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Dan Dungaciu, la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.30

Neymar a plâns în vestiar după ce a jucat din nou pentru Brazilia

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Campionatul Mondial 2026
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Introdus pe teren în minutul 78 al meciului pe care Brazilia l-a câștigat (3-0) în fața Scoției, Neymar s-a îmbrăţişat mai apoi cu partenera sa, Bruna Biancardi, precum şi cu trei dintre cei patru copii ai săi: Mavie şi Mel, născute din relaţia sa cu modelul brazilian, şi fiul său mai mare, Davi Lucca.

Neymar Jr a atins mingea de 24 de ori în cele 20 de minute jucate (Foto: EPAImages)
Neymar Jr a atins mingea de 24 de ori în cele 20 de minute jucate (Foto: EPAImages)

Brazilianul a mărturisit că s-a dus în vestiar şi a plâns singur după partida care a asigurat câștigarea grupei și calificarea în „16”-imile de finală. Neymar a revenit în echipa Braziliei după o pauză de 981 de zile, intrând pe teren în partea a doua.

Găzduit de Miami Stadium, în prezența a 64.478 de spectatori, în ultima etapă din Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal 2026, meciul Brazilia - Scoția s-a încheiat cu victoria clară (3-0) a formației sud-americane. Selecao s-a impus fără probleme, prin golurile marcate de Vinicius Junior (min. 7, 45+3) și Matheus Cunha (min. 60).

La conferința de presă de după meci, selecționerul Carlo Ancelotti a declarat: „Jucăm ca o echipă acum. Nu totul este perfect, dar ne-am îmbunătățit foarte repede nivelul și este important înainte de a aborda meciurile eliminatorii. Am făcut un meci solid. Am comis mai puține greșeli decât în meciurile anterioare și am fost mai eficienți în atac”.

Un moment special s-a petrecut în min. 76, când Neymar Jr. (34 de ani) a fost introdus pe teren în locul lui Matheus Cunha. El a bifat cel de-al 129-lea meci al său pentru Selecao, reușind să atingă mingea de 24 de ori în cele 20 de minute jucate (cu tot cu prelungiri). Neymar nu mai jucase pentru Brazilia din 17 octombrie 2023, când a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior și de menisc stâng în partida pierdută (0-2) cu Uruguay.

Despre starul de la Santos, care este golgheterul all-time al Braziliei (79 goluri), Ancelotti a spus că a meritat șansa de a juca: „S-a pregătit foarte bine, foarte serios”. De asemenea, selecționerul i-a felicitat și pe Vinicius Junior, autorul unei „duble”, socotindu-l „unul dintre cei mai buni jucători din lume”, și pe tânărul Rayan, extrema în vârstă de 19 ani, care s-a dovedit a fi „foarte matur pentru vârsta sa” și care a făcut „un meci complet”.

Iniţial, includerea lui Neymar Jr în lotul Braziliei pentru Cupa Mondială a fost sub semnul întrebării. Luna trecută, acesta a suferit o accidentare la gambă, care l-a ţinut pe tuşă în primele două meciuri ale Braziliei din cadrul turneului. „M-am dus în vestiar, singur, şi am vărsat câteva lacrimi”, le-a spus Neymar reporterilor după ce Brazilia a terminat pe primul loc în Grupa C. „Este o uşurare imensă să retrăiesc toate acestea. Este un moment de recunoştinţă. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că pot trăi din nou această experienţă.

Neymar Jr a fost extrem de emoționat la finalul meciului cu Scoția (Foto: EPAImages)
Neymar Jr a fost extrem de emoționat la finalul meciului cu Scoția (Foto: EPAImages)

Brazilia s-a calificat „en fanfare” în „16”-imi, iar Carlo Ancelotti a evidențiat că nivelul de joc a fost mult mai bun. Totodată, Brazilia a devenit prima echipă cu 50 de meciuri fără gol primit la Cupa Mondială, fiind urmată de Germania (41) și Anglia (37). Portarii brazilieni cu cele mai multe meciuri fără gol încasat la CM sunt Leao (8), Taffarel (8), Gilmar și Alisson (7).

În șaisprezecimile de finală, Brazilia va întâlni echipa de pe locul secund din Grupa F (care ar putea fi Olanda, Japonia sau Suedia). Întrebat despre următoarea adversară, Ancelotti a estimat că Olanda are „mai multă experiență decât Japonia, dar Japonia a avut rezultate bune înainte de Cupa Mondială, iar Suedia are un mare potențial”.

În celălalt meci, Maroc a fost condusă de două ori, prin autogolul portarului Yassine Bounou (min. 10) și reușita lui Wilson Isidor (min. 43), dar s-a impus cu 4-2, golurile sale fiind reușite de Achraf Hakimi (min. 39), Ismael Saibari (min. 45+1), Soufiane Rahimi (min. 78) și Gessime Yassine (min. 89). Maroc a încheiat pe locul secund în grupă, după Brazilia, astfel că va juca în „16”-imi cu câștigătoarea Grupei F (Olanda, Japonia sau Suedia). Cu doar trei puncte, Scoția păstrează șansele minime de a fi printre cele mai bune echipe de pe locul al treilea și de a prinde un loc în faza următoare.

