraogo, 11. Nick Woltemade, 14. Maximilian Beier.

Antrenor: Julian Nagelsmann

Curacao: 1. Eloy Room - 5. Sherel Floranus, 23. Riechedly Bazoer, 18. Armando Obispo, 24. Deveron Fonville - 21. Tahith Chong (19. Gervane Kastaneer, 83), 10. Leandro Bacuna (căpitan) - 12. Sontje Hansen (11. Jeremy Antonisse, 46), 8. Livano Comenencia, 7. Juninho Bacuna - 9. Juergen Locadia (16. Jearl Margaritha, 65).

Rezerve neutilizate: 25. Tyrick Bodak, 26. Trevor Doornbusch - 2. Shurandy Sambo, 3. Jurien Gaari, 4. Roshon van Eijma, 20. Joshua Brenet, 6. Godfried Roemeratoe, 15. Arjany Martha, 22. Kevin Felida, 13. Tyrese Noslin, 14. Kenji Gorre, 17. Brandley Kuwas

Antrenor: Dirk Advocaat