Africa de Sud – Canada, în „16”-imi

În momentul redactării acestui articol, erau calificate în „16”-imile de finală următoarele echipe: Mexic, Africa de Sud (Grupa A), Elveția, Canada și Bosnia-Herțegovina, ultima fiind cea dintâi pătrunsă în faza eliminatorie de pe locul 3 (B), Brazilia, Maroc (C), SUA (D), Germania (E), Franța, Norvegia (I), Argentina (J) și Columbia (K). Se cunoaște și primul meci din faza eliminatorie: Africa de Sud – Canada, duminică, 28 iunie, la ora 22.00. Altfel, în funcție de rezultatul meciului Norvegia – Franța (vineri, 26 iunie, ora 22.00), în „optimi” vom avea fie partida Germania – Franța, fie Brazilia – Franța.

Croația a câștigat cu Panama, lupta pentru locul 1 în Grupa L devine acerbă

CM de fotbal 2026

Program meciuri

Miercuri, 24 iunie

Panama - Croația (Grupa L) 0-1

Columbia - RD Congo (Grupa K) 1-0

Elveția - Canada (Grupa B) 2-1

Bosnia-Herțegovina - Qatar (Grupa B) 3-1

Joi, 25 iunie

Scoția – Brazilia (Grupa C) 0-3

Maroc – Haiti (Grupa C) 4-2

Africa de Sud – Coreea de Sud (Grupa A) 1-0

Cehia – Mexic (Grupa A) 0-3

Ora 23.00: Ecuador – Germania (Grupa E)

Ora 23.00: Curacao – Coasta de Fildeș (Grupa E)

Vineri, 26 iunie

Ora 2.00: Japonia – Suedia (Grupa F)

Ora 2.00: Tunisia – Olanda (Grupa F)

Ora 5.00: Paraguay – Australia (Grupa D)

Ora 5.00: Turcia – SUA (Grupa D)

Ora 22.00: Norvegia – Franța (Grupa I)

Ora 22.00: Senegal – Irak (Grupa I)

Sâmbătă, 27 iunie

Ora 3.00: Uruguay – Spania (Grupa H)

Ora 3.00: Capul Verde – Arabia Saudită (Grupa H)

Ora 6.00: Noua Zeelandă – Belgia (Grupa G)

Ora 6.00: Egipt – Iran (Grupa G)

Duminică, 28 iunie

Ora 0.00: Panama – Anglia (Grupa L)

Ora 0.00: Croația – Ghana (Grupa L)

Ora 2.30: Columbia – Portugalia (Grupa K)

Ora 2.30: RD Congo – Uzbekistan (Grupa K)

Ora 5.00: Iordania – Argentina (Grupa J)

Ora 5.00: Algeria – Austria (Grupa J)

Ora 22.00: Africa de Sud – Canada („16”-imi)

Toate meciurile de la Campionatul Mondial de fotbal 2026 sunt transmise de Antena 1. Partidele de la aceeași oră vor fi difuzate pe Antena 1 și Antena 3.

Clasamente la zi

Grupa A

1. Mexic – 9p (+6)

2. Africa de Sud – 4p (-1)

3. Coreea de Sud – 3p (-1)

4. Cehia – 1p (-4)

Grupa B

1. Elveția – 7p (+4)

2. Canada – 4p (+5)

3. Bosnia-Herțegovina – 4p (-1)

4. Qatar – 1p (-8)

Grupa C

1. Brazilia – 7p (+6)

2. Maroc – 7p (+3)

3. Scoția – 3p (-3)

4. Haiti – 0p (-6)

Grupa D

1. SUA – 6p (+5)

2. Australia – 3p (0)

3. Paraguay – 3p (-2)

4. Turcia – 0p (-3)

Grupa E

1. Germania – 6p (+7)

2. Coasta de Fildeș – 3p (0)

3. Ecuador – 1p (-1)

4. Curacao – 1p (-6)

Grupa F

1. Olanda – 4p (+4)

2. Japonia – 4p (+4)

3. Suedia – 3p (0)

4. Tunisia – 0p (-8)

Grupa G

1. Egipt – 4p (+2)

2. Iran – 2p (0)

3. Belgia – 2p (0)

4. Noua Zeelandă – 1p (-2)

Grupa H

1. Spania – 4p (+4)

2. Uruguay – 2p (0)

3. Capul Verde – 2p (0)

4. Arabia Saudită – 1p (-4)

Grupa I

1. Franța – 6p (+5)

2. Norvegia – 6p (+4)

3. Senegal – 0p (-3)

4. Irak – 0p (-6)

Grupa J

1. Argentina – 6p (+5)

2. Austria – 3p (0)

3. Algeria – 3p (-2)

4. Iordania – 0p (-3)

Grupa K

1. Columbia – 6p (+3)

2. Portugalia – 4p (+5)

3. RD Congo – 1p (-1)

4. Uzbekistan – 0p (-7)

Grupa L

1. Anglia – 4p (+2)

2. Ghana – 4p (+1)

3. Croația – 3p (-1)

4. Panama – 0p (-2)

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